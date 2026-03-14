O Estádio Príncipe Mohammed bin Fahd foi palco de cenas desagradáveis após o término de uma partida épica com cinco gols na noite de sexta-feira. Embora o futebol apresentado tenha proporcionado um jogo emocionante com cinco gols, a partida foi manchada por uma confusão envolvendo vários jogadores que exigiu a intervenção da segurança. O ponto de inflamação envolveu o craque do Al-Ahli, Toney, que marcou o primeiro gol no primeiro tempo, ao se envolver em uma discussão acalorada com Julian Quinones — que tem 24 gols na SPL nesta temporada — após ser empurrado pelo adversário. A briga rapidamente se intensificou depois que o ex-atacante do Brentford confrontou Quinones, com a comissão técnica lutando para separar os lados opostos.
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VÍDEO: Cenas desagradáveis após briga que eclodiu quando Ivan Toney se enfrentou com seu principal rival na disputa pela Chuteira de Ouro da Liga Profissional Saudita, após o Al-Ahli perder uma partida épica com cinco gols para o Al-Qadsiah, de Brendan Rodgers
Caos em Dammam após final emocionante
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Um colapso repentino
A equipe de Matthias Jaissle dominou o jogo inicialmente. Toney abriu o placar com um chute certeiro – seu 25º gol em uma temporada prolífica no campeonato – antes de Valentin Atangana ampliar a vantagem após uma bela jogada de Franck Kessie e Galeno. No entanto, o ímpeto mudou completamente após o intervalo. O chute desviado de Musab Al-Juwayr deu uma esperança aos anfitriões aos 63 minutos, preparando o terreno para uma investida implacável do Al-Qadsiah que pegou a defesa do Al-Ahli completamente desprevenida. Os visitantes acabaram empatando com Turki Al-Ammar nos acréscimos, antes de Ibrahim Mahnashi marcar nos segundos finais, garantindo a vitória do Al-Qadsiah por 3 a 2.
- AFP
A disputa pelo título esquenta
O resultado tem implicações significativas na classificação da Liga Profissional Saudita. O Al-Qadsiah (26 jogos) ocupa atualmente a quarta posição, com 60 pontos, dois pontos atrás do Al-Ahli (26), segundo colocado. Enquanto isso, o Al-Nassr (25) permanece na liderança da tabela com 64 pontos, e o Al-Hilal (25) ocupa a terceira posição com 61 pontos. Com oito partidas restantes na Liga Profissional da Arábia Saudita, espera-se que a disputa pelo título seja acirrada até a última partida, com as quatro equipes principais ainda na briga pelo troféu.