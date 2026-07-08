O técnico da Argentina ficou sem palavras ao falar com a emissora local TyC Sports, à beira do campo, logo após o fim da partida. Sua equipe acabara de realizar uma das viradas mais notáveis da história da Copa do Mundo, evitando por pouco uma eliminação surpreendente que os teria tornado os primeiros campeões em título a serem eliminados nas oitavas de final desde 1986.

O técnico, atordoado, não conseguiu se controlar ao enxugar os olhos ao vivo na TV e, em seguida, pediu desculpas antes de se afastar. Ele balançou a cabeça e saiu rapidamente para tentar entender aquele momento verdadeiramente histórico da Copa do Mundo, admitindo mais tarde: “Chorei porque sou muito emotivo. Mas é verdade que essa seleção nunca abandonará o povo argentino.”



