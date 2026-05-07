AFP
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VÍDEO: Cristiano Ronaldo marca seu centésimo gol na Liga Profissional da Arábia Saudita e João Félix faz três gols, levando o Al-Nassr a dar um grande passo rumo ao título
CR7 marca 100 gols na Arábia Saudita
O lendário atacante praticamente selou a vitória aos 75 minutos, ao mesmo tempo em que gravou ainda mais seu nome nos livros de história ao atingir a marca de 100 gols no campeonato saudita. Ronaldo recebeu um cruzamento rasteiro e perigoso de Sadio Mané com um chute certeiro de primeira com o pé esquerdo, ampliando a vantagem do Al-Nassr para 3 a 1 em um momento crucial da partida.
Alcançar a marca de 100 gols em menos de quatro temporadas é mais uma prova da precisão duradoura e do enorme impacto que o lendário atacante tem mantido na Arábia Saudita desde sua chegada, em dezembro de 2022. O gol também foi o 26º dele na atual temporada, provando que, mesmo aos 41 anos, ele continua sendo o ponto central do ataque devastador do Al-Nassr.
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Felix rouba a cena com um hat-trick
Embora Ronaldo tenha sido o centro das atenções com seu marco histórico, foi Félix quem ditou o ritmo da partida desde o apito inicial. O ex-jogador do Chelsea e do Atlético de Madrid abriu o placar logo aos 3 minutos e ampliou a vantagem aos 10, graças a um passe brilhante de Abdulrahman Ghareeb. Félix esteve no centro de todas as jogadas positivas da equipe de Jorge Jesus ao longo da noite.
Ele acabou selando a vitória nos acréscimos, completando seu hat-trick com um pênalti cobrado com tranquilidade aos 98 minutos, fechando o placar em 4 a 2. Sua criatividade foi igualmente impressionante, já que foi ele quem deu o passe longo para Mané que acabou resultando no histórico gol de Ronaldo que marcou seu centésimo gol no início do segundo tempo.
O confronto contra o Al-Hilal é o próximo
Yannick Carrasco conseguiu diminuir a diferença para o Al-Shabab aos 30 minutos, após uma jogada individual espetacular, reacendendo por breves instantes a esperança da equipe da casa e obrigando o líder do campeonato a permanecer alerta na defesa durante um período tenso no meio da partida. Depois que Ronaldo restabeleceu a vantagem de dois gols, Ali Al-Bulaihi diminuiu a diferença para os anfitriões aos 80 minutos, causando algum nervosismo no time do Al-Nassr. No entanto, o líder do campeonato demonstrou a resiliência exigida de campeões para se manter firme antes que o pênalti de Félix no final da partida garantisse a vitória por 4 a 2.
Esta vitória crucial leva o Al-Nassr a 82 pontos em 32 jogos, ampliando sua vantagem para cinco pontos sobre o Al-Hilal, tendo disputado uma partida a mais, com um grande confronto contra o segundo colocado pela frente. Sob o comando de Jesus, a equipe parece bem posicionada para o título, especialmente com Ronaldo marcando gols contra todas as equipes da liga nesta temporada.