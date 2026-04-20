O capitão do Al-Nassr abriu o placar aos 11 minutos do confronto das quartas de final contra o Al Wasl, no Estádio Zabeel, em Dubai. Ao converter um cruzamento preciso de Boushal, Ronaldo marcou seu 970º gol na carreira, aproximando-se cada vez mais da histórica marca de 1.000 gols. Apesar de seu domínio em campo, o jogador de 41 anos foi alvo dos já conhecidos gritos de “Messi, Messi” vindos da torcida adversária. No entanto, Ronaldo optou por se dirigir diretamente à torcida com dois gestos desafiadores que, desde então, viralizaram nas redes sociais. O lendário atacante respondeu colocando o dedo nos lábios para pedir silêncio nas arquibancadas, antes de fazer um sinal de “calma”, pedindo aos torcedores que relaxassem enquanto ele continuava a dominar a partida.
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VÍDEO: Cristiano Ronaldo responde aos gritos de “Lionel Messi” vindos da torcida adversária com um gesto desafiador, enquanto o Al-Nassr avança para as semifinais da Liga dos Campeões da AFC
Ronaldo cala os provocadores que mencionam "Messi"
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A substituição depende do desempenho clínico
O Al-Nassr mostrou-se um adversário difícil de enfrentar para os adversários, conquistando uma vitória esmagadora por 4 a 0. Após o primeiro gol de Ronaldo, Inigo Martínez ampliou a vantagem aos 24 minutos, seguido rapidamente por Abdulelah Al-Amri apenas dois minutos depois. O ex-jogador do Liverpool, Sadio Mané, fechou o placar com o quarto gol aos 80 minutos. A noite de Ronaldo terminou aos 67 minutos, quando foi substituído por Abdullah Al-Hamdan, já tendo feito o trabalho pesado para sua equipe. Durante o tempo em que esteve em campo, ele registrou 24 toques na bola e três chutes, continuando a ser o ponto central do ataque do Al-Nassr, que tem se mostrado cada vez mais potente na competição continental.
- AFP
A atenção volta-se agora para a semifinal
Os jogos das quartas de final da Região Oeste estavam originalmente programados para ocorrer entre 3 e 10 de março, mas foram adiados pela AFC devido aos impactos da guerra no Irã, tendo sido decidido transformar as disputas em partidas de ida e volta em locais centralizados. A vitória do Al-Nassr garantiu uma semifinal contra o Al Ahli SC, do Catar, na quarta-feira, e o vencedor dessa partida enfrentará o clube japonês Gamba Osaka, que já está classificado para a final.