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VÍDEO: “Ele joga pelo País de Gales?” – Craig Bellamy corta pergunta de repórter sobre Mohamed Salah em momento constrangedor de coletiva de imprensa
Bellamy mantém-se firme em Cardiff
O técnico dos Dragons provou que não perdeu nada de sua habitual garra ao preparar o time para a semifinal da repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina, uma partida de alto risco. Durante a coletiva de imprensa na quarta-feira, o que deveria ter sido uma prévia tática padrão tomou um rumo inesperado, voltando-se para os rumores de transferências da Premier League.
Com o mundo do futebol ainda abalado pela confirmação oficial de que Salah deixará o Liverpool no final da temporada 2025-26, um repórter pareceu tentar avaliar a opinião de Bellamy sobre o legado do egípcio em Anfield. No entanto, o ex-atacante dos Reds não quis saber disso, protegendo a santidade de sua seleção com uma réplica contundente.
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Tensão antes da decisiva partida dos playoffs
Quando o jornalista começou a falar sobre a importância da notícia, dizendo que não é todo dia que um jogador do calibre de Salah anuncia sua saída, Bellamy não esperou pela conclusão. Ele imediatamente interrompeu com uma pergunta direta: “Ele vai jogar pelo País de Gales amanhã?”
Bellamy então passou a encerrar o assunto de vez, embora tenha feito uma breve menção ao talento do ponta antes de voltar ao assunto em questão. “Falaremos sobre ele outro dia, então”, acrescentou Bellamy. “Que eu adoro, aliás, vou fazer justiça a ele em outra ocasião. Ele joga pela Bósnia ou pelo País de Gales? Não, então vamos deixar Mo Salah de lado por enquanto.”
- Getty Images Sport
E agora?
O País de Gales chega a esta semifinal decisiva da repescagem da Copa do Mundo após duas vitórias consecutivas: 1 a 0 sobre Liechtenstein e 7 a 1 sobre a Macedônia do Norte. A equipe buscará garantir uma vaga no grande torneio da América do Norte, enquanto Itália e Irlanda do Norte disputam a outra semifinal.