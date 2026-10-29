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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Vídeo: em roteiro hollywoodiano, hat-trick de Cristiano Ronaldo conduz o Al-Nassr a vitória dramática sobre o Al-Khaleej

Al-Nassr x Al-Kholood
Al-Nassr
Al-Kholood
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
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Em uma noite de tirar o fôlego até seus últimos instantes, o Al-Nassr roubou a cena ao conquistar uma emocionante vitória sobre o Al-Khaleej pelo placar de 5 a 3, na noite de quinta-feira, pela décima segunda rodada da Liga Roshn Saudita para Profissionais, em um confronto marcado por reviravoltas dramáticas e por uma atuação de destaque do capitão português Cristiano Ronaldo, que marcou três gols.

O Al-Nassr elevou sua pontuação para 28 pontos, na segunda colocação, empatado com o Al-Qadisiyah, líder provisório, tendo atrás deles o Al-Hilal com 27 pontos.

O confronto não foi fácil para o Al-Nassr, que se viu diante de um adversário obstinado que se recusou a desistir apesar das tentativas do Al-Nassr de impor seu domínio, transformando a partida em um duelo aberto a todas as possibilidades, antes que os donos da casa assegurassem a vitória graças à eficiência ofensiva e ao brilho de suas estrelas nos momentos decisivos.

  • 5 gols incendeiam o confronto no primeiro tempo

    A partida pegou fogo desde os primeiros minutos, depois que Cristiano Ronaldo pensou ter aberto o placar aos dez minutos, mas o árbitro anulou o gol por impedimento. Em seguida, Julián Domínguez surpreendeu o Al-Nassr com o gol que colocou o Al-Khaleej em vantagem aos 16 minutos, antes de o brasileiro Ângelo Gabriel responder aos 24 minutos, deixando tudo igual para o Al-Nassr.

    O Al-Nassr manteve a pressão até que o senegalês Sadio Mané conseguiu marcar o segundo gol aos 38 minutos, dando a vantagem à sua equipe, mas o Al-Khaleej se recusou a se render, e Loïc Issomba conseguiu marcar o gol de empate nos acréscimos, encerrando o primeiro tempo com o placar de 2 a 2, em meio a grande emoção e aos protestos de Cristiano Ronaldo após a anulação de um segundo gol seu por impedimento.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo reage e completa o hat-trick

    No segundo tempo, Cristiano Ronaldo voltou a decidir o confronto graças ao seu faro de gol, marcando aos 66 minutos após um passe magnífico de seu compatriota João Félix, antes de anotar seu segundo gol aos 72 minutos de cabeça.

    E igualou ao marcar o terceiro gol aos 81 minutos, aproveitando um passe preciso de Sadio Mané, completando o hat-trick e conduzindo o Al-Nassr a uma vitória emocionante.

    O hat-trick de Cristiano Ronaldo foi a resposta decisiva aos acontecimentos do primeiro tempo, depois que o árbitro anulou dois gols seus por impedimento, fazendo com que o capitão português voltasse na segunda etapa da partida e transformasse suas chances em gols válidos, em meio às comemorações da torcida do Al-Nassr pelo brilho de seu principal astro.

  • O Al-Nassr segue na perseguição à liderança

    Com essa vitória, o Al-Nassr elevou sua pontuação para 28 pontos, igualando-se ao Al-Qadsiah na liderança provisória da classificação, enquanto o Al-Hilal ficou atrás de ambos com 27 pontos, em uma disputa acirrada pelo topo da Saudi Pro League.

    A vitória dá ao Al-Nassr um impulso importante em sua trajetória no campeonato, após conseguir superar a resistência do Al-Khaleej e decidir um confronto aberto que registrou oito gols, enquanto Cristiano Ronaldo roubou os holofotes com seu hat-trick, em uma noite que começou com gols anulados e terminou com uma vitória dramática para o Al-Nassr.

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