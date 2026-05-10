VÍDEO: Daizen Maeda marca um gol incrível de bicicleta na vitória do Celtic sobre o Rangers, reacendendo as esperanças de conquistar o título da Premiership escocesa

O clássico de Glasgow costuma ser marcado pela garra e pela tensão, mas Maeda garantiu que esta edição fosse lembrada pela pura excelência técnica.

Com o jogo em equilíbrio, o jogador da seleção japonesa reagiu mais rápido a uma bola alta dentro da área, lançando-se no ar para acertar um chute de bicicleta perfeito que deixou o goleiro do Rangers paralisado no lugar.

Não foi apenas a ousadia do chute que impressionou, mas a execução sob imensa pressão, provando mais uma vez por que Maeda é o ponto central da identidade ofensiva deste time do Celtic.



