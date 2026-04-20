VÍDEO: Cristiano Ronaldo responde aos gritos de “Lionel Messi” vindos da torcida adversária com um gesto desafiador, enquanto o Al-Nassr avança para as semifinais da Liga dos Campeões da AFC

O Al-Nassr mostrou-se um adversário difícil de enfrentar para os adversários, conquistando uma vitória esmagadora por 4 a 0. Após o primeiro gol de Ronaldo, Inigo Martínez ampliou a vantagem aos 24 minutos, seguido rapidamente por Abdulelah Al-Amri apenas dois minutos depois. O ex-jogador do Liverpool, Sadio Mané, fechou o placar com o quarto gol aos 80 minutos. A noite de Ronaldo terminou aos 67 minutos, quando foi substituído por Abdullah Al-Hamdan, já tendo feito o trabalho pesado para sua equipe. Durante o tempo em que esteve em campo, ele registrou 24 toques na bola e três chutes, continuando a ser o ponto central do ataque do Al-Nassr, que tem se mostrado cada vez mais potente na competição continental.