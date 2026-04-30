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Cristiano RonaldoGetty
Donny Afroni

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VÍDEO: Cristiano Ronaldo, rindo, faz um gesto com a mão e grita para os torcedores do Al Ahli que o insultavam após a vitória decisiva do Al-Nassr

C. Ronaldo
Al-Nassr
Al-Ahli
Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo voltou a ser o centro das atenções tanto durante quanto após os 90 minutos, quando o Al-Nassr conquistou uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Al-Ahli. Embora a lenda portuguesa tenha marcado um gol para continuar sua busca pela história, foi sua reação pós-jogo diante da provocação da torcida adversária que incendiou as redes sociais.

  • Ronaldo silencia a torcida do Al Ahli

    O experiente atacante estava em alta após um resultado que mantém o Al-Nassr no topo da tabela da Liga Profissional Saudita. No entanto, ao sair de campo, uma parte da torcida do Al-Ahli tentou provocá-lo, entoando cantos sobre as recentes conquistas continentais do próprio clube e questionando seu status no futebol. Em vez de ignorar as provocações, Ronaldo virou-se para as arquibancadas com um largo sorriso no rosto. Num momento que já foi compartilhado milhões de vezes em várias plataformas, o jogador de 39 anos riu das provocações antes de lembrar aos torcedores locais exatamente com quem estavam lidando, usando um gesto simples, mas eficaz.

    Em resposta aos torcedores que supostamente gritavam sobre os dois títulos da Liga dos Campeões da AFC conquistados pelo Al-Ahli, Ronaldo foi visto levantando a mão e mostrando claramente todos os cinco dedos. Enquanto gesticulava, ele foi flagrado pelas câmeras gritando de volta para a torcida para deixar a mensagem bem clara. “Tenho cinco Ligas dos Campeões”, disse ele aos torcedores, mantendo a compostura e sorrindo durante toda a troca de palavras. A mensagem foi inequívoca: uma referência ao seu próprio sucesso sem precedentes na Liga dos Campeões da UEFA, onde levantou o troféu cinco vezes com o Manchester United e o Real Madrid.

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  • A caminho da marca dos 1.000 gols

    Embora sua interação com a torcida tenha roubado as manchetes, o desempenho de Ronaldo em campo foi igualmente significativo. Ao marcar na vitória por 2 a 0, o ex-jogador da Juventus alcançou a impressionante marca de 970 gols na carreira, entre clube e seleção. Ele não dá sinais de que vai desacelerar, continuando a liderar o ataque do gigante de Riade.

    O gol o coloca a apenas 30 gols da mítica marca de 1.000 gols, um feito que muitos acreditavam ser impossível na era moderna. Com o Al-Nassr atualmente liderando a disputa pelo título e várias partidas restantes na temporada nacional, além de uma agenda internacional lotada com a seleção de Portugal, a contagem regressiva para os 1.000 gols está oficialmente aberta.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Nassr mantém a luta pelo título

    A vitória sobre o Al-Ahli garante que o Al-Nassr continue na liderança da disputa pelo título da Liga Profissional da Arábia Saudita, faltando quatro partidas para o fim do campeonato. Atualmente, o time possui uma vantagem de 13 pontos sobre o terceiro colocado e está oito pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado, que tem uma partida a menos. Ronaldo voltará a entrar em campo quando o Al-Nassr visitar o Al-Qadsiah em 3 de maio. Sob intensa pressão para conquistar títulos nesta temporada, o time tem contado fortemente com a liderança e a precisão de finalização de Ronaldo.

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