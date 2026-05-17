A busca de Ronaldo pelo seu primeiro grande título com o Al-Nassr terminou em amarga decepção na noite de sábado, quando o gigante saudita foi surpreendido em casa pelo time japonês Gamba Osaka. O cenário estava pronto para uma noite histórica no Al-Awwal Park, com o Al-Nassr buscando se tornar o primeiro clube saudita a conquistar o troféu da Liga dos Campeões da AFC 2. No entanto, apesar de ser o grande favorito, o roteiro foi rasgado quando um gol decisivo de Deniz Hummet aos 29 minutos foi suficiente para garantir uma vitória apertada por 1 a 0 para o Nerazzurri, deixando o clube de Riade de mãos vazias no cenário continental.
O experiente atacante demonstrou frustração durante toda a partida, ao ver várias oportunidades serem desperdiçadas. Após o apito final, Ronaldo não ficou para dar parabéns nem participar das formalidades. Em vez disso, ele se afastou de seus companheiros do Al-Nassr e se dirigiu ao túnel, recusando-se a reaparecer enquanto o técnico Jorge Jesus conduzia o restante do time ao pódio para receber as medalhas de prata.