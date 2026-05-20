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VÍDEO: “Eles não estão mais rindo!” – Bukayo Saka e Myles Lewis-Skelly provocam os críticos que chamaram o Arsenal de “covardes” após a conquista do título da Premier League
Jogadores do Arsenal respondem às provocações de "falta de coragem"
A longa espera do Arsenal pelo título da Premier League finalmente chegou ao fim na noite de terça-feira, quando o Manchester City não conseguiu vencer o Bournemouth, provocando comemorações frenéticas em todo o norte de Londres e no centro de treinamento do clube. Para Saka e Lewis-Skelly, a vitória foi a oportunidade perfeita para responder àqueles que afirmavam que o Arsenal mais uma vez sucumbiria à pressão na reta final da temporada.
Em um vídeo compartilhado na conta do Instagram de Saka, Lewis-Skelly aparece segurando uma garrafa de champanhe e fazendo uma referência maliciosa às provocações que eles tiveram de suportar. O jovem meio-campista deu uma resposta direta a essas críticas, afirmando: “Eles nos chamavam de ‘bottlers’ (fracos), e agora estamos segurando as garrafas!”
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As comemorações não pararam por aí, já que Saka usou o canal de mídia social de Jurrien Timber para reforçar ainda mais a mensagem. Após três temporadas consecutivas terminando em segundo lugar, o jogador da seleção inglesa deixou claro que os Gunners são, finalmente, quem está rindo por último.
Refletindo sobre as décadas de frustração do clube, Saka disse: “Deixa eu te dizer uma coisa, 22 anos, eles estavam rindo e brincando, agora não estão mais rindo, olha, vai ser brilhante.” Essa mensagem direta vem após meses de intensa rivalidade, em que vendedores ambulantes do lado de fora do Etihad Stadium foram vistos vendendo garrafas de água com a marca do Arsenal, numa tentativa de zombar da campanha do Arsenal pelo título.
Comemorações tomam conta de London Colney
As cenas no centro de treinamento de London Colney refletiram o imenso alívio e a alegria do elenco após encerrar um jejum que remontava à temporada dos “Invincibles”, em 2003-04. Enquanto os jogadores comemoravam a portas fechadas, a lenda Ian Wright foi vista liderando os cânticos do lado de fora do Emirates Stadium, enquanto milhares de torcedores se reuniam no local para celebrar a conquista histórica.
O Arsenal tem enfrentado críticas implacáveis por não ter conseguido cruzar a linha de chegada nos últimos anos, incluindo eliminações em copas nacionais e tropeços no final da temporada. No entanto, os jogadores de Arteta mantiveram-se resilientes nesta temporada, conservando a liderança sobre um City implacável e finalmente conquistando o título que lhes escapava há mais de duas décadas.
- Getty Images Sport
Dupla conquista à vista
Saka, Lewis-Skelly e o restante do elenco receberão oficialmente suas medalhas de campeões neste domingo. O Arsenal está prestes a encerrar sua campanha de grande sucesso no campeonato com uma viagem ao Selhurst Park para enfrentar o rival londrino Crystal Palace, onde também erguerá o icônico troféu da Premier League diante de sua torcida visitante.
Assim que as comemorações nacionais terminarem, o Arsenal voltará imediatamente seu foco para a glória europeia. A equipe de Arteta tem a oportunidade de conquistar uma histórica dobradinha ao enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, em 30 de maio.