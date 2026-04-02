VÍDEO: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os protagonistas! Os candidatos ao título de “GOAT” se enfrentam em novo anúncio da LEGO para a Copa do Mundo, ao lado das estrelas do Real Madrid, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 ganhou um toque criativo com a parceria oficial da Lego com quatro dos maiores ícones do futebol. Ronaldo, Messi, Mbappé e Vinícius Jr. foram transformados em minifiguras oficiais para liderar a nova coleção “Editions”. Essa colaboração surge na esteira do sucesso do troféu da Copa do Mundo da LEGO, transferindo o foco dos troféus para as estrelas individuais que definem o esporte. Os conjuntos foram projetados para celebrar a “cultura criativa do futebol”, oferecendo aos fãs uma maneira de interagir com seus ídolos por meio de construções técnicas e peças prontas para exibição.
O quarteto protagoniza o novo anúncio, competindo para montar um troféu da Copa do Mundo da LEGO em uma mesa, antes que um menino entre em cena para concluir o trabalho e colocar sua própria figura personalizada no topo. Os candidatos ao título de GOAT (Greatest of All Time), Ronaldo e Messi, já haviam aparecido juntos em uma famosa campanha da Louis Vuitton, jogando xadrez em cima de uma das malas com padrão de tabuleiro de xadrez, marca registrada da grife.