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VÍDEO: Eberechi Eze faz mágica com um golaço espetacular na Liga dos Campeões, colocando o Arsenal na frente contra o Bayer Leverkusen
Eze ilumina os Emirados
Eze escolheu o momento perfeito para marcar seu primeiro gol na Liga dos Campeões, com um remate que deixou a torcida do Emirates Stadium boquiaberta. Após uma primeira meia hora de domínio, em que os Gunners não conseguiram aproveitar várias chances claras, o ex-jogador do Crystal Palace tomou as rédeas da partida com uma exibição de perfeição técnica.
A jogada foi aparentemente simples, mas executada com precisão devastadora. Leandro Trossard deu um passe firme nos pés de Eze, em posição central, a cerca de 20 metros do gol. Com um toque para se posicionar na virada, o meia-atacante soltou um voleio imparável que passou voando pelo goleiro do Leverkusen, Janis Blaswich.
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O dominante Arsenal mostra sua força
A equipe de Mikel Arteta foi implacável desde o apito inicial, sufocando os visitantes alemães com uma pressão alta e rotações ofensivas fluidas. Apesar do placar apertado de 1 a 0 no intervalo, as estatísticas revelavam uma superioridade total do Arsenal. Os anfitriões registraram 12 chutes só no primeiro tempo, com jogadores como Gabriel, Ben White e Trossard chegando perto de ampliar a vantagem.
O Arsenal conseguiu ampliar sua vantagem no segundo tempo, especificamente aos 63 minutos, quando Declan Rice marcou outro gol magnífico. O gol reforçou o domínio contínuo e a intenção ofensiva dos Gunners, colocando-os firmemente no controle da partida.
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O Sporting CP aguarda nas quartas de final
Com o Arsenal vencendo por 3 a 1 no placar agregado ao intervalo, o destino da classificação já está definido. O Sporting CP garantiu sua vaga nas quartas de final de forma dramática no início da noite. O time português conseguiu uma virada histórica, revertendo uma desvantagem de 3 a 0 da primeira partida contra o Bodo/Glimt para vencer por 5 a 3 no placar agregado após a prorrogação.
Para o Arsenal, o foco continua sendo finalizar o trabalho contra o time da Bundesliga.
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