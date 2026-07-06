VÍDEO: Como Jordan Henderson machucou o braço enquanto a Inglaterra comemorava a vitória sobre o México na Copa do Mundo - o meio-campista do Brentford foi retirado de maca do campo e levado ao hospital

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, confirmou que a lesão parece ser grave, o que esfriou um pouco o clima após sua equipe ter superado o cartão vermelho recebido por Jarell Quansah para garantir a vitória. Tuchel revelou que Henderson recebeu oxigênio em campo antes de ser transportado para um centro médico local.

“Ele não está bem. A situação não é boa. Ele machucou o pulso e parece muito grave”, disse Tuchel àBBC Sport. “É uma noite muito especial para nós. Sentimentos contraditórios, porque estou exausto e emocionado, mas também triste porque Jordan se machucou; ele machucou o pulso e está no hospital neste momento. É uma lesão bastante grave e não combina com esta noite o fato de Jordan não estar mais conosco. Não sei como está o procedimento, acabei de dar a entrevista coletiva e o médico me disse que ele está no hospital.”

O capitão Harry Kane, que havia mantido vivas suas esperanças de conquistar a Chuteira de Ouro ao converter um pênalti no segundo tempo, deu uma breve atualização sobre a situação. “O Jordan acabou de cair ali. Acho que ele está bem, é só algo relacionado ao braço”, observou o capitão.

O craque do meio-campo Bellingham, eleito o Melhor Jogador da Partida naquela noite, elogiou a resposta rápida da equipe médica. “Ele está um pouco incomodado, mas a equipe médica tem tudo sob controle. É melhor eu não dar muitos detalhes quando não sei exatamente o que está acontecendo, mas todos estavam lá para apoiá-lo e isso, por si só, já foi lindo de se ver”, comentou Bellingham.



