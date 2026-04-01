VÍDEO: Cristiano Ronaldo marca um golaço de calcanhar no treino do Al-Nassr antes do retorno à Liga Profissional da Arábia Saudita

O retorno do experiente atacante à plena forma física ocorre em um momento crucial, já que o Al-Nassr busca consolidar sua posição no topo da Liga Profissional da Arábia Saudita na reta final da temporada. Uma vitória nesta sexta-feira contra o Al-Najma permitiria ao gigante de Riade manter sua vantagem significativa na liderança, mantendo-o firmemente à frente de um grupo de perseguidores implacáveis que inclui os rivais pelo título Al-Hilal e Al-Ahli. Espera-se que Ronaldo lidere o ataque do Al-Nassr.