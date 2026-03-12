Getty Images Sport
Traduzido por
VÍDEO: Endrick aproveita erro do goleiro para acabar com jejum de gols e garantir empate importante para o Lyon na Liga Europa contra o Celta Vigo
O Lyon luta para encontrar o ritmo em Balaídos
A partida começou com o Lyon lutando para encontrar seu ritmo em um ambiente desafiador fora de casa. Com uma formação 4-3-1-2, com Endrick e Roman Yaremchuk liderando o ataque, os jogadores de Paulo Fonseca demoraram a pressionar, permitindo que o time espanhol ditasse o ritmo inicial. O Celta Vigo parecia perigoso desde o início, com Borja Iglesias testando a defesa do Lyon antes que o impasse fosse finalmente quebrado aos 25 minutos.
Uma rápida transição no meio-campo viu Matias Vecino lançar Williot Swedberg, que ultrapassou Clinton Mata na ala. Seu cruzamento preciso encontrou Javi Rueda, que finalizou com precisão com o pé direito para dar ao time da casa uma merecida vantagem de 1 a 0. O Lyon tentou responder imediatamente, mas as tentativas iniciais de Endrick não tiveram a precisão necessária para incomodar Radu antes do apito do intervalo.
O segundo tempo mudou o ritmo a favor do Lyon, principalmente após um momento de loucura de Borja Iglesias. Aos 54 minutos, o atacante do Celta recebeu um cartão vermelho direto por uma cotovelada em Mata, deixando os donos da casa a defender sua vantagem mínima com dez jogadores por mais de meia hora.
Apesar da vantagem numérica, o Lyon continuou desperdiçando chances. O Celta Vigo recuou e se defendeu heroicamente, parecendo pronto para levar uma vitória preciosa para a França até os dramáticos minutos finais.
- Getty Images Sport
Gol de Endrick no final do jogo surpreende Radu
Com o relógio marcando 87 minutos, chegou o momento decisivo. Endrick soltou um chute especulativo com o pé esquerdo de fora da área, após driblar com o pé esquerdo. Radu deveria ter conseguido defender o chute fraco, mas cometeu um erro catastrófico, permitindo que a bola passasse por baixo de seu corpo e entrasse no gol. O empate tardio silenciou a torcida do Balaídos e salvou o empate para o Lyon, que havia lutado para superar os dez jogadores adversários.
- Getty Images Sport
Assista ao gol de empate de Endrick no final da partida
Endrick reage ao seu marco europeu
Após o apito final, o jovem brasileiro não conseguiu esconder sua alegria por ter marcado seu primeiro gol na Liga Europa e por ter voltado a pisar em solo espanhol. “Estou muito feliz por estar de volta à Espanha, por jogar contra o Celta, que é um bom time”, afirmou Endrick.
Refletindo sobre a dificuldade tática da partida, ele explicou seus esforços no final para quebrar o empate: “Eles são um time que joga com um bloqueio baixo e, com a expulsão de Iglesias, defenderam ainda mais. Tentei ir pela ala direita para chutar, sou um número 9”.
O Lyon espera que Endrick volte a marcar quando receber o Celta na partida de volta, na próxima semana.
Publicidade