As ruas de Riade estavam preparadas para uma comemoração histórica, mas o Al-Nassr foi obrigado a deixar o champanhe na geladeira após um empate em 1 a 1 com o rival Al-Hilal. Tudo parecia pronto para que a equipe de Jorge Jesus conquistasse o título da Liga Profissional da Arábia Saudita até os 98 minutos. Em um momento de loucura total, um desastroso gol contra, resultante de um lançamento lateral forte, deixou a torcida da casa atônita e os jogadores em estado de choque.

O erro ocorreu no pior momento possível, quando o goleiro brasileiro Bento calculou mal a trajetória da bola sob pressão. O empate significa que, embora o Al-Nassr continue em posição de liderança no topo da tabela, ainda precisará vencer o Damac FC em sua última partida para conquistar o título. Foi um golpe cruel para uma equipe que havia dominado grande parte da partida após o gol de abertura de Mohamed Simakan no primeiro tempo.



