VÍDEO: Cristiano Ronaldo, rindo, faz um gesto com a mão e grita para os torcedores do Al Ahli que o insultavam após a vitória decisiva do Al-Nassr

O experiente atacante estava em alta após um resultado que mantém o Al-Nassr no topo da tabela da Liga Profissional Saudita. No entanto, ao sair de campo, uma parte da torcida do Al-Ahli tentou provocá-lo, entoando cantos sobre as recentes conquistas continentais do próprio clube e questionando seu status no futebol. Em vez de ignorar as provocações, Ronaldo virou-se para as arquibancadas com um largo sorriso no rosto. Num momento que já foi compartilhado milhões de vezes em várias plataformas, o jogador de 39 anos riu das provocações antes de lembrar aos torcedores locais exatamente com quem estavam lidando, usando um gesto simples, mas eficaz.

Em resposta aos torcedores que supostamente gritavam sobre os dois títulos da Liga dos Campeões da AFC conquistados pelo Al-Ahli, Ronaldo foi visto levantando a mão e mostrando claramente todos os cinco dedos. Enquanto gesticulava, ele foi flagrado pelas câmeras gritando de volta para a torcida para deixar a mensagem bem clara. “Tenho cinco Ligas dos Campeões”, disse ele aos torcedores, mantendo a compostura e sorrindo durante toda a troca de palavras. A mensagem foi inequívoca: uma referência ao seu próprio sucesso sem precedentes na Liga dos Campeões da UEFA, onde levantou o troféu cinco vezes com o Manchester United e o Real Madrid.