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Adhe Makayasa

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VÍDEO: Estevao, estrela do Chelsea, se recusa a escolher QUALQUER jogador da Inglaterra no confronto entre os maiores de todos os tempos do Brasil e as lendas dos Três Leões

O jovem prodígio do Chelsea, Estevao Willian, deixou bem clara a sua lealdade. Em um desafio divertido, mas revelador, lançado pela GOAL nas redes sociais, o jovem sensação foi convidado a escolher entre figuras lendárias do futebol inglês e brasileiro, e suas respostas foram notavelmente unilaterais.

  • O charme do samba contra a garra dos Três Leões

    Em uma rápida entrevista do tipo “isso ou aquilo” concedida ao GOAL no London Football Awards, em parceria com a Willow Foundation, Estevão teve que escolher entre os maiores jogadores da Inglaterra e os ícones da Seleção. O craque do Chelsea teve primeiro que escolher entre Jordan Pickford e Alisson. O jovem escolheu o goleiro do Liverpool, Alisson, sem hesitar. Na defesa, Cafu foi escolhido em vez de Gary Neville, e Roberto Carlos em vez de Ashley Cole.

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  • Como evitar o dilema das lendas do Chelsea

    Estevão, no entanto, evitou tomar partido entre dois ícones do Chelsea. Quando o entrevistador perguntou: “John Terry ou Carlos Alberto?”, ele respondeu: “O próximo”, rindo e cobrindo o rosto. Ao ser solicitado a escolher entre Lampard e Kaká, ele sorriu e disse: “O próximo, vamos lá.”

  • Homenagens aos grandes nomes do samba

    O meio-campo e o ataque seguiram a mesma linha, com Estevão mantendo-se firme em sua preferência pelos brasileiros. Ele escolheu Zico em vez de Steven Gerrard e Casemiro em vez de Paul Scholes. Quando se tratou dos jogadores mais criativos, o jovem escolheu Ronaldinho em vez de David Beckham sem hesitar.

    As comparações atingiram o auge com os maiores nomes do futebol. Quando questionado sobre a escolha entre Wayne Rooney e Pelé, Estevao respondeu: “Pelé, é claro”. Por fim, ele escolheu Ronaldo Nazário em vez de Harry Kane no ataque, completando uma vitória esmagadora para os pentacampeões mundiais.

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