VÍDEO: Eberechi Eze faz mágica com um golaço espetacular na Liga dos Campeões, colocando o Arsenal na frente contra o Bayer Leverkusen

Eze escolheu o momento perfeito para marcar seu primeiro gol na Liga dos Campeões, com um remate que deixou a torcida do Emirates Stadium boquiaberta. Após uma primeira meia hora de domínio, em que os Gunners não conseguiram aproveitar várias chances claras, o ex-jogador do Crystal Palace tomou as rédeas da partida com uma exibição de perfeição técnica.

A jogada foi aparentemente simples, mas executada com precisão devastadora. Leandro Trossard deu um passe firme nos pés de Eze, em posição central, a cerca de 20 metros do gol. Com um toque para se posicionar na virada, o meia-atacante soltou um voleio imparável que passou voando pelo goleiro do Leverkusen, Janis Blaswich.