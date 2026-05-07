Traduzido por
VÍDEO: Diego Simeone pisa no emblema do Arsenal poucos dias depois da discussão do técnico do Atlético de Madrid com Ben White por este ter feito exatamente a mesma coisa
Simeone envolvido em polêmica sobre o emblema
O temperamental técnico do Atlético de Madrid se viu no centro de uma tempestade nas redes sociais após a eliminação de sua equipe nas semifinais da Liga dos Campeões para o Arsenal. Depois que o gol de Bukayo Saka garantiu a vitória por 1 a 0 naquela noite e a classificação dos Gunners por 2 a 1 no placar agregado, um desanimado Simeone foi filmado indo em direção ao túnel no Emirates Stadium. No entanto, em vez de evitar o grande escudo do Arsenal posicionado entre o campo e os vestiários, o técnico de 56 anos foi visto olhando para baixo e passando diretamente por cima dele.
As imagens provocaram indignação entre a torcida do Arsenal, especialmente devido aos acontecimentos da partida de ida no Metropolitano. Enquanto a maioria de seus jogadores fez um esforço consciente para contornar o emblema, Simeone e o zagueiro José María Giménez optaram por passar por cima dele, o que gerou uma enxurrada de críticas dos torcedores locais que assistiam das arquibancadas acima da área do túnel.
Assista ao vídeo
A discussão com Ben White
O que torna as ações de Simeone particularmente chocantes é o intenso confronto que ele iniciou com White há apenas uma semana. Após o empate em 1 a 1 em Madri, Simeone foi filmado dando várias palmadas nas costas do zagueiro no túnel, depois de se ofender com o fato de o jogador da seleção inglesa ter pisado no escudo do Atlético. Na ocasião, White ficou visivelmente insatisfeito com o contato físico e se envolveu em uma discussão acalorada antes de ser empurrado pelo técnico do Atlético. Ver Simeone agora cometer o mesmo ato que havia condenado anteriormente gerou acusações de hipocrisia por parte dos torcedores nas redes sociais, lançando uma sombra sobre sua conduta pós-jogo em Londres.
- AFP
Arteta elogia a atmosfera no Emirates
Enquanto Simeone lidava com o drama no túnel, Mikel Arteta estava ocupado comemorando uma noite histórica para o clube do norte de Londres. O espanhol não hesitou em dar crédito à torcida local por ter impulsionado sua equipe até a vitória e a classificação para a final em Budapeste. “É ótimo, todos podem sentir uma mudança na energia, na confiança, em tudo”, disse Arteta. “Vamos usar isso da maneira certa, entendendo as margens e a dificuldade do que estamos tentando alcançar. É algo enorme, mas temos a capacidade e a convicção de fazer isso, com certeza.”
O Arsenal agora enfrenta uma sequência de jogos decisiva para a temporada, enquanto busca a conquista do bicampeonato na Premier League e na Liga dos Campeões. Os Gunners têm quatro partidas restantes para gravar seus nomes nos livros de história, começando com um clássico londrino crucial contra o West Ham no domingo. Eles também precisam superar os jogos contra Burnley e Crystal Palace antes de voar para a Hungria para a grande final europeia contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain.