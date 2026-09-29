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Donny Afroni
Traduzido por

VÍDEO: comemoração efusiva de Zinedine Zidane à beira do campo depois que Michael Olise salva a França contra a Bélgica

Z. Zidane
França
Bélgica
Liga das Nações A

O técnico da França, Zinedine Zidane, não conseguiu esconder a empolgação após a contribuição decisiva de Michael Olise em uma vitória apertada sobre a Bélgica. A figura lendária foi vista comemorando de forma efusiva à beira do campo quando o jovem ponta garantiu os três pontos na Liga das Nações da Uefa.

  • Zizou perde a cabeça à beira do campo

    Zidane provou que sua paixão pelo jogo continua tão intensa como sempre na mais recente partida da França pela Liga das Nações da UEFA. Quando Olise partiu em uma arrancada individual brilhante para marcar o gol da vitória aos 88 minutos, o técnico da França foi visto acompanhando freneticamente os movimentos do jogador de sua área técnica. A comemoração tomou um rumo cômico quando o vencedor da Copa do Mundo de 1998 chutou com muita força uma bola que estava perto do banco de reservas, quase sofrendo uma lesão autoinfligida no calor do momento.

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  • Um momento de emoção sem filtros

    Movido puramente pelo impulso, Zidane confessou, em tom bem-humorado, que mal reconheceu a própria reação no calor do momento. Compelido a chutar a bola no que admitiu, de forma descontraída, ter sido um gesto um tanto ridículo, ele acabou minimizando a explosão, sem se incomodar com sua perda momentânea de compostura diante de um momento tão espetacular.

    Ao refletir sobre sua explosão incomum de emoção, Zidane admitiu que foi completamente arrebatado pela qualidade da jogada. "Eu nem sei o que fiz, na verdade! O que é certo é que acompanhei a ação do Michael porque senti que ele estava começando seus dribles. E ele fez uma ação excepcional. Depois vi a bola, fui forçado a chutá-la, a ser um pouco ridículo, mas não tem problema", explicou o ex-treinador do Real Madrid.

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  • Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    França assume o controle do grupo

    O resultado deixa a França em uma posição dominante antes do confronto de alto nível contra a Itália na sexta-feira. A vitória na Bélgica também tem implicações significativas para a posição da França na Liga das Nações. Ao garantir o triunfo, a França assumiu a liderança do grupo com seis pontos, ficando em uma posição forte para se classificar às fases finais da competição. Enquanto isso, a equipe belga, comandada por Mark van Bommel, sofreu sua primeira derrota na campanha e agora está atrás de França e Itália na disputa pelas primeiras posições da tabela.

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