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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: drama e 5 gols, Al-Ahli escapa por pouco da armadilha do Al-Feiha

Match report
Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Al Ahli conquistou uma preciosa vitória sobre o anfitrião Al Fayha pelo placar de 3 a 2, em uma partida emocionante válida pela décima rodada da Liga Saudita Roshn de Profissionais, disputada na noite desta segunda-feira no estádio de Al Majmaah.

O Al Ahli elevou sua pontuação para 18 pontos, ocupando a terceira colocação, enquanto o Al Fayha estacionou nos 7 pontos, na 14ª posição.

  • Choque precoce: um final emocionante para o primeiro tempo

    O Al-Ahli começou a partida com um choque precoce, sendo obrigado a fazer uma substituição forçada aos 14 minutos após a lesão de Ziyad Al-Johani, entrando em seu lugar Artem Bondarenko.

    O Al-Feiha aproveitou o ímpeto do adversário e, aos 45 minutos, iniciou um rápido contra-ataque por meio de Hugo Mora, que avançou do meio-campo até a entrada da área, antes de disparar um chute que balançou as redes do goleiro Abdulrahman Al-Sanbi.

    Mas o Al-Ahli conseguiu o empate alguns minutos antes do apito final do primeiro tempo, mais precisamente aos 45+3, quando o substituto Artem Bondarenko subiu e acertou uma cabeçada precisa, após um cruzamento de Saad Yaslam.

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  • Troca de ritmo e a resolução de Bondarenko

    O segundo tempo manteve o drama, e o Al-Ahli começou a demonstrar suas intenções com força, pressionando a meta do Al-Feiha, o que resultou em um pênalti para o Al-Ahli após a falta de Hussein Boulharch sobre Matías Gonzalves.

    Firas Al-Buraikan conseguiu convertê-lo em gol aos 59 minutos, marcando seu primeiro gol na Roshn League nesta temporada.

    O Al-Feiha não desistiu e, aos 65 minutos, Jayson empatou o placar com uma magnífica cobrança de falta direta com o pé direito que foi parar no ângulo direito do goleiro Al-Sanbi.


    Mas o destaque da partida foi Artem Bondarenko, que selou o resultado a favor do Al-Ahli aos 70 minutos, aproveitando um escanteio cobrado por Valentin Atangana, finalizando com o pé direito de curtíssima distância. Após a paralisação para a revisão do árbitro de vídeo (VAR), o gol foi confirmado.

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  • Cerco do Al Ahly e defesas decisivas

    Nos últimos vinte minutos, o Al Ahli impôs seu domínio em busca de assegurar o resultado, mas o goleiro do Al Feiha, Orlando Mosquera, estava atento e defendeu de forma decisiva finalizações consecutivas de Firas Al Buraikan (aos 76 minutos) e, em seguida, de Valentin Atangana (aos 78).

    Aos 84 minutos, Orlando Mosquera, goleiro do Al Feiha, defendeu uma finalização de Meshaal Al Mutairi com o pé esquerdo do centro da área.

    E antes do apito final, o Al Ahli quase ampliou o placar com um quarto gol, mas Mosquera frustrou a investida isolada de Al Mutairi, aos 90 minutos, encerrando a partida com uma vitória preciosa dos visitantes.

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