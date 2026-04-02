VÍDEO: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os protagonistas! Os candidatos ao título de “GOAT” se enfrentam em novo anúncio da LEGO para a Copa do Mundo, ao lado das estrelas do Real Madrid, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior

A edição inclui conjuntos colecionáveis que retratam suas trajetórias únicas, seu estilo característico e referências ocultas para os fãs descobrirem. Desde construções cinematográficas do tipo “Momentos do Futebol” até conjuntos em grande escala de Ronaldo e Messi da série “Lendas do Futebol”, a coleção convida fãs de todas as idades a montar, exibir e celebrar seu amor pelo esporte em casa. O conjunto CR7 forma uma base escultural de tijolos em forma de R, exibindo as cores de Portugal e o icônico CR7 de Ronaldo. Dentro do modelo, os fãs podem encontrar easter eggs detalhados que traçam a trajetória de Ronaldo, além de uma minifigura LEGO de Ronaldo e uma placa colecionável. O conjunto de Messi permite que os fãs recriem um momento da magia de Messi, construído sobre uma base de tijolos em forma de M com as cores nacionais da Argentina e um proeminente “10” como número da camisa.

Já o conjunto de Vini Jr. é uma explosão de energia brasileira, construído em torno de uma base de tijolos em forma de V com as cores nacionais do Brasil e o número 7 característico de Vini Jr. E o conjunto de Mbappé foi lançado com velocidade, precisão e estilo francês, construído sobre uma elegante base de tijolos em forma de M com as cores nacionais da França e um número 10 em destaque, representando o número de sua camisa.