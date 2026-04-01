Ronaldo voltou a treinar normalmente com o Al-Nassr após se recuperar de uma lesão na coxa que o deixou fora dos gramados durante a pausa para os jogos internacionais. O jogador de 41 anos dissipou as preocupações quanto à sua forma física ao completar a sessão de terça-feira sem restrições. Para comemorar seu retorno, o lendário atacante viralizou ao marcar um gol ousado de calcanhar durante um treino.
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VÍDEO: Cristiano Ronaldo marca um golaço de calcanhar no treino do Al-Nassr antes do retorno à Liga Profissional da Arábia Saudita
De volta com tudo em Riade
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A corrida decisiva do Al-Nassr pelo título
O retorno do experiente atacante à plena forma física ocorre em um momento crucial, já que o Al-Nassr busca consolidar sua posição no topo da Liga Profissional da Arábia Saudita na reta final da temporada. Uma vitória nesta sexta-feira contra o Al-Najma permitiria ao gigante de Riade manter sua vantagem significativa na liderança, mantendo-o firmemente à frente de um grupo de perseguidores implacáveis que inclui os rivais pelo título Al-Hilal e Al-Ahli. Espera-se que Ronaldo lidere o ataque do Al-Nassr.
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De olho na Copa do Mundo de 2026
Além de suas ambições imediatas no clube, o lendário atacante está gerenciando meticulosamente sua carga de trabalho física para garantir que chegue à Copa do Mundo de 2026 com a seleção de Portugal em plena forma. Essa abordagem calculada em relação à sua recuperação e regime de treinamento visa equilibrar o domínio no campeonato nacional com a resistência necessária para liderar a seleção de Portugal na América do Norte.