VÍDEO: “Erro” – Youri Tielemans morre de rir com a resposta de Unai Emery à pergunta de um repórter durante a coletiva de imprensa do Aston Villa

Com Morgan Rogers, John McGinn, Lucas Digne, Matty Cash e Victor Lindelöf a apenas um cartão amarelo de serem suspensos das competições europeias, o técnico espanhol insistiu que o futuro não pode distrair a equipe do presente. Quando questionado se a ameaça iminente de suspensões influenciaria sua escalação para a noite de quinta-feira, Emery deu uma resposta firmemente característica. Após uma longa pausa, o técnico do Villa afirmou: “É um erro perguntar sobre isso, e se eu responder, estou cometendo um erro. Jogamos amanhã. Não estamos pensando na semifinal, pensamos em amanhã e, claro, eles [também] vão escalar os melhores jogadores amanhã.”

Sua recusa em entrar no cenário hipotético deixou seu meio-campista, Tielemans, visivelmente divertido com a troca de palavras.