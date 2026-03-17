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VÍDEO: Estevao, estrela do Chelsea, se recusa a escolher QUALQUER jogador da Inglaterra no confronto entre os maiores de todos os tempos do Brasil e as lendas dos Três Leões
O charme do samba contra a garra dos Três Leões
Em uma rápida entrevista do tipo “isso ou aquilo” concedida ao GOAL no London Football Awards, em parceria com a Willow Foundation, Estevão teve que escolher entre os maiores jogadores da Inglaterra e os ícones da Seleção. O craque do Chelsea teve primeiro que escolher entre Jordan Pickford e Alisson. O jovem escolheu o goleiro do Liverpool, Alisson, sem hesitar. Na defesa, Cafu foi escolhido em vez de Gary Neville, e Roberto Carlos em vez de Ashley Cole.
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Como evitar o dilema das lendas do Chelsea
Estevão, no entanto, evitou tomar partido entre dois ícones do Chelsea. Quando o entrevistador perguntou: “John Terry ou Carlos Alberto?”, ele respondeu: “O próximo”, rindo e cobrindo o rosto. Ao ser solicitado a escolher entre Lampard e Kaká, ele sorriu e disse: “O próximo, vamos lá.”
Homenagens aos grandes nomes do samba
O meio-campo e o ataque seguiram a mesma linha, com Estevão mantendo-se firme em sua preferência pelos brasileiros. Ele escolheu Zico em vez de Steven Gerrard e Casemiro em vez de Paul Scholes. Quando se tratou dos jogadores mais criativos, o jovem escolheu Ronaldinho em vez de David Beckham sem hesitar.
As comparações atingiram o auge com os maiores nomes do futebol. Quando questionado sobre a escolha entre Wayne Rooney e Pelé, Estevao respondeu: “Pelé, é claro”. Por fim, ele escolheu Ronaldo Nazário em vez de Harry Kane no ataque, completando uma vitória esmagadora para os pentacampeões mundiais.