Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
LEGO players Hero ImageLEGO
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os protagonistas! Os candidatos ao título de “GOAT” se enfrentam em novo anúncio da LEGO para a Copa do Mundo, ao lado das estrelas do Real Madrid, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior

Copa do Mundo
C. Ronaldo
L. Messi
K. Mbappe
Vinicius Junior

O caminho para a Copa do Mundo de 2026 deu oficialmente uma guinada em forma de blocos de LEGO, com os maiores ícones do futebol transformados em bonecos da marca. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo lideram um elenco de estrelas que inclui a dupla do Real Madrid, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, em um novo anúncio que certamente vai bombar na internet.

  • Os alicerces da grandeza

    A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 ganhou um toque criativo com a parceria oficial da Lego com quatro dos maiores ícones do futebol. Ronaldo, Messi, Mbappé e Vinícius Jr. foram transformados em minifiguras oficiais para liderar a nova coleção “Editions”. Essa colaboração surge na esteira do sucesso do troféu da Copa do Mundo da LEGO, transferindo o foco dos troféus para as estrelas individuais que definem o esporte. Os conjuntos foram projetados para celebrar a “cultura criativa do futebol”, oferecendo aos fãs uma maneira de interagir com seus ídolos por meio de construções técnicas e peças prontas para exibição.

    O quarteto protagoniza o novo anúncio, competindo para montar um troféu da Copa do Mundo da LEGO em uma mesa, antes que um menino entre em cena para concluir o trabalho e colocar sua própria figura personalizada no topo. Os candidatos ao título de GOAT (Greatest of All Time), Ronaldo e Messi, já haviam aparecido juntos em uma famosa campanha da Louis Vuitton, jogando xadrez em cima de uma das malas com padrão de tabuleiro de xadrez, marca registrada da grife.

    • Publicidade

  • Assista ao vídeo

  • Ícones em suas próprias palavras

    A edição inclui conjuntos colecionáveis que retratam suas trajetórias únicas, seu estilo característico e referências ocultas para os fãs descobrirem. Desde construções cinematográficas do tipo “Momentos do Futebol” até conjuntos em grande escala de Ronaldo e Messi da série “Lendas do Futebol”, a coleção convida fãs de todas as idades a montar, exibir e celebrar seu amor pelo esporte em casa. O conjunto CR7 forma uma base escultural de tijolos em forma de R, exibindo as cores de Portugal e o icônico CR7 de Ronaldo. Dentro do modelo, os fãs podem encontrar easter eggs detalhados que traçam a trajetória de Ronaldo, além de uma minifigura LEGO de Ronaldo e uma placa colecionável. O conjunto de Messi permite que os fãs recriem um momento da magia de Messi, construído sobre uma base de tijolos em forma de M com as cores nacionais da Argentina e um proeminente “10” como número da camisa.

    Já o conjunto de Vini Jr. é uma explosão de energia brasileira, construído em torno de uma base de tijolos em forma de V com as cores nacionais do Brasil e o número 7 característico de Vini Jr. E o conjunto de Mbappé foi lançado com velocidade, precisão e estilo francês, construído sobre uma elegante base de tijolos em forma de M com as cores nacionais da França e um número 10 em destaque, representando o número de sua camisa. 

  • LEGO Messi Ronaldo Vini Jr MbappeLEGO

    E agora?

    Com a Copa do Mundo se aproximando, essas quatro estrelas continuam sendo o centro das atenções do futebol mundial. Messi continua liderando o Inter Miami na MLS, enquanto Ronaldo mantém sua prolificidade na Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Nassr. Enquanto isso, Mbappé e Vinícius estão atualmente em busca de títulos com o Real Madrid na La Liga e na Liga dos Campeões. E, em menos de três meses, eles estarão competindo pelos seus respectivos países para conquistar o troféu mais cobiçado.