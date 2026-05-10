Getty Images Sport
Traduzido por
VÍDEO: Daizen Maeda marca um gol incrível de bicicleta na vitória do Celtic sobre o Rangers, reacendendo as esperanças de conquistar o título da Premiership escocesa
O momento mágico de Maeda ilumina Parkhead
O clássico de Glasgow costuma ser marcado pela garra e pela tensão, mas Maeda garantiu que esta edição fosse lembrada pela pura excelência técnica.
Com o jogo em equilíbrio, o jogador da seleção japonesa reagiu mais rápido a uma bola alta dentro da área, lançando-se no ar para acertar um chute de bicicleta perfeito que deixou o goleiro do Rangers paralisado no lugar.
Não foi apenas a ousadia do chute que impressionou, mas a execução sob imensa pressão, provando mais uma vez por que Maeda é o ponto central da identidade ofensiva deste time do Celtic.
- Getty Images Sport
Uma resposta irônica a um dos candidatos a gol da temporada
Apesar do caráter espetacular do gol, Maeda manteve sua habitual humildade em relação à sua contribuição. “Foi apenas sorte”, disse ele à Sky Sports.
Quando questionado sobre sua mentalidade antes do gol, Maeda acrescentou: “Eu estava com um bom pressentimento, então pensei: ‘Por que não tentar?’ Felizmente, marquei.”
O japonês marcou seis gols em suas últimas quatro partidas pelo Celtic, recuperando sua melhor forma na reta final da temporada.
“Acho que é por causa dos torcedores”, disse ele quando questionado sobre o motivo por trás de sua recuperação no final da temporada. “Queremos retribuir a eles e trabalhar duro por eles. Acho que esse é o motivo.”
O Celtic se aproxima do Hearts à medida que a disputa pelo título esquenta
A vitória representa um grande impulso psicológico e matemático para a equipe de Martin O'Neill, que busca manter o título nacional. Ao derrotar seu arquirrival, o Celtic consolidou sua posição na segunda colocação e reduziu a diferença para o líder Hearts a apenas um ponto, ao mesmo tempo em que abriu sete pontos de vantagem sobre o Rangers, terceiro colocado.
- Getty Images Sport
O que vem por aí para o Celtic?
À medida que as comemorações vão se acalmando, o foco do Celtic passa a ser manter a regularidade nesta reta final da temporada. O caminho para o título está agora traçado: o Celtic enfrenta o Motherwell e o Hearts em seus próximos dois jogos.
Caso consiga vitórias em ambas as partidas, será oficialmente coroado campeão da Premiership escocesa.