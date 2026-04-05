VÍDEO: Dominik Szoboszlai é levado para longe dos torcedores descontentes do Liverpool por Federico Chiesa, após dar de ombros e pedir apoio, após a péssima atuação na FA Cup contra o Man City

O Liverpool vem passando por uma temporada extremamente irregular, e este último colapso no Etihad só serviu para intensificar o escrutínio. O clube tem enfrentado dificuldades para manter os altos padrões estabelecidos nos anos anteriores, e a paciência dos torcedores está claramente se esgotando. A reação de Szoboszlai em relação aos torcedores destaca a imensa pressão sob a qual os jogadores estão atuando, mesmo para alguém que tem carregado a equipe com criatividade. Com as esperanças na copa nacional frustradas e sua posição na Premier League precária, todo o elenco precisa agora encontrar uma maneira de se recompor. Não conseguir garantir pontos vitais nas próximas semanas pode fazer com que uma campanha nacional já desastrosa saia totalmente fora de controle.