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VÍDEO: Emprestado pelo Chelsea, Jesse Derry marca um golaço para abrir sua conta no Sporting CP e imita comemoração de Cole Palmer
Emprestado brilha contra o Monaco
Derry chegou ao Sporting por empréstimo do Chelsea em 11 de julho, para toda a temporada 2026-27. O jovem saiu do banco no segundo tempo de um amistoso de pré-temporada contra o Monaco e marcou seu primeiro gol pelo clube menos de dez minutos depois de entrar em campo. Após acertar uma brilhante finalização colocada sem chances para o goleiro Philipp Kohn, Derry comemorou imitando a icônica pose de "frio" de Palmer.
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Jovem reflete sobre marca importante
Em suas redes sociais pessoais após a partida, Derry expressou a alegria pelo gol e agradeceu de coração aos fiéis torcedores do Sporting no Estádio José Alvalade. Ele escreveu: "É disso que os sonhos são feitos. Obrigado pela calorosa recepção, Alvalade."
A publicação do jogador emprestado pelo Chelsea rapidamente gerou reações de vários companheiros de equipe do time do oeste de Londres, com Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah e Shim Mheuka entre os que apareceram na seção de comentários.
- Getty Images Sport
Derry mira vaga entre os titulares
O Sporting dará continuidade à sua programação de pré-temporada quando enfrentar o Nottingham Forest no fim do mês. A equipe de Rui Borges iniciará oficialmente sua campanha na Liga Portugal 2026-27 com uma visita ao Estrela da Amadora em 8 de agosto. A boa participação de Derry contra o Monaco dá à comissão técnica muitos motivos para se animar, enquanto ele briga por uma vaga regular entre os titulares.
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