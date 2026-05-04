VÍDEO: Dominik Szoboszlai responde aos vaias da torcida do Manchester United com um gesto agressivo após a derrota do Liverpool em Old Trafford

Szoboszlai reagiu de forma desafiadora aos torcedores do United após a derrota do Liverpool por 3 a 2 em Old Trafford, fazendo um gesto provocador enquanto os jogadores se dirigiam para o túnel ao final da partida. O meio-campista húngaro foi recebido com vaias estrondosas da torcida da casa, mas optou por responder chamando a atenção para o emblema dourado de campeão da Premier League em sua manga. O Liverpool havia recuperado uma desvantagem de dois gols antes de, por fim, sofrer uma derrota dolorosa no final da partida com o gol da vitória de Kobbie Mainoo. O momento envolvendo Szoboszlai rapidamente se tornou uma das cenas mais comentadas após o apito final.