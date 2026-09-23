Áudio divulgado pela DAZN revelou a natureza exata das reclamações de Raphinha a Munuera. O ponta alertou diretamente o árbitro sobre o desgaste físico que as táticas do adversário estavam causando. “Eles vão acabar quebrando nossas costas”, afirmou Raphinha. “Tente tomar cuidado com os bloqueios e os agarrões. Chega um ponto em que eles vão quebrar nossas costas. Assim que você marcar uma ou duas faltas, eles vão parar de fazer isso.”

A tensão transbordou durante um confronto entre Raphinha e Youssuf Fofana, do Sevilla, em uma cobrança de falta. Os dois se envolveram em uma disputa física, o que provocou a intervenção imediata do árbitro da partida.

Munuera foi rápido ao repreender os dois jogadores pelo empurra-empurra na área. “Vocês dois, ele agarra e você também”, declarou o árbitro. “Isso não é futebol, isso se chama judô.”

A disposição de Raphinha para peitar a arbitragem reforça seu status elevado na Catalunha. Agora usando a braçadeira como primeiro capitão, o atacante abraçou totalmente suas responsabilidades de liderança. Nesta temporada, ele acumulou mais minutos do que qualquer outro jogador de linha.

Sua influência vai muito além de sua presença vocal. Raphinha formou um trio de ataque devastador ao lado de Lamine Yamal e Fermin Lopez. O brasileiro já soma impressionantes 14 gols em apenas oito partidas, possivelmente superando a forma brilhante que mostrou em sua campanha de estreia.



