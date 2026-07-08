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VÍDEO: “Estou muito emocionado” - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, abandona entrevista ao vivo na TV ao tentar conter as lágrimas após a incrível virada na Copa do Mundo
Scaloni se emociona ao vivo na TV
O técnico da Argentina ficou sem palavras ao falar com a emissora local TyC Sports, à beira do campo, logo após o fim da partida. Sua equipe acabara de realizar uma das viradas mais notáveis da história da Copa do Mundo, evitando por pouco uma eliminação surpreendente que os teria tornado os primeiros campeões em título a serem eliminados nas oitavas de final desde 1986.
O técnico, atordoado, não conseguiu se controlar ao enxugar os olhos ao vivo na TV e, em seguida, pediu desculpas antes de se afastar. Ele balançou a cabeça e saiu rapidamente para tentar entender aquele momento verdadeiramente histórico da Copa do Mundo, admitindo mais tarde: “Chorei porque sou muito emotivo. Mas é verdade que essa seleção nunca abandonará o povo argentino.”
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A volta por cima de uma vida
A Argentina perdia por 2 a 0 quando faltavam pouco mais de 11 minutos do tempo regulamentar, até que o cabeceio de Cristian Romero deu início a uma virada dramática. Lionel Messi empatou quatro minutos depois e, em seguida, Enzo Fernández marcou de cabeça o terceiro gol, em uma jogada espetacular, aos 93 minutos, garantindo a vaga nas quartas de final.
Refletindo sobre a tensão da partida, Scaloni explicou sua profunda conexão com a seleção nacional. “Sofri tanto quanto qualquer torcedor, mas é por isso que sou técnico: para amar nesses momentos. E é disso que converso com minha comissão técnica. Para todos nós que jogamos futebol, essas emoções são incríveis”, acrescentou, reconhecendo que seus jogadores o chamam, em tom de brincadeira, de “chorão” por suas frequentes demonstrações de paixão.
- Getty Images
Messi se junta às comemorações emocionantes
Scaloni não foi o único a se emocionar até as lágrimas nessa noite histórica. Seu capitão, Messi, que se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis partidas consecutivas das fases eliminatórias da Copa do Mundo, também se emocionou até as lágrimas após o apito final.
A vitória mantém vivas as esperanças da Argentina de defender seu título mundial, já que a seleção avança para as quartas de final para enfrentar a Suíça. Scaloni concluiu suas reflexões pós-jogo elogiando seu emblemático camisa 10: “Estou convencido de que ele joga futebol para momentos como este. É difícil explicar o que ele sente ao vivenciar essas emoções nesta fase de sua carreira. Foi um momento inesquecível.”
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