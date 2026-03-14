VÍDEO: Cenas desagradáveis após briga que eclodiu quando Ivan Toney se enfrentou com seu principal rival na disputa pela Chuteira de Ouro da Liga Profissional Saudita, após o Al-Ahli perder uma partida épica com cinco gols para o Al-Qadsiah, de Brendan Rodgers

O Estádio Príncipe Mohammed bin Fahd foi palco de cenas desagradáveis após o término de uma partida épica com cinco gols na noite de sexta-feira. Embora o futebol apresentado tenha proporcionado um jogo emocionante com cinco gols, a partida foi manchada por uma confusão envolvendo vários jogadores que exigiu a intervenção da segurança. O ponto de inflamação envolveu o craque do Al-Ahli, Toney, que marcou o primeiro gol no primeiro tempo, ao se envolver em uma discussão acalorada com Julian Quinones — que tem 24 gols na SPL nesta temporada — após ser empurrado pelo adversário. A briga rapidamente se intensificou depois que o ex-atacante do Brentford confrontou Quinones, com a comissão técnica lutando para separar os lados opostos.