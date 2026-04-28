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Alexander-Arnold - CarvajalGetty/GOAL
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: Dani Carvajal parece zombar de Trent Alexander-Arnold com um gesto no banco durante o empate do Real Madrid com o Real Betis

T. Alexander-Arnold
D. Carvajal
Real Madrid
Bétis x Real Madrid
La Liga

Dani Carvajal gerou polêmica após ser flagrado pelas câmeras aparentemente zombando do companheiro de equipe Trent Alexander-Arnold durante o empate do Real Madrid com o Real Betis. O experiente lateral-direito, cujo tempo de jogo foi drasticamente reduzido sob o comando de Álvaro Arbeloa, pareceu criticar o desempenho defensivo do inglês enquanto assistia à partida da linha lateral.

  • O gesto de "andar" dirigido a Alexander-Arnold

    Durante o segundo tempo do confronto contra o Betis, as câmeras de televisão captaram um momento significativo no banco do Real Madrid. Quando Alexander-Arnold — que ultrapassou Carvajal na hierarquia da equipe — não conseguiu acompanhar um adversário durante um contra-ataque perigoso, Carvajal foi visto aparentemente reagindo à falta de urgência do inglês.

    O experiente zagueiro foi filmado fazendo um movimento de “caminhada” com as mãos, parecendo imitar o ritmo de corrida de Alexander-Arnold enquanto o adversário avançava. Embora sutil, o gesto foi amplamente interpretado como uma crítica direta ao jogador que atualmente ocupa sua posição, alimentando especulações sobre a harmonia dentro do elenco.

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  • As frustrações de Carvajal

    Nesta temporada, os holofotes sobre Carvajal deixaram de incidir sobre suas conquistas históricas e passaram a se concentrar em seu papel cada vez mais secundário no Real Madrid. Outrora titular indiscutível, o experiente lateral-direito viu-se relegado a um papel secundário sob o comando de Arbeloa, parecendo enfrentar dificuldades devido à significativa falta de tempo de jogo na atual campanha.

    A participação de Carvajal caiu drasticamente nas últimas semanas; sua última partida como titular foi no empate em 1 a 1 contra o Girona, em 7 de abril. Desde então, ele se limitou a uma breve participação contra o Alavés e ficou no banco sem ser utilizado durante o recente empate com o Real Betis, uma situação que claramente deixou a lenda do clube frustrada.

  • Carvajal(C)Getty Images

    Futuro incerto para o zagueiro veterano

    O contrato atual de Carvajal está previsto para expirar neste verão, e ainda não há nenhuma confirmação definitiva sobre uma renovação. Tendo defendido o clube por mais de uma década, o jogador de 34 anos enfrenta agora a possibilidade muito real de que sua carreira lendária no Santiago Bernabéu esteja chegando ao fim.

    À medida que as últimas partidas da temporada nacional se aproximam, resta saber se Carvajal terá uma despedida digna ou se continuará no banco, atrás de Alexander-Arnold.

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