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VÍDEO: Cristiano Ronaldo se emociona até as lágrimas antes de liderar a comemoração com os tambores do Al-Nassr após conquistar seu primeiro título da Liga Profissional da Arábia Saudita
O Al-Nassr põe fim a um jejum de sete anos
O Al-Nassr sagrou-se campeão da Arábia Saudita pela 11ª vez, após uma vitória contundente por 4 a 1 sobre o Damac, que garantiu o título do campeonato. A equipe de Jorge Jesus chegou à última rodada sabendo que precisava de uma atuação impecável para afastar a pressão do rival invicto Al-Hilal, e conseguiu isso com estilo, garantindo seu primeiro título do campeonato desde 2019.
A atmosfera em Riade era eletrizante, com gols de Sadio Mané e Kingsley Coman colocando os anfitriões em uma vantagem confortável logo no início. Embora Morlaye Sylla tenha ameaçado esfriar o clima ao converter um pênalti para os visitantes, a noite acabou pertencendo a Ronaldo, que marcou duas vezes para garantir os três pontos para o Al-Nassr.
Cenas emocionantes no Parque Al-Awwal
O jogador de 41 anos voltou no tempo ao cobrar uma falta rasteira e forte do lado esquerdo, mandando a bola no canto inferior, marcando seu primeiro gol em uma jogada de bola parada direta desde agosto de 2024. Foi seu 27º gol no campeonato em uma campanha individual prolífica, mas ele não parou por aí, pois apareceu na área para marcar seu segundo gol da noite e o quarto do Al-Nassr a apenas dez minutos do fim. Imediatamente após balançar as redes pela segunda vez, a magnitude da conquista pareceu atingir o lendário atacante. Ronaldo foi visto chorando visivelmente no banco depois de ser substituído sob uma ovação de pé. Este triunfo representa um marco pessoal enorme para Ronaldo, que havia ficado em segundo lugar por duas temporadas consecutivas e em terceiro lugar desde que chegou ao Oriente Médio em janeiro de 2023.
Comemorações com tambores e a glória do título
Assim que soou o apito final, as lágrimas deram lugar a uma alegria genuína. Ronaldo esteve no centro das comemorações pós-jogo, subindo às arquibancadas para liderar a famosa celebração dos tambores do Al-Nassr junto com a torcida. Com a vitória, o Al-Nassr terminou com dois pontos de vantagem sobre o Al Hilal, que, de forma notável, terminou a temporada invicto, mas ainda assim não conseguiu superar a equipe avassaladora de Jesus.
Para Ronaldo, este é o oitavo título de campeão da primeira divisão de sua carreira, conquistado em quatro países diferentes. Tendo finalmente conquistado a Liga Profissional da Arábia Saudita, o pentacampeão da Bola de Ouro consolidou seu legado em Riade ao levar o clube de volta ao topo do futebol nacional.
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Não ganhou a Chuteira de Ouro, mas a Copa do Mundo se aproxima
Os dois gols marcados por Ronaldo para garantir o título ao Al Nassr não foram suficientes para mantê-lo na disputa pela Chuteira de Ouro da Liga Profissional da Arábia Saudita. O astro português encerrou a temporada com 28 gols no campeonato, ficando atrás de Julián Quiñones, do Al Qadsiah, que liderou a artilharia com 33 gols, e de Ivan Toney, do Al Ahli, com 32.
Ronaldo levou para casa o prêmio mais importante, no entanto, e agora espera adicionar mais títulos ao seu currículo brilhante na Copa do Mundo deste verão. Ele foi convocado para a seleção final de Portugal de Roberto Martinez, enquanto se prepara para disputar o torneio mundial pela sexta vez, um recorde.