VÍDEO: David Beckham canta “Wonderwall” ao lado dos filhos Romeo e Cruz - mas Victoria, sua ex-parceira das Spice Girls, não participa da comemoração com tema do Oasis após a vitória “especial” da Inglaterra

A atmosfera em Miami atingiu o auge quando a Inglaterra garantiu a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, avançando para as semifinais da Copa do Mundo de 2026. Beckham, coproprietário do Inter Miami e ex-ícone da seleção inglesa, estava no centro das comemorações nas arquibancadas, curtindo a atmosfera de carnaval que tem acompanhado a seleção nacional por todos os Estados Unidos.

Assistindo das suítes de luxo do Hard Rock Stadium, o jogador de 51 anos foi visto comemorando com os punhos para o alto quando soou o apito final. Em seguida, os alto-falantes do estádio tocaram o clássico do Oasis, “Wonderwall”. Beckham, que nunca se intimida diante de um momento patriótico, foi flagrado de braços dados com seu filho Romeo enquanto os dois cantavam a letra em voz alta. Enquanto Beckham estava totalmente imerso na homenagem musical, sua esposa Victoria parecia um pouco mais reservada. Embora tenha compartilhado da alegria inicial da vitória ao lado do marido, a ex-Spice Girl pareceu deixar de lado a interpretação em voz alta da música do Oasis, deixando os vocais por conta de David e das crianças.