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VÍDEO: Diego Simeone corre atrás de Ben White, do Arsenal, e dá várias palmadas nas costas dele, enquanto surge a bizarra teoria de que ele "pisou no emblema"
Simeone fica furioso com desrespeito ao emblema
A tensão atingiu o auge no túnel após a primeira partida da semifinal. O confronto acalorado entre Simeone e White foi desencadeado por uma suposta falta de respeito pelas tradições do Atlético. Enquanto os jogadores saíam de campo no Metropolitano, White pareceu passar diretamente por cima do grande emblema do clube gravado no gramado em frente ao túnel, um gesto frequentemente visto como um grande insulto na cultura do futebol espanhol.
Embora um jogador do Atlético tenha inicialmente confrontado o lateral-direito do Arsenal, foi Simeone quem resolveu tomar as rédeas da situação. O técnico argentino seguiu White até a área do túnel e foi filmado dando várias palmadas nas costas do zagueiro. White, claramente insatisfeito com o contato físico, virou-se para trocar palavras acaloradas antes de ser empurrado duas vezes pelo técnico do Atlético.
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As artes negras sob o microscópio
As travessuras de Simeone e sua comissão técnica suscitaram duras críticas dos observadores, com o ex-jogador do Real Madrid Steve McManaman destacando o ambiente hostil criado pela equipe da casa. As “artimanhas” há muito associadas ao Atlético estiveram em plena exibição ao longo da noite, tanto na linha lateral quanto no túnel.
McManaman comentou na transmissão da TNT Sports, conforme citado pelo Mirror: “Dava para ver, às vezes as câmeras não mostravam com os diretores espanhóis, mas dava para ver o que estava acontecendo. O comportamento dele, do seu assistente e do segundo assistente com os árbitros foi terrível. Absolutamente horrível. Ele mudava de ideia, o desempenho dele foi péssimo, é por isso que as pessoas não gostam das artes negras do Atlético de Madrid.”
- Getty Images Sport
Contraste nas saudações a Heinze
Curiosamente, a agressividade de Simeone em relação a White contrastava diretamente com a forma como ele tratou outros membros da comissão técnica do Arsenal. O técnico do Atlético foi visto trocando um abraço caloroso com seu compatriota e treinador do Arsenal, Gabriel Heinze, antes da partida, mostrando um lado diferente de sua personalidade normalmente combativa. De qualquer forma, a partida de volta em Londres promete ser um confronto igualmente acirrado, já que o Arsenal busca superar os jogos psicológicos empregados pelos gigantes espanhóis.