VÍDEO: Enzo Fernandez fica furioso com Filip Jorgensen e discute com o goleiro do Chelsea por causa de um erro grave na derrota para o PSG
Enzo explode no Parc des Princes
As ambições do Chelsea na Liga dos Campeões ficaram destruídas em uma noite de sofrimento autoinfligido em Paris, mas a imagem mais marcante não foi o placar, e sim a guerra civil que eclodiu em campo. Fernandez perdeu completamente a calma com o goleiro Jorgensen após uma série de erros calamitosos que deram ao PSG uma vantagem de 5 a 2 na partida de ida das oitavas de final.
O primeiro erro do jogador da seleção dinamarquesa pareceu enfurecer Fernandez, já que Jorgensen tinha várias opções nas laterais esquerda e direita, mas optou por um passe arriscado pelo meio, que foi interceptado por Bradley Barcola. Momentos depois, Vitinha passou por Jorgensen e colocou o PSG em vantagem por 3 a 2, com as câmeras capturando o argentino campeão da Copa do Mundo gritando com seu goleiro, agitando os braços em frustração.
Rosenior assume a responsabilidade pela aposta tática
Após a partida, o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, recusou-se a culpar seu jovem goleiro, apesar do erro significativo que levou à derrota esmagadora.
“Os jogadores cometem erros”, disse Rosenior, conforme citado pelo The Guardian. “Filip não é o primeiro e isso faz parte do futebol. Para seu crédito, ele assumiu a responsabilidade no vestiário. Eu cometo erros. Todos cometem erros. Às vezes, eles custam caro. Este é um desses momentos. O que temos que fazer pelo Rob, pelo Filip e por todos os jogadores é cuidar uns dos outros. Este é um grande teste para o nosso caráter.”
Dor de cabeça na seleção para Rosenior
O resultado de 5 a 2 deixa Rosenior diante de um grande desafio na partida de volta, em Stamford Bridge. Além dos ajustes táticos necessários para reverter uma desvantagem de três gols, o técnico agora enfrenta um grande dilema na escolha do goleiro titular. Após uma discussão pública e uma queda na confiança, permanece a dúvida se Jorgensen manterá sua vaga nas próximas partidas da Premier League.
Antes do confronto crucial da próxima semana com o PSG, o Chelsea enfrenta o Newcastle com o objetivo de terminar entre os quatro primeiros nesta temporada, em meio à forte concorrência de times como Manchester United, Aston Villa e Liverpool.