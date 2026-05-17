Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Cristiano Ronaldo, furioso, se recusa a receber a medalha de vice-campeão; estrela do Al-Nassr sai furioso pelo túnel após derrota na final da Liga dos Campeões da AFC

C. Ronaldo
Al-Nassr
AFC Champions League Two
Al-Nassr x Gamba Osaka
Gamba Osaka
Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo não conseguiu esconder sua raiva na noite de sábado, quando, de forma sensacional, se recusou a participar da cerimônia de entrega de troféus após a derrota do Al-Nassr na final da Liga dos Campeões da AFC. O astro português seguiu direto para a saída, enquanto seus companheiros de equipe permaneceram em campo para receber o segundo lugar e as medalhas de vice-campeões.

  • Desilusão para o Al-Nassr em Riade

    A busca de Ronaldo pelo seu primeiro grande título com o Al-Nassr terminou em amarga decepção na noite de sábado, quando o gigante saudita foi surpreendido em casa pelo time japonês Gamba Osaka. O cenário estava pronto para uma noite histórica no Al-Awwal Park, com o Al-Nassr buscando se tornar o primeiro clube saudita a conquistar o troféu da Liga dos Campeões da AFC 2. No entanto, apesar de ser o grande favorito, o roteiro foi rasgado quando um gol decisivo de Deniz Hummet aos 29 minutos foi suficiente para garantir uma vitória apertada por 1 a 0 para o Nerazzurri, deixando o clube de Riade de mãos vazias no cenário continental.

    O experiente atacante demonstrou frustração durante toda a partida, ao ver várias oportunidades serem desperdiçadas. Após o apito final, Ronaldo não ficou para dar parabéns nem participar das formalidades. Em vez disso, ele se afastou de seus companheiros do Al-Nassr e se dirigiu ao túnel, recusando-se a reaparecer enquanto o técnico Jorge Jesus conduzia o restante do time ao pódio para receber as medalhas de prata.

    • Publicidade

  • Assista ao vídeo


  • Erro do goleiro assombra a disputa pelo título

    A derrota na final ocorre poucos dias após uma decepção de outro tipo no campeonato nacional. O Al-Nassr teve a chance de garantir o título da Liga Profissional da Arábia Saudita no início da semana, mas acabou empatando em 1 a 1 com o Al-Hilal, seu rival na disputa pelo título, após um erro individual chocante. O clube parecia destinado ao título até que o goleiro Bento deixou um lançamento de lateral escapar por entre as mãos e entrar no gol nos últimos instantes do tempo de acréscimo. A reação de Ronaldo a esse incidente específico viralizou, já que ele foi visto inconsolável no banco, após ter sido substituído no final da partida.

    Esse empate impediu uma comemoração antecipada do título e aumentou a pressão crescente sobre o gigante de Riade antes da final continental. A dor da derrota final para o Gamba Osaka só foi agravada pelos acontecimentos no campeonato nacional, já que o Al-Hilal derrotou o Neom naquele mesmo dia, garantindo que a disputa pelo título da Liga Profissional da Arábia Saudita se estenderá até a última rodada da temporada.

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Um último passo para a coroa

    Apesar das duas decepções consecutivas, o técnico do Al-Nassr, Jorge Jesus, mantém-se otimista quanto ao desfecho da temporada. Em declarações após o recente tropeço no campeonato, ele afirmou: “Temos uma segunda chance. Ainda temos um jogo para comemorar. Se a torcida continuar forte como hoje, com certeza, no último jogo, vamos comemorar e celebrar o título.”

    O Al-Nassr está atualmente dois pontos à frente do Al-Hilal na liderança da classificação da Liga Profissional da Arábia Saudita. A temporada do time agora depende do confronto na última rodada contra o Damac FC, onde uma vitória encerraria oficialmente a espera de sete anos pelo título do campeonato e traria algum consolo pela decepção da derrota na final da Liga dos Campeões da AFC.

Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Damac crest
Damac
DHA
J. League
Shimizu S-Pulse crest
Shimizu S-Pulse
SSP
Gamba Osaka crest
Gamba Osaka
GOS