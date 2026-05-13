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Cristiano Ronaldo Al NassrGetty
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Cristiano Ronaldo, inconsolável, fica encurvado no banco, sem acreditar, depois que um erro do goleiro do Al-Nassr impede a comemoração do título

C. Ronaldo
Al-Nassr
Al Hilal
Al-Nassr x Al Hilal
Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo ficou visivelmente abalado no banco do Al-Nassr depois que um erro catastrófico do goleiro Bento, nos últimos instantes da partida, impediu o clube de conquistar seu primeiro título da Liga Profissional da Arábia Saudita em sete anos. O astro português havia sido substituído no final da partida contra o Al-Hilal e só pôde assistir horrorizado enquanto a vitória lhe escapava nos últimos segundos.

  • Erro grave do goleiro no final da partida estraga a festa

    As ruas de Riade estavam preparadas para uma comemoração histórica, mas o Al-Nassr foi obrigado a deixar o champanhe na geladeira após um empate em 1 a 1 com o rival Al-Hilal. Tudo parecia pronto para que a equipe de Jorge Jesus conquistasse o título da Liga Profissional da Arábia Saudita até os 98 minutos. Em um momento de loucura total, um desastroso gol contra, resultante de um lançamento lateral forte, deixou a torcida da casa atônita e os jogadores em estado de choque.

    O erro ocorreu no pior momento possível, quando o goleiro brasileiro Bento calculou mal a trajetória da bola sob pressão. O empate significa que, embora o Al-Nassr continue em posição de liderança no topo da tabela, ainda precisará vencer o Damac FC em sua última partida para conquistar o título. Foi um golpe cruel para uma equipe que havia dominado grande parte da partida após o gol de abertura de Mohamed Simakan no primeiro tempo.


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  • A emoção genuína de Ronaldo no banco

    A frustração foi insuportável para Ronaldo. Depois de ser substituído aos 83 minutos por Abdullah Al-Hamdan, o jogador de 41 anos foi visto encurvado no banco após o erro de Bento, olhando para o vazio com lágrimas nos olhos, à medida que a percepção da perda de pontos se tornava cada vez mais clara. Foi uma noite de chances perdidas para o capitão, que viu um espetacular chute de longa distância ser defendido por Yassine Bounou no início da partida.

    Apesar da decepção em campo, Ronaldo recorreu às redes sociais logo após o apito final para animar seus companheiros de equipe e torcedores. Ele postou uma mensagem desafiadora no Instagram, afirmando: “O sonho está perto. Cabeças erguidas, temos mais um passo a dar! Obrigado a todos pelo apoio incrível esta noite!”


  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Uma possível dobradinha no horizonte

    Embora a festa de comemoração do título tenha sido adiada, o Al-Nassr continua à beira de uma conquista sensacional. O clube já está de olho em uma semana decisiva, na qual poderá comemorar dois títulos no mesmo dia — um cenário único que depende dos resultados dos próximos jogos e do desempenho do rival Al-Hilal.

    No sábado, 16 de maio, o Al-Nassr disputará a final da Liga dos Campeões da AFC contra o time japonês Gamba Osaka. Com o Al-Hilal enfrentando o Neom no campeonato na mesma tarde, Ronaldo e seus companheiros de equipe poderiam, tecnicamente, ser coroados campeões nacionais enquanto estiverem em campo para a final continental. Isso prepara o cenário para um dos dias mais marcantes da história do clube, desde que consigam superar a decepção do empate de terça-feira.


Campeonato Saudita
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AFC Champions League Two
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