O Ipswich garantiu seu retorno à Premier League após uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o QPR no sábado, 2 de maio. Após o apito final, as comemorações seguiram para o vestiário, onde o acionista minoritário Ed Sheeran foi visto com um copo de Guinness na mão, festejando ao lado dos jogadores e da comissão técnica. O cantor de “Shape of You” estava no centro das comemorações, liderando uma animada interpretação de seu primeiro sucesso, “The A-Team”, enquanto os Tractor Boys brindavam à conquista da promoção automática.
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VÍDEO: Ed Sheeran canta "The A-Team" com os jogadores do Ipswich e bebe Guinness durante a festa de promoção à Premier League
Comemorações na Portman Road
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Uma conquista histórica
Refletindo sobre a magnitude do retorno do clube à primeira divisão após apenas uma temporada fora, o técnico McKenna elogiou a resiliência de seu elenco em um ambiente de alta pressão. Ele disse: “É difícil aproveitar o momento, para ser sincero. Você realmente quer isso para todos os outros, para os rapazes que ainda não viveram isso no grupo, para os torcedores e para sua família; isso significa muito. Gostei muito de vencer por 3 a 0. Tenho muito orgulho da minha família pelo apoio que me dão, e muito orgulho da comissão técnica e do grupo.
Não tem sido fácil para esse grupo de jogadores, mas eles realmente se mantiveram firmes e você nunca consegue entender o quão difícil é chegar à Premier League. É uma grande conquista. O que foi feito antes nunca se repetirá; foi especial conseguir isso, subir duas vezes seguidas da League One com basicamente o mesmo grupo; não acho que isso se repetirá novamente. Esta vez foi mais difícil em alguns aspectos.
"Este foi um desafio completamente diferente e muito grande, então sei o quanto tivemos que trabalhar duro e sei que poderia ter tomado um rumo totalmente diferente; por isso, estou muito orgulhoso de termos nos mantido unidos e conseguido chegar até o fim."
- Getty Images Sport
Preparando-se para a elite
O foco em Portman Road volta-se agora para uma intensa janela de transferências de verão, à medida que o Ipswich busca diminuir a distância que o separa da elite da Premier League. Depois de ter levado o clube à primeira divisão em 2024, antes de sofrer um rápido rebaixamento, McKenna conseguiu agora levar os Tractor Boys de volta à primeira divisão logo na primeira tentativa. Com a janela de transferências se aproximando e o apoio de Sheeran, o clube precisa formar um elenco notavelmente consistente para manter seu estilo de alta intensidade contra os times mais caros do mundo.