VÍDEO: “Eles não estão mais rindo!” – Bukayo Saka e Myles Lewis-Skelly provocam os críticos que chamaram o Arsenal de “covardes” após a conquista do título da Premier League

A longa espera do Arsenal pelo título da Premier League finalmente chegou ao fim na noite de terça-feira, quando o Manchester City não conseguiu vencer o Bournemouth, provocando comemorações frenéticas em todo o norte de Londres e no centro de treinamento do clube. Para Saka e Lewis-Skelly, a vitória foi a oportunidade perfeita para responder àqueles que afirmavam que o Arsenal mais uma vez sucumbiria à pressão na reta final da temporada.

Em um vídeo compartilhado na conta do Instagram de Saka, Lewis-Skelly aparece segurando uma garrafa de champanhe e fazendo uma referência maliciosa às provocações que eles tiveram de suportar. O jovem meio-campista deu uma resposta direta a essas críticas, afirmando: “Eles nos chamavam de ‘bottlers’ (fracos), e agora estamos segurando as garrafas!”







