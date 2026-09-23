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VÍDEO: "Eles vão quebrar nossas costas!" - Raphinha é flagrado pelas câmeras implorando ao árbitro por proteção durante a vitória do Barcelona sobre o Sevilla
Raphinha confronta oficial por táticas agressivas
O Barcelona garantiu outra vitória crucial em La Liga contra o Sevilla, mas a partida foi marcada pela intensidade física. As câmeras da DAZN captaram imagens exclusivas de Raphinha se aproximando do árbitro Martinez Munuera ao longo da partida. O atacante brasileiro pediu repetidamente ao oficial que contivesse a abordagem agressiva dos mandantes.
O jogador de 29 anos ficou particularmente frustrado com os métodos defensivos do Sevilla. Ele exigiu ativamente uma intervenção maior de Munuera para garantir a segurança de seus companheiros de equipe. Essa postura proativa destacou a crescente influência de Raphinha como um líder vocal em campo.
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"Isso se chama judô!"
Áudio divulgado pela DAZN revelou a natureza exata das reclamações de Raphinha a Munuera. O ponta alertou diretamente o árbitro sobre o desgaste físico que as táticas do adversário estavam causando. “Eles vão acabar quebrando nossas costas”, afirmou Raphinha. “Tente tomar cuidado com os bloqueios e os agarrões. Chega um ponto em que eles vão quebrar nossas costas. Assim que você marcar uma ou duas faltas, eles vão parar de fazer isso.”
A tensão transbordou durante um confronto entre Raphinha e Youssuf Fofana, do Sevilla, em uma cobrança de falta. Os dois se envolveram em uma disputa física, o que provocou a intervenção imediata do árbitro da partida.
Munuera foi rápido ao repreender os dois jogadores pelo empurra-empurra na área. “Vocês dois, ele agarra e você também”, declarou o árbitro. “Isso não é futebol, isso se chama judô.”
A disposição de Raphinha para peitar a arbitragem reforça seu status elevado na Catalunha. Agora usando a braçadeira como primeiro capitão, o atacante abraçou totalmente suas responsabilidades de liderança. Nesta temporada, ele acumulou mais minutos do que qualquer outro jogador de linha.
Sua influência vai muito além de sua presença vocal. Raphinha formou um trio de ataque devastador ao lado de Lamine Yamal e Fermin Lopez. O brasileiro já soma impressionantes 14 gols em apenas oito partidas, possivelmente superando a forma brilhante que mostrou em sua campanha de estreia.
- SOPA Images
Compromissos internacionais exaustivos à vista
O Barcelona entra na pausa internacional embalado por uma sequência de sete vitórias consecutivas em La Liga. No entanto, Hansi Flick estará apreensivo com a agenda exigente de seu capitão.
Raphinha enfrenta uma desgastante viagem de ida e volta de 34.000 quilômetros até a Austrália para uma série de amistosos internacionais com o Brasil. O gigante catalão estará desesperado para ter seu talismã de volta em forma e descansado enquanto busca manter sua sensacional campanha no cenário doméstico.
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