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VÍDEO: Desanimado, Mohamed Salah recusa categoricamente a oportunidade de dar entrevista após a polêmica decisão de Arne Slot de deixá-lo no banco na derrota para o PSG
Uma noite difícil em Paris
O clima no Parc des Princes estava pesado para Salah, que se viu assistindo ao jogo do banco de reservas. Depois que Arne Slot tomou a decisão ousada de deixar o prolífico ponta no banco para o confronto europeu de alto risco, o Liverpool teve dificuldades para encontrar seu ritmo e acabou sofrendo uma derrota por 2 a 0 no Parc des Princes.
Após o apito final, Salah foi visto fazendo alongamentos em campo enquanto seus companheiros se dirigiam para o vestiário. Apesar de sua óbvia decepção, o ponta fez uma breve aparição perto do estúdio daTNT Sports à beira do campo para cumprimentar os ex-capitães do Liverpool Steven Gerrard e Steve McManaman, bem como a apresentadora Laura Woods. No entanto, Salah foi claro quanto à possibilidade de falar diante das câmeras, com o egípcio claramente sem disposição para dar qualquer declaração. Ele recusou educadamente, mas com firmeza, ser entrevistado, e Gerrard, atuando como comentarista da partida, foi rápido em defender o atacante.
“Ele deve estar frustrado”, disse Gerrard à TNT Sports. “Ele deve estar sentado ali pensando que poderia ter influenciado este jogo e melhorado o desempenho, certamente do ponto de vista ofensivo. Ele deve estar um pouco triste e frustrado. Mas ele merece crédito porque ficou lá atrás e fez um treino extra. Na cabeça dele, ele já está focado no Fulham e está se esforçando mais, o que mostra o profissionalismo e a mentalidade com que estamos lidando”, acrescentou o lendário ex-capitão do clube.
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Slot defende a abordagem defensiva
Slot teve que justificar sua escolha de escalação na coletiva de imprensa pós-jogo, admitindo que as condições da partida o forçaram a tomar a decisão de não escalar Salah. O técnico holandês afirmou que os momentos finais da partida exigiam solidez defensiva em vez de criatividade ofensiva, o que o levou a preservar a condição física de Salah para o calendário nacional.
“Acho que, na parte final da partida, para nós era mais uma questão de sobreviver do que de ter alguma chance de marcar”, explicou Slot. “Sim, nunca se sabe, porque na temporada passada marcamos cinco minutos antes do fim, com Harvey Elliott, quando tirei o Mo. Mas acho que foram 20 a 25 minutos em que ficamos apenas defendendo. E Mo tem muita qualidade, mas para ele passar 20 a 25 minutos defendendo dentro da própria área, acho que é melhor que ele economize energia para os muitos jogos que estão por vir nas próximas semanas.”
- AFP
E agora?
Depois de ter ficado de fora do confronto contra o PSG, Salah vai tentar ser titular e causar grande impacto quando o Liverpool enfrentar o Fulham na Premier League no sábado, seguido pela partida de volta contra os parisienses em Anfield na próxima semana.