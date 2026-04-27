VÍDEO: Ederson dá um soco no monitor do VAR em um acesso de raiva após a expulsão de um ex-jogador do Manchester City na derrota do Fenerbahçe para o Galatasaray no clássico

O tão aguardado confronto entre Galatasaray e Fenerbahçe degenerou em caos quando Ederson recebeu o cartão vermelho em mais de um sentido. Com o Galatasaray vencendo por 1 a 0, a tensão atingiu o ponto de ruptura quando os anfitriões receberam um pênalti aos 62 minutos. Ederson, que já havia recebido um cartão amarelo no início da partida, recebeu o segundo cartão amarelo por reclamação, depois que o árbitro considerou que ele estava atrasando intencionalmente a cobrança do pênalti.

O cartão vermelho provocou uma reação imediata e agressiva do goleiro veterano, que confrontou o árbitro em uma discussão acalorada. Imagens da transmissão mostraram um confronto físico, com o árbitro e Ederson aparentemente empurrando suas cabeças uma contra a outra. Mas o drama não terminou com o apito. Quando Ederson foi finalmente escoltado para fora do campo, sua fúria explodiu mais uma vez. O brasileiro foi flagrado pelas câmeras dando um soco no monitor do VAR enquanto se dirigia para o túnel, deixando espectadores e oficiais atônitos com a explosão.