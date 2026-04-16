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Aston Villa FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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VÍDEO: “Erro” – Youri Tielemans morre de rir com a resposta de Unai Emery à pergunta de um repórter durante a coletiva de imprensa do Aston Villa

U. Emery
Aston Villa
Aston Villa x Bologna
Bologna
Liga Europa
Premier League
Y. Tielemans

O técnico do Aston Villa, Unai Emery, protagonizou um clássico momento de impassibilidade durante a coletiva pré-jogo, deixando o meio-campista Youri Tielemans com dificuldade para manter a seriedade. Ao descartar perguntas sobre possíveis suspensões, a franqueza do espanhol provocou uma onda de risadas na sala de imprensa antes do confronto de volta das quartas de final da Liga Europa contra o time italiano Bologna.

  • Emery desmente rumores sobre suspensão

    Com Morgan Rogers, John McGinn, Lucas Digne, Matty Cash e Victor Lindelöf a apenas um cartão amarelo de serem suspensos das competições europeias, o técnico espanhol insistiu que o futuro não pode distrair a equipe do presente. Quando questionado se a ameaça iminente de suspensões influenciaria sua escalação para a noite de quinta-feira, Emery deu uma resposta firmemente característica. Após uma longa pausa, o técnico do Villa afirmou: “É um erro perguntar sobre isso, e se eu responder, estou cometendo um erro. Jogamos amanhã. Não estamos pensando na semifinal, pensamos em amanhã e, claro, eles [também] vão escalar os melhores jogadores amanhã.”

    Sua recusa em entrar no cenário hipotético deixou seu meio-campista, Tielemans, visivelmente divertido com a troca de palavras.

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  • Tielemans vê o lado engraçado

    Sentado ao lado do seu técnico, Tielemans não conseguiu conter um largo sorriso enquanto Emery proferia suas palavras com total seriedade. O jogador da seleção belga conteve o riso, claramente se divertindo com a tensão constrangedora criada pelo tom desdenhoso.

    O jogador de 26 anos destacou posteriormente a atmosfera positiva que envolve o clube, que busca conquistar um título continental e terminar entre os quatro primeiros no campeonato nacional, buscando aproveitar a vantagem de 3 a 1 conquistada na primeira partida. “Acho que podemos sentir que estamos em um bom momento”, disse Tielemans. “Estamos em um bom momento, disputando as primeiras posições na Premier League e as quartas de final da Liga Europa.”

  • emery(C)Getty Images

    Respeito e total concentração

    Apesar de ter uma confortável vantagem de dois gols, a mensagem vinda do vestiário do Villa é de concentração total. Emery alertou seus jogadores contra a complacência, lembrando a recente façanha do Bologna ao derrotar a Roma na fase anterior. “Quando jogaram contra a Roma, poderíamos pensar que a Roma era a favorita. Eles derrotaram uma das favoritas... A forma como eles competem com sua ideia e pressionam em todas as partidas nos faz respeitá-los”, explicou Emery. “Eles vão jogar da mesma forma, tão intensos e agressivos, buscando duelos homem a homem e atacando-nos.”

    Tielemans reiterou a necessidade de manter os pés no chão, acrescentando: “É preciso garantir que jogamos da melhor forma possível e não pensar no momento final, porque é aí que às vezes podemos nos deixar levar.” Ao encerrar a coletiva de imprensa, Emery prometeu uma atuação ainda mais intensa no Villa Park: “Quando o árbitro dar o pontapé inicial, estaremos 100% concentrados. Vamos lutar mais aqui do que lutamos lá.”

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