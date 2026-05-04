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VÍDEO: Dominik Szoboszlai responde aos vaias da torcida do Manchester United com um gesto agressivo após a derrota do Liverpool em Old Trafford
O gesto de Szoboszlai após a derrota em Old Trafford
Szoboszlai reagiu de forma desafiadora aos torcedores do United após a derrota do Liverpool por 3 a 2 em Old Trafford, fazendo um gesto provocador enquanto os jogadores se dirigiam para o túnel ao final da partida. O meio-campista húngaro foi recebido com vaias estrondosas da torcida da casa, mas optou por responder chamando a atenção para o emblema dourado de campeão da Premier League em sua manga. O Liverpool havia recuperado uma desvantagem de dois gols antes de, por fim, sofrer uma derrota dolorosa no final da partida com o gol da vitória de Kobbie Mainoo. O momento envolvendo Szoboszlai rapidamente se tornou uma das cenas mais comentadas após o apito final.
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A reação do Liverpool não foi suficiente, apesar do impacto de Szoboszlai
A partida em si foi um confronto dramático, com várias reviravoltas, até que os Red Devils garantiram os três pontos. Gols de Matheus Cunha e Benjamin Sesko colocaram os anfitriões firmemente no controle logo no início. O Liverpool reagiu com força após o intervalo. Szoboszlai diminuiu a diferença antes de Cody Gakpo empatar a partida, completando uma impressionante recuperação da equipe de Slot. No entanto, Mainoo marcou aos 77 minutos, garantindo a vitória para o United. O resultado não só garantiu o direito de se gabar, mas também confirmou a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada com três rodadas de antecedência.
- Getty Images
A disputa pelas cinco primeiras posições continua sendo o foco principal do Liverpool
O Liverpool precisa agora se recompor rapidamente enquanto continua sua luta para garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Apesar da derrota, seu destino continua, em grande parte, nas próprias mãos, com três partidas ainda por disputar. Os Reds somam agora 58 pontos em 35 jogos, empatados com o Aston Villa, quinto colocado. A equipe enfrenta agora um jogo difícil contra o Chelsea, antes de enfrentar o Aston Villa e o Brentford para encerrar a temporada.