Vídeo: drama e 5 gols, Al-Ahli escapa por pouco da armadilha do Al-Feiha

O Al-Ahli começou a partida com um choque precoce, sendo obrigado a fazer uma substituição forçada aos 14 minutos após a lesão de Ziyad Al-Johani, entrando em seu lugar Artem Bondarenko.

O Al-Feiha aproveitou o ímpeto do adversário e, aos 45 minutos, iniciou um rápido contra-ataque por meio de Hugo Mora, que avançou do meio-campo até a entrada da área, antes de disparar um chute que balançou as redes do goleiro Abdulrahman Al-Sanbi.

Mas o Al-Ahli conseguiu o empate alguns minutos antes do apito final do primeiro tempo, mais precisamente aos 45+3, quando o substituto Artem Bondarenko subiu e acertou uma cabeçada precisa, após um cruzamento de Saad Yaslam.