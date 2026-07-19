VÍDEO: David Beckham fica chocado ao ver a torcida vaiar a lenda da Inglaterra por causa de sua previsão para a final da Copa do Mundo

Em um raro momento de tensão para uma das figuras mais populares do futebol, Beckham foi vaiado pelos torcedores no Fanatics Fest, em Nova York. Ao falar sobre o dilema de escolher entre os dois finalistas, o jogador de 51 anos expressou seus laços profundos com ambas as seleções. Beckham passou vários anos de sucesso na La Liga com o Real Madrid e desenvolveu um forte vínculo pessoal e profissional com o craque da Argentina, Lionel Messi, desde que o trouxe para a MLS.

“Vou ficar em cima do muro. Não sei quem vai ganhar. Quero que o Lionel se saia incrivelmente bem, porque ele é uma pessoa e um jogador excepcional. Mas a Espanha vai ser um adversário difícil. Não vou dizer quem acho que vai ganhar. Vou apenas ficar em cima do muro e aproveitar o jogo”, disse Beckham.