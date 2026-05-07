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Muhammad Zaki

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VÍDEO: Diego Simeone pisa no emblema do Arsenal poucos dias depois da discussão do técnico do Atlético de Madrid com Ben White por este ter feito exatamente a mesma coisa

D. Simeone
Arsenal
B. White
Atlético de Madrid
Arsenal x Atlético de Madrid
Liga dos Campeões

Diego Simeone foi flagrado em um momento de hipocrisia total depois que surgiram imagens de vídeo do técnico do Atlético de Madrid pisando no escudo do Arsenal. O incidente ocorre poucos dias depois de o argentino ter criticado duramente Ben White por um ato semelhante de suposto desrespeito durante a partida de ida na Espanha.

  • Simeone envolvido em polêmica sobre o emblema

    O temperamental técnico do Atlético de Madrid se viu no centro de uma tempestade nas redes sociais após a eliminação de sua equipe nas semifinais da Liga dos Campeões para o Arsenal. Depois que o gol de Bukayo Saka garantiu a vitória por 1 a 0 naquela noite e a classificação dos Gunners por 2 a 1 no placar agregado, um desanimado Simeone foi filmado indo em direção ao túnel no Emirates Stadium. No entanto, em vez de evitar o grande escudo do Arsenal posicionado entre o campo e os vestiários, o técnico de 56 anos foi visto olhando para baixo e passando diretamente por cima dele.

    As imagens provocaram indignação entre a torcida do Arsenal, especialmente devido aos acontecimentos da partida de ida no Metropolitano. Enquanto a maioria de seus jogadores fez um esforço consciente para contornar o emblema, Simeone e o zagueiro José María Giménez optaram por passar por cima dele, o que gerou uma enxurrada de críticas dos torcedores locais que assistiam das arquibancadas acima da área do túnel.

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  • A discussão com Ben White

    O que torna as ações de Simeone particularmente chocantes é o intenso confronto que ele iniciou com White há apenas uma semana. Após o empate em 1 a 1 em Madri, Simeone foi filmado dando várias palmadas nas costas do zagueiro no túnel, depois de se ofender com o fato de o jogador da seleção inglesa ter pisado no escudo do Atlético. Na ocasião, White ficou visivelmente insatisfeito com o contato físico e se envolveu em uma discussão acalorada antes de ser empurrado pelo técnico do Atlético. Ver Simeone agora cometer o mesmo ato que havia condenado anteriormente gerou acusações de hipocrisia por parte dos torcedores nas redes sociais, lançando uma sombra sobre sua conduta pós-jogo em Londres.

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    Arteta elogia a atmosfera no Emirates

    Enquanto Simeone lidava com o drama no túnel, Mikel Arteta estava ocupado comemorando uma noite histórica para o clube do norte de Londres. O espanhol não hesitou em dar crédito à torcida local por ter impulsionado sua equipe até a vitória e a classificação para a final em Budapeste. “É ótimo, todos podem sentir uma mudança na energia, na confiança, em tudo”, disse Arteta. “Vamos usar isso da maneira certa, entendendo as margens e a dificuldade do que estamos tentando alcançar. É algo enorme, mas temos a capacidade e a convicção de fazer isso, com certeza.”

    O Arsenal agora enfrenta uma sequência de jogos decisiva para a temporada, enquanto busca a conquista do bicampeonato na Premier League e na Liga dos Campeões. Os Gunners têm quatro partidas restantes para gravar seus nomes nos livros de história, começando com um clássico londrino crucial contra o West Ham no domingo. Eles também precisam superar os jogos contra Burnley e Crystal Palace antes de voar para a Hungria para a grande final europeia contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain.

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