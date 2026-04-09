VÍDEO: Desanimado, Mohamed Salah recusa categoricamente a oportunidade de dar entrevista após a polêmica decisão de Arne Slot de deixá-lo no banco na derrota para o PSG

O clima no Parc des Princes estava pesado para Salah, que se viu assistindo ao jogo do banco de reservas. Depois que Arne Slot tomou a decisão ousada de deixar o prolífico ponta no banco para o confronto europeu de alto risco, o Liverpool teve dificuldades para encontrar seu ritmo e acabou sofrendo uma derrota por 2 a 0 no Parc des Princes.

Após o apito final, Salah foi visto fazendo alongamentos em campo enquanto seus companheiros se dirigiam para o vestiário. Apesar de sua óbvia decepção, o ponta fez uma breve aparição perto do estúdio daTNT Sports à beira do campo para cumprimentar os ex-capitães do Liverpool Steven Gerrard e Steve McManaman, bem como a apresentadora Laura Woods. No entanto, Salah foi claro quanto à possibilidade de falar diante das câmeras, com o egípcio claramente sem disposição para dar qualquer declaração. Ele recusou educadamente, mas com firmeza, ser entrevistado, e Gerrard, atuando como comentarista da partida, foi rápido em defender o atacante.

“Ele deve estar frustrado”, disse Gerrard à TNT Sports. “Ele deve estar sentado ali pensando que poderia ter influenciado este jogo e melhorado o desempenho, certamente do ponto de vista ofensivo. Ele deve estar um pouco triste e frustrado. Mas ele merece crédito porque ficou lá atrás e fez um treino extra. Na cabeça dele, ele já está focado no Fulham e está se esforçando mais, o que mostra o profissionalismo e a mentalidade com que estamos lidando”, acrescentou o lendário ex-capitão do clube.