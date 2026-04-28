VÍDEO: Dani Carvajal parece zombar de Trent Alexander-Arnold com um gesto no banco durante o empate do Real Madrid com o Real Betis

Durante o segundo tempo do confronto contra o Betis, as câmeras de televisão captaram um momento significativo no banco do Real Madrid. Quando Alexander-Arnold — que ultrapassou Carvajal na hierarquia da equipe — não conseguiu acompanhar um adversário durante um contra-ataque perigoso, Carvajal foi visto aparentemente reagindo à falta de urgência do inglês.

O experiente zagueiro foi filmado fazendo um movimento de “caminhada” com as mãos, parecendo imitar o ritmo de corrida de Alexander-Arnold enquanto o adversário avançava. Embora sutil, o gesto foi amplamente interpretado como uma crítica direta ao jogador que atualmente ocupa sua posição, alimentando especulações sobre a harmonia dentro do elenco.