VÍDEO: Eberechi Eze, radiante, parece impressionado ao encontrar o astro do Arsenal e a lenda brasileira Romário

A lenda do futebol brasileiro, hoje com 60 anos e atuando como senador sênior pelo Rio de Janeiro, não estava em London Colney apenas para curtir o clima, no entanto. Durante sua visita à capital, ele foi visto participando de uma entrevista com o atacante do Arsenal, Gabriel Jesus, que atualmente está se recuperando para voltar à plena forma física antes da reta final da temporada. A presença de Romário deu um impulso significativo ao clima no centro de treinamento, enquanto o time se prepara para a pressão da disputa pelo título. Para Jesus, especificamente, passar um tempo com um compatriota de tal estatura pode servir como fonte de motivação para os jogos restantes.