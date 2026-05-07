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Khaled Mahmoud

Traduzido por

VÍDEO: Cristiano Ronaldo marca seu centésimo gol na Liga Profissional da Arábia Saudita e João Félix faz três gols, levando o Al-Nassr a dar um grande passo rumo ao título

C. Ronaldo
J. Felix
Al-Nassr
Al-Shabab x Al-Nassr
Al-Shabab
Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo alcançou mais um marco extraordinário em sua ilustre carreira, marcando seu centésimo gol na Liga Profissional da Arábia Saudita durante a vitória do Al-Nassr por 4 a 2 sobre o Al Shabab. A lenda portuguesa foi acompanhada na lista de artilheiros por um João Félix em grande forma, que marcou três gols, garantindo que os visitantes abrissem cinco pontos de vantagem na liderança da tabela.

  • CR7 marca 100 gols na Arábia Saudita

    O lendário atacante praticamente selou a vitória aos 75 minutos, ao mesmo tempo em que gravou ainda mais seu nome nos livros de história ao atingir a marca de 100 gols no campeonato saudita. Ronaldo recebeu um cruzamento rasteiro e perigoso de Sadio Mané com um chute certeiro de primeira com o pé esquerdo, ampliando a vantagem do Al-Nassr para 3 a 1 em um momento crucial da partida.

    Alcançar a marca de 100 gols em menos de quatro temporadas é mais uma prova da precisão duradoura e do enorme impacto que o lendário atacante tem mantido na Arábia Saudita desde sua chegada, em dezembro de 2022. O gol também foi o 26º dele na atual temporada, provando que, mesmo aos 41 anos, ele continua sendo o ponto central do ataque devastador do Al-Nassr.

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  • Felix rouba a cena com um hat-trick

    Embora Ronaldo tenha sido o centro das atenções com seu marco histórico, foi Félix quem ditou o ritmo da partida desde o apito inicial. O ex-jogador do Chelsea e do Atlético de Madrid abriu o placar logo aos 3 minutos e ampliou a vantagem aos 10, graças a um passe brilhante de Abdulrahman Ghareeb. Félix esteve no centro de todas as jogadas positivas da equipe de Jorge Jesus ao longo da noite.

    Ele acabou selando a vitória nos acréscimos, completando seu hat-trick com um pênalti cobrado com tranquilidade aos 98 minutos, fechando o placar em 4 a 2. Sua criatividade foi igualmente impressionante, já que foi ele quem deu o passe longo para Mané que acabou resultando no histórico gol de Ronaldo que marcou seu centésimo gol no início do segundo tempo.

  • O confronto contra o Al-Hilal é o próximo

    Yannick Carrasco conseguiu diminuir a diferença para o Al-Shabab aos 30 minutos, após uma jogada individual espetacular, reacendendo por breves instantes a esperança da equipe da casa e obrigando o líder do campeonato a permanecer alerta na defesa durante um período tenso no meio da partida. Depois que Ronaldo restabeleceu a vantagem de dois gols, Ali Al-Bulaihi diminuiu a diferença para os anfitriões aos 80 minutos, causando algum nervosismo no time do Al-Nassr. No entanto, o líder do campeonato demonstrou a resiliência exigida de campeões para se manter firme antes que o pênalti de Félix no final da partida garantisse a vitória por 4 a 2.

    Esta vitória crucial leva o Al-Nassr a 82 pontos em 32 jogos, ampliando sua vantagem para cinco pontos sobre o Al-Hilal, tendo disputado uma partida a mais, com um grande confronto contra o segundo colocado pela frente. Sob o comando de Jesus, a equipe parece bem posicionada para o título, especialmente com Ronaldo marcando gols contra todas as equipes da liga nesta temporada.



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