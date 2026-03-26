VÍDEO: “Ele joga pelo País de Gales?” – Craig Bellamy corta pergunta de repórter sobre Mohamed Salah em momento constrangedor de coletiva de imprensa

O técnico dos Dragons provou que não perdeu nada de sua habitual garra ao preparar o time para a semifinal da repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina, uma partida de alto risco. Durante a coletiva de imprensa na quarta-feira, o que deveria ter sido uma prévia tática padrão tomou um rumo inesperado, voltando-se para os rumores de transferências da Premier League.

Com o mundo do futebol ainda abalado pela confirmação oficial de que Salah deixará o Liverpool no final da temporada 2025-26, um repórter pareceu tentar avaliar a opinião de Bellamy sobre o legado do egípcio em Anfield. No entanto, o ex-atacante dos Reds não quis saber disso, protegendo a santidade de sua seleção com uma réplica contundente.