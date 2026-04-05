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VÍDEO: Dominik Szoboszlai é levado para longe dos torcedores descontentes do Liverpool por Federico Chiesa, após dar de ombros e pedir apoio, após a péssima atuação na FA Cup contra o Man City
A frustração chega ao limite
Após uma derrota esmagadora por 4 a 0 para o Manchester City nas quartas de final da FA Cup, em 4 de abril, circularam nas redes sociais imagens que mostravam Szoboszlai em confronto com a torcida visitante. O meio-campista húngaro foi filmado se aproximando da arquibancada visitante, levantando os braços em sinal de aparente frustração diante da reação negativa da torcida. Quando a tensão ameaçava aumentar ainda mais, Chiesa interveio para acalmar os ânimos, gentilmente afastando seu companheiro de equipe das arquibancadas.
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Jogador de destaque alerta para uma temporada "catastrófica"
O confronto em campo reflete a frustração interna que vem crescendo no elenco, especialmente para seu jogador de destaque. Szoboszlai tem sido, sem dúvida, a principal estrela do Liverpool nesta temporada, marcando 12 gols e dando oito assistências em 44 partidas em todas as competições, somando 3.938 minutos em campo. Ao falar após a goleada sofrida, ele não mediu palavras em sua avaliação. “Estamos tendo uma temporada catastrófica. Se não acordarmos imediatamente, também seremos eliminados da Liga dos Campeões. Temos que nos olhar no espelho e nos perguntar se estamos dando tudo por esta camisa. O que mostramos hoje é inaceitável para um clube como o Liverpool”, afirmou enfaticamente.
Uma temporada à beira do abismo
O Liverpool vem passando por uma temporada extremamente irregular, e este último colapso no Etihad só serviu para intensificar o escrutínio. O clube tem enfrentado dificuldades para manter os altos padrões estabelecidos nos anos anteriores, e a paciência dos torcedores está claramente se esgotando. A reação de Szoboszlai em relação aos torcedores destaca a imensa pressão sob a qual os jogadores estão atuando, mesmo para alguém que tem carregado a equipe com criatividade. Com as esperanças na copa nacional frustradas e sua posição na Premier League precária, todo o elenco precisa agora encontrar uma maneira de se recompor. Não conseguir garantir pontos vitais nas próximas semanas pode fazer com que uma campanha nacional já desastrosa saia totalmente fora de controle.
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O que vem a seguir para o Liverpool?
Os Reds têm pouco tempo para se lamentarem pela eliminação da FA Cup, já que um calendário exaustivo os aguarda. Eles enfrentam uma partida de ida monumental pelas quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA, fora de casa, contra o Paris Saint-Germain, no dia 8 de abril, antes de receberem o Fulham pela Premier League no dia 11 de abril. A partida de volta contra o PSG será no dia 14 de abril, em Anfield. A reta final do campeonato nacional continua com um clássico crucial de Merseyside contra o Everton, em 19 de abril, seguido por partidas contra Crystal Palace, Manchester United, Chelsea e Aston Villa, encerrando a temporada em casa contra o Brentford, em 24 de maio.