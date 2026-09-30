AFP
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VÍDEO: estrela do Arsenal, Leah Williamson, comete pênalti "bizarro" no fim, e Paris FC reage para surpreender o Arsenal na Liga dos Campeões
Arsenal desperdiça vantagem confortável em Paris
O Arsenal parecia caminhar com tranquilidade para uma vitória europeia vital depois de abrir uma vantagem de dois gols no início do segundo tempo. Após uma sequência difícil na Women's Super League, a equipe do norte de Londres parecia revitalizada na capital francesa. Alessia Russo abriu o placar aos 41 minutos, finalizando com precisão da entrada da área após uma boa troca de passes com Georgia Stanway.
O ímpeto seguiu firmemente com as visitantes após o intervalo. Stanway, que chegou no verão vinda do Bayern de Munique, ampliou a vantagem aos 50 minutos ao aparecer livre na pequena área. A meio-campista mostrou grande frieza para mandar para o gol em um voleio, marcando seu primeiro gol pelo clube.
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Mateo inicia inesperada retomada francesa
O Paris FC se recusou a ser intimidado por adversárias mais ilustres e começou a pressionar à medida que o segundo tempo avançava. A reação começou aos 72 minutos, quando a capitã Clara Mateo liderou um contra-ataque devastador, disparando às costas da defesa antes de driblar com frieza a goleira Misa e empurrar para o gol vazio.
A tensão aumentou quando a equipe de Slegers recuou ainda mais para o próprio campo, convidando o time da casa a pressionar. O Arsenal havia conquistado anteriormente apenas uma vitória em seus quatro primeiros jogos da liga, e essa falta de confiança começou a se manifestar na tomada de decisão da equipe.
- AFP
Williamson envolvida em bizarro incidente de pênalti
Com apenas três minutos do tempo regulamentar restantes, o desastre atingiu o Arsenal da forma mais inesperada possível. Depois que o Arsenal ganhou um tiro de meta, Misa fez um passe curto para Williamson. A capitã da Inglaterra, aparentemente acreditando que a bola ainda não estava em jogo ou pretendendo cobrar o tiro novamente ela mesma, se abaixou e pegou a bola com as mãos para reposicioná-la. No entanto, a árbitra Iuliana Demetrescu já havia apitado para reiniciar a partida, deixando a oficial sem outra opção a não ser marcar o pênalti por um toque de mão bizarro.
O erro deixou as jogadoras do Arsenal atônitas, e elas cercaram a árbitra para protestar contra a decisão, mas a marcação foi mantida. A reserva Maeline Mendy foi para a cobrança sob enorme pressão e manteve a calma, mandando o pênalti no canto inferior. O empate tardio completou uma virada notável do Paris FC e deixou as jogadoras do Arsenal em estado de choque.
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