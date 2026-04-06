Dyer mantém uma relação de profundo respeito e grande proximidade com o jogador da seleção inglesa Bowen, longe dos holofotes do campo. O técnico de 48 anos tem falado frequentemente sobre sua admiração pela personalidade simples de Bowen, destacando que o atacante evita as armadilhas típicas da fama no futebol moderno.

Em entrevista anterior à talkSPORT sobre o caráter de seu genro, Dyer disse: “É o quanto ele é humilde. Ele não assiste ao Match of the Day. Os jogadores de futebol, obviamente, não podem se ver na TV, e o Match of the Day só passa uma vez por semana, então achei que ele assistisse, mas ele não assiste. Adoro o fato de ele não assistir. Ele joga, segue em frente, não gosta muito de falar sobre isso. Raramente conversamos sobre futebol. Mando uma mensagem para ele de vez em quando, depois ou antes de um jogo – às vezes ele me ignora, e tudo bem, mas ele simplesmente segue em frente, e é isso que adoro nele. Não há nada de estereótipo de jogador de futebol nele.”