Traduzido por
VÍDEO: Eberechi Eze, radiante, parece impressionado ao encontrar o astro do Arsenal e a lenda brasileira Romário
Um momento de pura magia
Em um vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, a reação de Eze ao ver o campeão da Copa do Mundo de 1994 foi simplesmente impagável. O ex-jogador do Crystal Palace fez uma reverência humilde, quase como uma oração, ao grande craque brasileiro, antes de abrir um sorriso enorme e incrédulo ao trocar algumas palavras com um dos maiores artilheiros da história do futebol. A interação conquistou o coração dos torcedores, demonstrando o profundo respeito que a geração atual tem pelos pioneiros da era do “Joga Bonito”.
Assista ao vídeo
A missão especial de Romário
A lenda do futebol brasileiro, hoje com 60 anos e atuando como senador sênior pelo Rio de Janeiro, não estava em London Colney apenas para curtir o clima, no entanto. Durante sua visita à capital, ele foi visto participando de uma entrevista com o atacante do Arsenal, Gabriel Jesus, que atualmente está se recuperando para voltar à plena forma física antes da reta final da temporada. A presença de Romário deu um impulso significativo ao clima no centro de treinamento, enquanto o time se prepara para a pressão da disputa pelo título. Para Jesus, especificamente, passar um tempo com um compatriota de tal estatura pode servir como fonte de motivação para os jogos restantes.
- AFP
Preparando-se para a reta final
Apesar de o Arsenal estar atualmente com sete pontos de vantagem na liderança da tabela da Premier League, o time sabe que não pode se dar ao luxo de cometer nenhum deslize que possa permitir a volta do Manchester City à disputa. Os Gunners buscam garantir seu primeiro título do campeonato em mais de duas décadas e enfrentam o Everton no sábado, com o objetivo de ampliar a diferença antes que o City entre em campo contra o West Ham.