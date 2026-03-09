VÍDEO: Caos total no Brasil, com jogadores e comissários do Cruzeiro e do Atlético Mineiro envolvidos em uma violenta briga, com socos e chutes, em cenas vergonhosas em campo que resultaram em um recorde de 23 cartões vermelhos mostrados

De acordo com o canal de notícias brasileiro Globo, Hulk é um dos 23 indivíduos que receberam um cartão vermelho retrospectivo. Eles detalham como o árbitro da partida, Matheus Delgado Candancan, não conseguiu confirmar oficialmente as expulsões na hora devido à natureza caótica dos procedimentos.

Seu relatório da partida teria incluído a seguinte anotação sobre Everson: “Após sofrer uma falta, ele derrubou seu adversário, avançou contra ele e golpeou brutalmente seu adversário, número 88, no rosto com o joelho. Esclareço que, após essa ação, uma briga geral começou, impossibilitando a aplicação do cartão vermelho”.

Ele acrescentou sobre Christian: “Por golpear seu adversário, o número 22, na cabeça com a canela, usando força excessiva e alta intensidade, quando a bola já estava na posse do goleiro. Esclareço que, após essa ação, uma briga generalizada começou, impossibilitando a exibição do cartão vermelho.”

Candancan continuou dizendo sobre aqueles que teriam recebido cartão vermelho: “Expulsos por socar e chutar seus adversários durante a briga após o término da partida, e não foi possível mostrar o cartão vermelho devido ao caos.”

A Globo informa que 12 membros do Cruzeiro estão enfrentando suspensões, juntamente com 11 do Atlético Mineiro - com o ex-lateral-esquerdo do Atlético de Madrid e Nottingham Forest, Renan Lodi, figurando nessa lista.