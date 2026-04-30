VÍDEO: Diego Simeone corre atrás de Ben White, do Arsenal, e dá várias palmadas nas costas dele, enquanto surge a bizarra teoria de que ele "pisou no emblema"

A tensão atingiu o auge no túnel após a primeira partida da semifinal. O confronto acalorado entre Simeone e White foi desencadeado por uma suposta falta de respeito pelas tradições do Atlético. Enquanto os jogadores saíam de campo no Metropolitano, White pareceu passar diretamente por cima do grande emblema do clube gravado no gramado em frente ao túnel, um gesto frequentemente visto como um grande insulto na cultura do futebol espanhol.

Embora um jogador do Atlético tenha inicialmente confrontado o lateral-direito do Arsenal, foi Simeone quem resolveu tomar as rédeas da situação. O técnico argentino seguiu White até a área do túnel e foi filmado dando várias palmadas nas costas do zagueiro. White, claramente insatisfeito com o contato físico, virou-se para trocar palavras acaloradas antes de ser empurrado duas vezes pelo técnico do Atlético.