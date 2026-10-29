Em uma noite de tirar o fôlego até seus últimos instantes, o Al-Nassr roubou a cena ao conquistar uma emocionante vitória sobre o Al-Khaleej pelo placar de 5 a 3, na noite de quinta-feira, pela décima segunda rodada da Liga Roshn Saudita para Profissionais, em um confronto marcado por reviravoltas dramáticas e por uma atuação de destaque do capitão português Cristiano Ronaldo, que marcou três gols.

O Al-Nassr elevou sua pontuação para 28 pontos, na segunda colocação, empatado com o Al-Qadisiyah, líder provisório, tendo atrás deles o Al-Hilal com 27 pontos.

O confronto não foi fácil para o Al-Nassr, que se viu diante de um adversário obstinado que se recusou a desistir apesar das tentativas do Al-Nassr de impor seu domínio, transformando a partida em um duelo aberto a todas as possibilidades, antes que os donos da casa assegurassem a vitória graças à eficiência ofensiva e ao brilho de suas estrelas nos momentos decisivos.