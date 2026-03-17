VÍDEO: Estevao, estrela do Chelsea, se recusa a escolher QUALQUER jogador da Inglaterra no confronto entre os maiores de todos os tempos do Brasil e as lendas dos Três Leões

O meio-campo e o ataque seguiram a mesma linha, com Estevão mantendo-se firme em sua preferência pelos brasileiros. Ele escolheu Zico em vez de Steven Gerrard e Casemiro em vez de Paul Scholes. Quando se tratou dos jogadores mais criativos, o jovem escolheu Ronaldinho em vez de David Beckham sem hesitar.

As comparações atingiram o auge com os maiores nomes do futebol. Quando questionado sobre a escolha entre Wayne Rooney e Pelé, Estevao respondeu: “Pelé, é claro”. Por fim, ele escolheu Ronaldo Nazário em vez de Harry Kane no ataque, completando uma vitória esmagadora para os pentacampeões mundiais.