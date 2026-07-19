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England Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

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VÍDEO: David Beckham fica chocado ao ver a torcida vaiar a lenda da Inglaterra por causa de sua previsão para a final da Copa do Mundo

D. Beckham
Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Argentina
Espanha

David Beckham se viu em uma situação incomum depois de ser vaiado abertamente pelo público presente durante uma aparição pública de grande repercussão. O ex-capitão da seleção inglesa se tornou alvo de uma torcida frustrada enquanto discutia a próxima final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha.

  • Beckham prefere jogar pelo seguro em Nova York

    Em um raro momento de tensão para uma das figuras mais populares do futebol, Beckham foi vaiado pelos torcedores no Fanatics Fest, em Nova York. Ao falar sobre o dilema de escolher entre os dois finalistas, o jogador de 51 anos expressou seus laços profundos com ambas as seleções. Beckham passou vários anos de sucesso na La Liga com o Real Madrid e desenvolveu um forte vínculo pessoal e profissional com o craque da Argentina, Lionel Messi, desde que o trouxe para a MLS.

    “Vou ficar em cima do muro. Não sei quem vai ganhar. Quero que o Lionel se saia incrivelmente bem, porque ele é uma pessoa e um jogador excepcional. Mas a Espanha vai ser um adversário difícil. Não vou dizer quem acho que vai ganhar. Vou apenas ficar em cima do muro e aproveitar o jogo”, disse Beckham.

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  • Uma explicação diplomática para a postura neutra

    Encarando a reação com naturalidade, Beckham riu das vaias antes de admitir como era estranho ser alvo de tais críticas. A resposta de Beckham não foi bem recebida pelo público, que esperava ouvir dele o nome de um time. “Fazia um tempo que não era vaiado. Não esperava isso aqui”, disse Beckham.

    “Joguei na Espanha, então tenho um carinho enorme pelo país e, obviamente, pela seleção espanhola. Acho que eles fizeram um trabalho excepcional nesta Copa do Mundo e merecem estar na final”, explicou Beckham.

    “Quanto à Argentina, eles têm o Lionel. Ele é um jogador excepcional, uma pessoa excepcional com os valores certos, e trata a todos da maneira como devem ser tratados.”

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  • england(C)Getty Images

    Desilusão após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo

    A neutralidade do astro surge logo após ele ter sido visto demonstrando emoções intensas diante da eliminação da Inglaterra do torneio pelas mãos da Argentina. Imagens que viralizaram mostraram Beckham visivelmente abalado nas arquibancadas, com a cabeça baixa e parecendo conter as lágrimas enquanto os Três Leões eram eliminados na semifinal.

    Apesar da dor da derrota, ele manteve o profissionalismo e continuou a apoiar os esforços da seleção nacional nas redes sociais. Escrevendo para seus milhões de seguidores no Instagram, Beckham compartilhou seus sentimentos sobre a jornada, afirmando: “É uma decepção para todos nós, mas são memórias que inspiram e duram para sempre… Obrigado à nossa equipe, aos nossos torcedores e ao nosso país pelo que nos deram nesta Copa do Mundo.”

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