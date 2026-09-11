Imagens que circularam nas redes sociais mostraram o homem de 42 anos marchando na direção do torcedor em questão para condenar seu comportamento. "Ei, escuta, não importa, você não pode falar assim", disse o escocês ao indivíduo.

Apontando diretamente para o torcedor, Fletcher acrescentou: "Você é o motivo pelo qual as pessoas não assinam, você é o motivo pelo qual as pessoas não assinam."

A postura firme do ex-meio-campista recebeu apoio imediato de outros torcedores nas proximidades. Enquanto Fletcher se afastava, a multidão ao redor explodiu em aplausos e entoou "lenda, lenda" em agradecimento pela sua intervenção.