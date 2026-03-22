As atividades de Ronaldo com a família foram registradas em um vídeo que viralizou, no qual o jogador de futebol mostra que as férias estão fazendo bem para ele. Ronaldo aparece rindo alegremente enquanto desce por um escorregador de balões. Ele também é visto dirigindo um carro sobre o mar. Além disso, ele também aparece andando de jetfoiler — uma prancha de surfe que voa sobre a água.
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VÍDEO: Cristiano Ronaldo em clima de férias! CR7 se diverte praticando esportes aquáticos com Georgina Rodríguez e sua família — inclusive dirigindo um carro esportivo no mar
Atividades aquáticas durante as férias
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O regresso do filho pródigo ao Funchal
Para Ronaldo, voltar à Madeira é mais do que apenas férias — é um reencontro com a infância que viveu no bairro de Santo António, no Funchal. Apesar de ser um dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo e de estar atualmente a jogar na Arábia Saudita, o atacante não esqueceu os sacrifícios que marcaram sua infância antes de alcançar a fama mundial. O próprio jogador já refletiu várias vezes sobre as dificuldades de sua juventude: “Não tínhamos dinheiro, a vida não era fácil naquela época na Madeira.”
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Ausente da seleção de Portugal durante a pausa para os jogos internacionais
Ronaldo poderá passar um tempo com a família após ter ficado de fora da última convocação de Portugal, anunciada na última sexta-feira para os próximos amistosos contra o México e os Estados Unidos, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. O pentacampeão da Bola de Ouro sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a partida de seu clube contra o Al-Fayha, pela Liga Profissional da Arábia Saudita, em 28 de fevereiro. O técnico de Portugal, Roberto Martinez, havia indicado no início desta semana que Ronaldo estava com uma “lesão leve”, sem confirmar se o jogador de 41 anos perderia a pausa para os jogos internacionais.