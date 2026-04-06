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VÍDEO: Danny Dyer entra na cantoria de torcedores do West Ham, com conteúdo impróprio, sobre sua filha Dani, antes de ver seu genro, Jarrod Bowen, perder um pênalti na derrota nos pênaltis para o Leeds pela FA Cup
As travessuras na arquibancada antecedem a tristeza da disputa por pênaltis
A estrela do "Football Factory" estava em alta, enquanto a equipe de Nuno Espírito Santo protagonizava uma impressionante recuperação no final da partida, com gols de Mateus Fernandes e Axel Disasi, empatando a partida em 2 a 2 e levando o jogo para a prorrogação. Dyer foi flagrado cantando junto com a torcida o canto explícito sobre o relacionamento de seu genro, Bowen, com sua filha, Dani, enquanto a atmosfera no leste de Londres atingia seu auge. No entanto, a noite terminou em desânimo, pois Bowen viu seu pênalti crucial ser defendido durante a disputa de pênaltis, que acabou com a classificação do Leeds.
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Dyer elogia o "humilde" capitão do West Ham
Dyer mantém uma relação de profundo respeito e grande proximidade com o jogador da seleção inglesa Bowen, longe dos holofotes do campo. O técnico de 48 anos tem falado frequentemente sobre sua admiração pela personalidade simples de Bowen, destacando que o atacante evita as armadilhas típicas da fama no futebol moderno.
Em entrevista anterior à talkSPORT sobre o caráter de seu genro, Dyer disse: “É o quanto ele é humilde. Ele não assiste ao Match of the Day. Os jogadores de futebol, obviamente, não podem se ver na TV, e o Match of the Day só passa uma vez por semana, então achei que ele assistisse, mas ele não assiste. Adoro o fato de ele não assistir. Ele joga, segue em frente, não gosta muito de falar sobre isso. Raramente conversamos sobre futebol. Mando uma mensagem para ele de vez em quando, depois ou antes de um jogo – às vezes ele me ignora, e tudo bem, mas ele simplesmente segue em frente, e é isso que adoro nele. Não há nada de estereótipo de jogador de futebol nele.”
- Getty Images Sport
O West Ham enfrenta uma batalha contra o rebaixamento
Atualmente ocupando a 18ª posição na Premier League e a apenas um ponto do Tottenham, Bowen e o West Ham precisam se recuperar rapidamente antes de uma sequência decisiva de sete partidas, começando com jogos cruciais em abril contra o Wolves, o Crystal Palace e o Everton. Essa batalha de alto risco pela permanência na Premier League termina com uma sequência desafiadora em maio contra o Brentford, o Arsenal, o Newcastle e o Leeds.