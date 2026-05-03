VÍDEO: Ed Sheeran canta "The A-Team" com os jogadores do Ipswich e bebe Guinness durante a festa de promoção à Premier League

Refletindo sobre a magnitude do retorno do clube à primeira divisão após apenas uma temporada fora, o técnico McKenna elogiou a resiliência de seu elenco em um ambiente de alta pressão. Ele disse: “É difícil aproveitar o momento, para ser sincero. Você realmente quer isso para todos os outros, para os rapazes que ainda não viveram isso no grupo, para os torcedores e para sua família; isso significa muito. Gostei muito de vencer por 3 a 0. Tenho muito orgulho da minha família pelo apoio que me dão, e muito orgulho da comissão técnica e do grupo.

Não tem sido fácil para esse grupo de jogadores, mas eles realmente se mantiveram firmes e você nunca consegue entender o quão difícil é chegar à Premier League. É uma grande conquista. O que foi feito antes nunca se repetirá; foi especial conseguir isso, subir duas vezes seguidas da League One com basicamente o mesmo grupo; não acho que isso se repetirá novamente. Esta vez foi mais difícil em alguns aspectos.

"Este foi um desafio completamente diferente e muito grande, então sei o quanto tivemos que trabalhar duro e sei que poderia ter tomado um rumo totalmente diferente; por isso, estou muito orgulhoso de termos nos mantido unidos e conseguido chegar até o fim."