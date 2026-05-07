VÍDEO: Diego Simeone pisa no emblema do Arsenal poucos dias depois da discussão do técnico do Atlético de Madrid com Ben White por este ter feito exatamente a mesma coisa

O temperamental técnico do Atlético de Madrid se viu no centro de uma tempestade nas redes sociais após a eliminação de sua equipe nas semifinais da Liga dos Campeões para o Arsenal. Depois que o gol de Bukayo Saka garantiu a vitória por 1 a 0 naquela noite e a classificação dos Gunners por 2 a 1 no placar agregado, um desanimado Simeone foi filmado indo em direção ao túnel no Emirates Stadium. No entanto, em vez de evitar o grande escudo do Arsenal posicionado entre o campo e os vestiários, o técnico de 56 anos foi visto olhando para baixo e passando diretamente por cima dele.

As imagens provocaram indignação entre a torcida do Arsenal, especialmente devido aos acontecimentos da partida de ida no Metropolitano. Enquanto a maioria de seus jogadores fez um esforço consciente para contornar o emblema, Simeone e o zagueiro José María Giménez optaram por passar por cima dele, o que gerou uma enxurrada de críticas dos torcedores locais que assistiam das arquibancadas acima da área do túnel.