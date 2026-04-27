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Fenerbahce SK v Besiktas JK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport
Donny Afroni

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VÍDEO: Ederson dá um soco no monitor do VAR em um acesso de raiva após a expulsão de um ex-jogador do Manchester City na derrota do Fenerbahçe para o Galatasaray no clássico

Ederson
Fenerbahçe
Galatasaray
Campeonato Turco
Manchester City

O ex-goleiro do Manchester City, Ederson, perdeu a cabeça de forma espetacular durante o acirrado clássico do Fenerbahçe contra o Galatasaray, no domingo. O goleiro brasileiro foi flagrado pelas câmeras desabafando contra a tecnologia após receber um cartão vermelho polêmico em uma partida que praticamente acabou com as esperanças do Fenerbahçe de conquistar o título da Super Lig.

  • Confronto físico com o funcionário

    O tão aguardado confronto entre Galatasaray e Fenerbahçe degenerou em caos quando Ederson recebeu o cartão vermelho em mais de um sentido. Com o Galatasaray vencendo por 1 a 0, a tensão atingiu o ponto de ruptura quando os anfitriões receberam um pênalti aos 62 minutos. Ederson, que já havia recebido um cartão amarelo no início da partida, recebeu o segundo cartão amarelo por reclamação, depois que o árbitro considerou que ele estava atrasando intencionalmente a cobrança do pênalti.

    O cartão vermelho provocou uma reação imediata e agressiva do goleiro veterano, que confrontou o árbitro em uma discussão acalorada. Imagens da transmissão mostraram um confronto físico, com o árbitro e Ederson aparentemente empurrando suas cabeças uma contra a outra. Mas o drama não terminou com o apito. Quando Ederson foi finalmente escoltado para fora do campo, sua fúria explodiu mais uma vez. O brasileiro foi flagrado pelas câmeras dando um soco no monitor do VAR enquanto se dirigia para o túnel, deixando espectadores e oficiais atônitos com a explosão.

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  • O Galatasaray reforça sua liderança na disputa pelo título

    Assim que a ordem foi restaurada, Baris Yilmaz se preparou para cobrar o pênalti, ampliando a vantagem da equipe da casa após o gol inicial de Victor Osimhen. A situação foi de mal a pior para o Fenerbahçe, que teve dificuldades para conter os rivais com apenas dez jogadores em campo.

    O ex-meio-campista do Arsenal, Lucas Torreira, acabou marcando o terceiro gol, garantindo uma vitória convincente por 3 a 0 para o Galatasaray. O resultado tem implicações enormes na disputa pelo título turco, acabando efetivamente com as esperanças do Fenerbahçe de alcançar seus rivais na liderança da tabela.

  • LEROY SANE GALATASARAY EDERSON FENERBAHCE Getty Images

    As consequências para o Fenerbahçe

    A vitória permite ao Galatasaray ampliar sua vantagem na liderança da Super Lig para sete pontos, faltando apenas três partidas para o fim da temporada. Enquanto o Galatasaray se prepara para comemorar mais um título nacional, o Fenerbahçe fica com a tarefa de recompor-se após uma noite em que perdeu tanto a disciplina quanto suas escassas esperanças de disputar o título. O confronto contra o Basaksehir, em casa, no dia 2 de maio, é uma partida que o time precisa vencer se quiser evitar terminar a temporada com um gosto amargo, enquanto torce para que o Galatasaray sofra uma derrota no estádio do Samsunspor.