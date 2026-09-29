Movido puramente pelo impulso, Zidane confessou, em tom bem-humorado, que mal reconheceu a própria reação no calor do momento. Compelido a chutar a bola no que admitiu, de forma descontraída, ter sido um gesto um tanto ridículo, ele acabou minimizando a explosão, sem se incomodar com sua perda momentânea de compostura diante de um momento tão espetacular.

Ao refletir sobre sua explosão incomum de emoção, Zidane admitiu que foi completamente arrebatado pela qualidade da jogada. "Eu nem sei o que fiz, na verdade! O que é certo é que acompanhei a ação do Michael porque senti que ele estava começando seus dribles. E ele fez uma ação excepcional. Depois vi a bola, fui forçado a chutá-la, a ser um pouco ridículo, mas não tem problema", explicou o ex-treinador do Real Madrid.