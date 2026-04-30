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Ben White Diego Simeone Arsenal Atletico Madrid 2025-26Getty/GOAL
Donny Afroni

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VÍDEO: Diego Simeone corre atrás de Ben White, do Arsenal, e dá várias palmadas nas costas dele, enquanto surge a bizarra teoria de que ele "pisou no emblema"

Arsenal
B. White
Atlético de Madrid x Arsenal
Liga dos Campeões
D. Simeone
Atlético de Madrid

A partida entre o Atlético de Madrid e o Arsenal foi bastante cautelosa em campo, mas foram as cenas pós-jogo que realmente esquentaram. Diego Simeone se envolveu em um confronto marcante com o zagueiro do Arsenal, Ben White, após um tenso empate em 1 a 1 na Liga dos Campeões. O técnico dos Rojiblancos pareceu ir atrás do jogador da seleção inglesa, indignado com sua conduta ao deixar o gramado do Metropolitano.

  • Simeone fica furioso com desrespeito ao emblema

    A tensão atingiu o auge no túnel após a primeira partida da semifinal. O confronto acalorado entre Simeone e White foi desencadeado por uma suposta falta de respeito pelas tradições do Atlético. Enquanto os jogadores saíam de campo no Metropolitano, White pareceu passar diretamente por cima do grande emblema do clube gravado no gramado em frente ao túnel, um gesto frequentemente visto como um grande insulto na cultura do futebol espanhol.

    Embora um jogador do Atlético tenha inicialmente confrontado o lateral-direito do Arsenal, foi Simeone quem resolveu tomar as rédeas da situação. O técnico argentino seguiu White até a área do túnel e foi filmado dando várias palmadas nas costas do zagueiro. White, claramente insatisfeito com o contato físico, virou-se para trocar palavras acaloradas antes de ser empurrado duas vezes pelo técnico do Atlético.

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  • As artes negras sob o microscópio

    As travessuras de Simeone e sua comissão técnica suscitaram duras críticas dos observadores, com o ex-jogador do Real Madrid Steve McManaman destacando o ambiente hostil criado pela equipe da casa. As “artimanhas” há muito associadas ao Atlético estiveram em plena exibição ao longo da noite, tanto na linha lateral quanto no túnel.

    McManaman comentou na transmissão da TNT Sports, conforme citado pelo Mirror: “Dava para ver, às vezes as câmeras não mostravam com os diretores espanhóis, mas dava para ver o que estava acontecendo. O comportamento dele, do seu assistente e do segundo assistente com os árbitros foi terrível. Absolutamente horrível. Ele mudava de ideia, o desempenho dele foi péssimo, é por isso que as pessoas não gostam das artes negras do Atlético de Madrid.”

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Contraste nas saudações a Heinze

    Curiosamente, a agressividade de Simeone em relação a White contrastava diretamente com a forma como ele tratou outros membros da comissão técnica do Arsenal. O técnico do Atlético foi visto trocando um abraço caloroso com seu compatriota e treinador do Arsenal, Gabriel Heinze, antes da partida, mostrando um lado diferente de sua personalidade normalmente combativa. De qualquer forma, a partida de volta em Londres promete ser um confronto igualmente acirrado, já que o Arsenal busca superar os jogos psicológicos empregados pelos gigantes espanhóis.

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