Vídeo: drama e 5 gols, Al-Ahli escapa por pouco da armadilha do Al-Feiha

O segundo tempo manteve o drama, e o Al-Ahli começou a demonstrar suas intenções com força, pressionando a meta do Al-Feiha, o que resultou em um pênalti para o Al-Ahli após a falta de Hussein Boulharch sobre Matías Gonzalves.
Firas Al-Buraikan conseguiu convertê-lo em gol aos 59 minutos, marcando seu primeiro gol na Roshn League nesta temporada.
O Al-Feiha não desistiu e, aos 65 minutos, Jayson empatou o placar com uma magnífica cobrança de falta direta com o pé direito que foi parar no ângulo direito do goleiro Al-Sanbi.
Mas o destaque da partida foi Artem Bondarenko, que selou o resultado a favor do Al-Ahli aos 70 minutos, aproveitando um escanteio cobrado por Valentin Atangana, finalizando com o pé direito de curtíssima distância. Após a paralisação para a revisão do árbitro de vídeo (VAR), o gol foi confirmado.
Raiva contida nos bastidores do Real Madrid: perigo real ameaça Mourinho