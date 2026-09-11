AFP
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VÍDEO: "É por sua causa que as pessoas não assinam!" - lenda do Man Utd, Darren Fletcher, rebate torcedor "abusivo" após vitória na Liga dos Campeões
Fletcher intervém após hostilidade no pós-jogo
Após o triunfo do Manchester United por 4 a 0 sobre o Sabah na Champions League, em Old Trafford, a tensão aumentou do lado de fora do estádio. O fato de estrelas do time principal terem ignorado a multidão que aguardava perto dos ônibus da equipe provocou uma reação irritada de parte da torcida.
Um indivíduo teria dirigido insultos ao elenco que deixava o local por se recusar a parar. Isso levou Fletcher, atual treinador principal do sub-18 do clube e um homem com 342 partidas pelo Manchester United, a intervir e responder diretamente à hostilidade.
"Você é o motivo pelo qual as pessoas não assinam"
Imagens que circularam nas redes sociais mostraram o homem de 42 anos marchando na direção do torcedor em questão para condenar seu comportamento. "Ei, escuta, não importa, você não pode falar assim", disse o escocês ao indivíduo.
Apontando diretamente para o torcedor, Fletcher acrescentou: "Você é o motivo pelo qual as pessoas não assinam, você é o motivo pelo qual as pessoas não assinam."
A postura firme do ex-meio-campista recebeu apoio imediato de outros torcedores nas proximidades. Enquanto Fletcher se afastava, a multidão ao redor explodiu em aplausos e entoou "lenda, lenda" em agradecimento pela sua intervenção.
Coleta de autógrafos em escala industrial causa preocupação
Embora o ex-zagueiro Patrice Evra já tenha revelado anteriormente que Sir Alex Ferguson repreendeu de forma célebre seu elenco por ignorar os torcedores em uma turnê de pré-temporada, o cenário atual mudou. Caçadores profissionais de autógrafos se tornaram um incômodo crescente em Old Trafford nos últimos anos.
Segundo relatos, o clube ficou frustrado com a escala industrial da coleta de autógrafos, em que indivíduos assediam jogadores apenas para vender memorabilia assinada com lucro. Esse problema contínuo, compreensivelmente, fez com que as atuais estrelas ficassem mais hesitantes em interagir com as multidões após as partidas.
Em campo, o United teve um retorno impecável à ação europeia. Gols no primeiro tempo de Matheus Cunha, Bruno Fernandes e Benjamin Sesko, seguidos por um gol de Lisandro Martinez, garantiram uma vitória confortável sobre os estreantes do Azerbaijão.
- Getty Images Sport
Dérbi de Manchester crucial se aproxima para o Manchester United
O Manchester United não tem tempo para se prender à distração extracampo de quinta-feira e rapidamente volta suas atenções para os compromissos nacionais, já que um aguardado dérbi de Manchester o espera no domingo. O elenco agora precisa transformar sua forma impiedosa na Europa em uma grande partida da Premier League contra seu maior rival local.
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