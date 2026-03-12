VÍDEO: Enzo Fernandez fica furioso com Filip Jorgensen e discute com o goleiro do Chelsea por causa de um erro grave na derrota para o PSG

As ambições do Chelsea na Liga dos Campeões ficaram destruídas em uma noite de sofrimento autoinfligido em Paris, mas a imagem mais marcante não foi o placar, e sim a guerra civil que eclodiu em campo. Fernandez perdeu completamente a calma com o goleiro Jorgensen após uma série de erros calamitosos que deram ao PSG uma vantagem de 5 a 2 na partida de ida das oitavas de final.

O primeiro erro do jogador da seleção dinamarquesa pareceu enfurecer Fernandez, já que Jorgensen tinha várias opções nas laterais esquerda e direita, mas optou por um passe arriscado pelo meio, que foi interceptado por Bradley Barcola. Momentos depois, Vitinha passou por Jorgensen e colocou o PSG em vantagem por 3 a 2, com as câmeras capturando o argentino campeão da Copa do Mundo gritando com seu goleiro, agitando os braços em frustração.