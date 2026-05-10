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Celtic v Rangers - William Hill PremiershipGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

VÍDEO: Daizen Maeda marca um gol incrível de bicicleta na vitória do Celtic sobre o Rangers, reacendendo as esperanças de conquistar o título da Premiership escocesa

D. Maeda
Celtic
Rangers
Campeonato Escocês

O craque do Celtic, Daizen Maeda, protagonizou um momento de pura magia para decidir o mais recente clássico Old Firm, levando Parkhead ao delírio com um gol de bicicleta de tirar o fôlego. A impressionante jogada acrobática ajudou o Hoops a garantir uma vitória crucial por 3 a 1 sobre o Rangers, colocando o time a apenas um ponto do líder da Premiership escocesa, o Hearts.

  • O momento mágico de Maeda ilumina Parkhead

    O clássico de Glasgow costuma ser marcado pela garra e pela tensão, mas Maeda garantiu que esta edição fosse lembrada pela pura excelência técnica.

    Com o jogo em equilíbrio, o jogador da seleção japonesa reagiu mais rápido a uma bola alta dentro da área, lançando-se no ar para acertar um chute de bicicleta perfeito que deixou o goleiro do Rangers paralisado no lugar.

    Não foi apenas a ousadia do chute que impressionou, mas a execução sob imensa pressão, provando mais uma vez por que Maeda é o ponto central da identidade ofensiva deste time do Celtic.


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    Uma resposta irônica a um dos candidatos a gol da temporada

    Apesar do caráter espetacular do gol, Maeda manteve sua habitual humildade em relação à sua contribuição. “Foi apenas sorte”, disse ele à Sky Sports.

    Quando questionado sobre sua mentalidade antes do gol, Maeda acrescentou: “Eu estava com um bom pressentimento, então pensei: ‘Por que não tentar?’ Felizmente, marquei.”

    O japonês marcou seis gols em suas últimas quatro partidas pelo Celtic, recuperando sua melhor forma na reta final da temporada.

    “Acho que é por causa dos torcedores”, disse ele quando questionado sobre o motivo por trás de sua recuperação no final da temporada. “Queremos retribuir a eles e trabalhar duro por eles. Acho que esse é o motivo.”

  • O Celtic se aproxima do Hearts à medida que a disputa pelo título esquenta

    A vitória representa um grande impulso psicológico e matemático para a equipe de Martin O'Neill, que busca manter o título nacional. Ao derrotar seu arquirrival, o Celtic consolidou sua posição na segunda colocação e reduziu a diferença para o líder Hearts a apenas um ponto, ao mesmo tempo em que abriu sete pontos de vantagem sobre o Rangers, terceiro colocado.


  • Celtic v Rangers - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    O que vem por aí para o Celtic?

    À medida que as comemorações vão se acalmando, o foco do Celtic passa a ser manter a regularidade nesta reta final da temporada. O caminho para o título está agora traçado: o Celtic enfrenta o Motherwell e o Hearts em seus próximos dois jogos.

    Caso consiga vitórias em ambas as partidas, será oficialmente coroado campeão da Premiership escocesa.


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