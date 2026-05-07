VÍDEO: Cristiano Ronaldo marca seu centésimo gol na Liga Profissional da Arábia Saudita e João Félix faz três gols, levando o Al-Nassr a dar um grande passo rumo ao título

O lendário atacante praticamente selou a vitória aos 75 minutos, ao mesmo tempo em que gravou ainda mais seu nome nos livros de história ao atingir a marca de 100 gols no campeonato saudita. Ronaldo recebeu um cruzamento rasteiro e perigoso de Sadio Mané com um chute certeiro de primeira com o pé esquerdo, ampliando a vantagem do Al-Nassr para 3 a 1 em um momento crucial da partida.

Alcançar a marca de 100 gols em menos de quatro temporadas é mais uma prova da precisão duradoura e do enorme impacto que o lendário atacante tem mantido na Arábia Saudita desde sua chegada, em dezembro de 2022. O gol também foi o 26º dele na atual temporada, provando que, mesmo aos 41 anos, ele continua sendo o ponto central do ataque devastador do Al-Nassr.