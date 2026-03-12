VÍDEO: Endrick aproveita erro do goleiro para acabar com jejum de gols e garantir empate importante para o Lyon na Liga Europa contra o Celta Vigo

A partida começou com o Lyon lutando para encontrar seu ritmo em um ambiente desafiador fora de casa. Com uma formação 4-3-1-2, com Endrick e Roman Yaremchuk liderando o ataque, os jogadores de Paulo Fonseca demoraram a pressionar, permitindo que o time espanhol ditasse o ritmo inicial. O Celta Vigo parecia perigoso desde o início, com Borja Iglesias testando a defesa do Lyon antes que o impasse fosse finalmente quebrado aos 25 minutos.

Uma rápida transição no meio-campo viu Matias Vecino lançar Williot Swedberg, que ultrapassou Clinton Mata na ala. Seu cruzamento preciso encontrou Javi Rueda, que finalizou com precisão com o pé direito para dar ao time da casa uma merecida vantagem de 1 a 0. O Lyon tentou responder imediatamente, mas as tentativas iniciais de Endrick não tiveram a precisão necessária para incomodar Radu antes do apito do intervalo.

O segundo tempo mudou o ritmo a favor do Lyon, principalmente após um momento de loucura de Borja Iglesias. Aos 54 minutos, o atacante do Celta recebeu um cartão vermelho direto por uma cotovelada em Mata, deixando os donos da casa a defender sua vantagem mínima com dez jogadores por mais de meia hora.

Apesar da vantagem numérica, o Lyon continuou desperdiçando chances. O Celta Vigo recuou e se defendeu heroicamente, parecendo pronto para levar uma vitória preciosa para a França até os dramáticos minutos finais.