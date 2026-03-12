Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: Enzo Fernandez fica furioso com Filip Jorgensen e discute com o goleiro do Chelsea por causa de um erro grave na derrota para o PSG

As tensões internas chegaram ao auge no Parc des Princes quando Enzo Fernandez criticou seu companheiro de equipe Filip Jorgensen durante uma noite caótica na Liga dos Campeões. O meio-campista argentino ficou furioso depois que os erros de distribuição do goleiro deram ao PSG uma vantagem confortável.

  • Enzo explode no Parc des Princes

    As ambições do Chelsea na Liga dos Campeões ficaram destruídas em uma noite de sofrimento autoinfligido em Paris, mas a imagem mais marcante não foi o placar, e sim a guerra civil que eclodiu em campo. Fernandez perdeu completamente a calma com o goleiro Jorgensen após uma série de erros calamitosos que deram ao PSG uma vantagem de 5 a 2 na partida de ida das oitavas de final.

    O primeiro erro do jogador da seleção dinamarquesa pareceu enfurecer Fernandez, já que Jorgensen tinha várias opções nas laterais esquerda e direita, mas optou por um passe arriscado pelo meio, que foi interceptado por Bradley Barcola. Momentos depois, Vitinha passou por Jorgensen e colocou o PSG em vantagem por 3 a 2, com as câmeras capturando o argentino campeão da Copa do Mundo gritando com seu goleiro, agitando os braços em frustração.

    • Publicidade

  • Assista ao vídeo

  • Rosenior assume a responsabilidade pela aposta tática

    Após a partida, o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, recusou-se a culpar seu jovem goleiro, apesar do erro significativo que levou à derrota esmagadora.

    “Os jogadores cometem erros”, disse Rosenior, conforme citado pelo The Guardian. “Filip não é o primeiro e isso faz parte do futebol. Para seu crédito, ele assumiu a responsabilidade no vestiário. Eu cometo erros. Todos cometem erros. Às vezes, eles custam caro. Este é um desses momentos. O que temos que fazer pelo Rob, pelo Filip e por todos os jogadores é cuidar uns dos outros. Este é um grande teste para o nosso caráter.”

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Dor de cabeça na seleção para Rosenior

    O resultado de 5 a 2 deixa Rosenior diante de um grande desafio na partida de volta, em Stamford Bridge. Além dos ajustes táticos necessários para reverter uma desvantagem de três gols, o técnico agora enfrenta um grande dilema na escolha do goleiro titular. Após uma discussão pública e uma queda na confiança, permanece a dúvida se Jorgensen manterá sua vaga nas próximas partidas da Premier League.

    Antes do confronto crucial da próxima semana com o PSG, o Chelsea enfrenta o Newcastle com o objetivo de terminar entre os quatro primeiros nesta temporada, em meio à forte concorrência de times como Manchester United, Aston Villa e Liverpool.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Campeonato Francês
PSG crest
PSG
PSG
Nantes crest
Nantes
FCN
0