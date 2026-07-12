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VÍDEO: David Beckham canta “Wonderwall” ao lado dos filhos Romeo e Cruz - mas Victoria, sua ex-parceira das Spice Girls, não participa da comemoração com tema do Oasis após a vitória “especial” da Inglaterra
Lenda dos Três Leões se diverte em festa em Miami
A atmosfera em Miami atingiu o auge quando a Inglaterra garantiu a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, avançando para as semifinais da Copa do Mundo de 2026. Beckham, coproprietário do Inter Miami e ex-ícone da seleção inglesa, estava no centro das comemorações nas arquibancadas, curtindo a atmosfera de carnaval que tem acompanhado a seleção nacional por todos os Estados Unidos.
Assistindo das suítes de luxo do Hard Rock Stadium, o jogador de 51 anos foi visto comemorando com os punhos para o alto quando soou o apito final. Em seguida, os alto-falantes do estádio tocaram o clássico do Oasis, “Wonderwall”. Beckham, que nunca se intimida diante de um momento patriótico, foi flagrado de braços dados com seu filho Romeo enquanto os dois cantavam a letra em voz alta. Enquanto Beckham estava totalmente imerso na homenagem musical, sua esposa Victoria parecia um pouco mais reservada. Embora tenha compartilhado da alegria inicial da vitória ao lado do marido, a ex-Spice Girl pareceu deixar de lado a interpretação em voz alta da música do Oasis, deixando os vocais por conta de David e das crianças.
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Um encontro familiar nas arquibancadas
Beckham contou com a presença de grande parte de sua família para o confronto das quartas de final. Romeo e Cruz foram fotografados vestindo camisas da Inglaterra enquanto torciam pelos Três Leões, enquanto a caçula dos irmãos, Harper, de 15 anos, também estava presente para testemunhar a vitória histórica ao vivo. A família estava elegante para a ocasião: David usava um terno azul-marinho com gravata combinando, enquanto Victoria optou por uma blusa dourada e seus característicos óculos escuros grandes.
“Que momento incrível em Miami! Estou muito orgulhoso da seleção por ter chegado às semifinais da Copa do Mundo esta noite, e comemorar com minha família foi muito especial... Obrigado, Inglaterra, por proporcionar esses momentos ao nosso país”, escreveu Beckham em sua conta no Instagram.
- Getty Images Sport
Um confronto decisivo nas semifinais está por vir
O cenário já está montado para um espetáculo na noite de quarta-feira que deixará ambas as nações de boca aberta. A Inglaterra se prepara para um confronto histórico nas semifinais contra a Argentina de Lionel Messi, em Atlanta. É o confronto que todos os torcedores esperavam, colocando frente a frente os atuais campeões e uma seleção inglesa desesperada para trazer o futebol de volta para casa. Beckham, que enfrentou a Argentina tanto em 1998 quanto em 2002, deve acompanhar de perto enquanto a próxima geração tenta repetir o sucesso de 1966.
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