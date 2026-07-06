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jordan henderson IMAGOimago / shutterstock
Muhammad Zaki

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VÍDEO: Como Jordan Henderson machucou o braço enquanto a Inglaterra comemorava a vitória sobre o México na Copa do Mundo - o meio-campista do Brentford foi retirado de maca do campo e levado ao hospital

J. Henderson
Inglaterra
Copa do Mundo
México
México x Inglaterra

A euforia da Inglaterra após a vitória disputada contra o México na Copa do Mundo foi imediatamente abalada por uma lesão preocupante sofrida pelo experiente meio-campista Jordan Henderson. Apesar de não ter entrado em campo nem por um minuto durante a partida cheia de tensão, o jogador do Brentford foi forçado a deixar o campo em uma maca e foi imediatamente levado a um hospital local.

  • Acidente bizarro estraga a alegria do Azteca

    O que deveria ter sido uma noite de pura alegria para os Três Leões rapidamente se transformou em preocupação, quando a equipe médica foi chamada ao campo muito tempo depois do apito final. A Inglaterra acabara de garantir uma vitória suada por 3 a 2 para chegar às quartas de final, graças, em grande parte, aos dois gols de Jude Bellingham em uma exibição dominante no primeiro tempo.

    No entanto, enquanto a equipe comemorava o sucesso diante da torcida visitante, Henderson tentou pular por cima dos painéis publicitários. O desastre aconteceu quando o meio-campista escorregou ao tentar voltar para o campo, caindo de forma desajeitada sobre o cotovelo e o pulso. O veterano foi rapidamente cercado por companheiros preocupados, que o protegeram da vista da torcida enquanto uma maca era trazida ao campo.


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  • Tuchel confirma que está internado, enquanto seus companheiros de equipe se unem em apoio ao veterano

    O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, confirmou que a lesão parece ser grave, o que esfriou um pouco o clima após sua equipe ter superado o cartão vermelho recebido por Jarell Quansah para garantir a vitória. Tuchel revelou que Henderson recebeu oxigênio em campo antes de ser transportado para um centro médico local.

    “Ele não está bem. A situação não é boa. Ele machucou o pulso e parece muito grave”, disse Tuchel àBBC Sport. “É uma noite muito especial para nós. Sentimentos contraditórios, porque estou exausto e emocionado, mas também triste porque Jordan se machucou; ele machucou o pulso e está no hospital neste momento. É uma lesão bastante grave e não combina com esta noite o fato de Jordan não estar mais conosco. Não sei como está o procedimento, acabei de dar a entrevista coletiva e o médico me disse que ele está no hospital.”

    O capitão Harry Kane, que havia mantido vivas suas esperanças de conquistar a Chuteira de Ouro ao converter um pênalti no segundo tempo, deu uma breve atualização sobre a situação. “O Jordan acabou de cair ali. Acho que ele está bem, é só algo relacionado ao braço”, observou o capitão.

    O craque do meio-campo Bellingham, eleito o Melhor Jogador da Partida naquela noite, elogiou a resposta rápida da equipe médica. “Ele está um pouco incomodado, mas a equipe médica tem tudo sob controle. É melhor eu não dar muitos detalhes quando não sei exatamente o que está acontecendo, mas todos estavam lá para apoiá-lo e isso, por si só, já foi lindo de se ver”, comentou Bellingham.


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  • Jordan Henderson England 2026Getty

    Preparações para as quartas de final ficam ofuscadas

    A lesão representa um duro golpe para o moral da equipe, que se prepara para voar para Miami para o confronto das quartas de final contra a Noruega neste sábado. Embora Henderson tenha assumido um papel coadjuvante no elenco comandado por Tuchel, a liderança e a experiência do jogador de 36 anos continuam sendo componentes essenciais da estrutura dos Três Leões nos bastidores.

    Os exames médicos continuarão nas próximas 24 horas para determinar a extensão total dos danos no braço e no pulso de Henderson. Com o torneio chegando à reta final, a Inglaterra ficará apreensiva quanto à condição física de vários jogadores, embora a natureza inesperada desse revés em particular tenha deixado o time em estado de choque durante o que deveria ter sido seu momento de glória.

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