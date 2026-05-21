VÍDEO: Cristiano Ronaldo se emociona até as lágrimas antes de liderar a comemoração com os tambores do Al-Nassr após conquistar seu primeiro título da Liga Profissional da Arábia Saudita

O Al-Nassr sagrou-se campeão da Arábia Saudita pela 11ª vez, após uma vitória contundente por 4 a 1 sobre o Damac, que garantiu o título do campeonato. A equipe de Jorge Jesus chegou à última rodada sabendo que precisava de uma atuação impecável para afastar a pressão do rival invicto Al-Hilal, e conseguiu isso com estilo, garantindo seu primeiro título do campeonato desde 2019.

A atmosfera em Riade era eletrizante, com gols de Sadio Mané e Kingsley Coman colocando os anfitriões em uma vantagem confortável logo no início. Embora Morlaye Sylla tenha ameaçado esfriar o clima ao converter um pênalti para os visitantes, a noite acabou pertencendo a Ronaldo, que marcou duas vezes para garantir os três pontos para o Al-Nassr.