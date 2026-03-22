VÍDEO: Cristiano Ronaldo em clima de férias! CR7 se diverte praticando esportes aquáticos com Georgina Rodríguez e sua família — inclusive dirigindo um carro esportivo no mar

Ronaldo poderá passar um tempo com a família após ter ficado de fora da última convocação de Portugal, anunciada na última sexta-feira para os próximos amistosos contra o México e os Estados Unidos, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. O pentacampeão da Bola de Ouro sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a partida de seu clube contra o Al-Fayha, pela Liga Profissional da Arábia Saudita, em 28 de fevereiro. O técnico de Portugal, Roberto Martinez, havia indicado no início desta semana que Ronaldo estava com uma “lesão leve”, sem confirmar se o jogador de 41 anos perderia a pausa para os jogos internacionais.