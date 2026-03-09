Goal.com
Cruzeiro Atletico Mineiro brawl 2026 TiteGetty/X
Chris Burton

Traduzido por

VÍDEO: Caos total no Brasil, com jogadores e comissários do Cruzeiro e do Atlético Mineiro envolvidos em uma violenta briga, com socos e chutes, em cenas vergonhosas em campo que resultaram em um recorde de 23 cartões vermelhos mostrados

A vitória do Cruzeiro sobre o arquirrival Atlético Mineiro, que garantiu o título, terminou em caos, com cenas desagradáveis durante a partida, em que jogadores e comissões técnicas de ambas as equipes se envolveram em uma briga feia. O estopim foi acionado durante os acréscimos do segundo tempo, após um confronto entre Everson e Christian, com uma briga generalizada que envolveu chutes e socos.

  • Cruzeiro conquistou o título do campeonato estadual

    A competição deveria ter sido uma celebração para o Cruzeiro, que encerrou uma espera de sete anos pelo título do Campeonato Mineiro, conquistado pela primeira vez desde 2019.

    Com tanta coisa em jogo, o jogo foi, compreensivelmente, muito emocionante. Entradas fortes foram uma constante ao longo da partida, com nove cartões amarelos distribuídos no total. Um único gol do jogador da Juventus Kaio Jorge, que tem sido associado aos times da Premier League West Ham e Aston Villa, acabou fazendo a diferença no dia. Esse gol confirmou a coroação do Cruzeiro como campeão estadual.

  • Assista à briga entre jogadores e treinadores do Cruzeiro e do Atlético Mineiro

  • Por que eclodiram cenas caóticas na América do Sul

    O Atlético Mineiro não estava preparado para desistir sem lutar, literalmente, e lutou até o fim de uma partida emocionante em Belo Horizonte. Seu goleiro, Everson, provocou cenas caóticas no final da partida ao espalmar uma bola e mergulhar nos pés do meio-campista Christian, do Cruzeiro.

    Quando os dois se levantaram, Everson deu uma entrada que não ficaria fora de lugar em um campo de rúgbi. Em seguida, ele se ajoelhou sobre o adversário e gritou em seu ouvido. Como era de se esperar, não demorou muito para que os jogadores do Cruzeiro corressem para defender seu colega, empurrando Everson contra a trave e a rede.

    Socos foram trocados quando os reservas e membros da comissão técnica se juntaram à confusão, que rapidamente se espalhou pelo campo. O ex-atacante da seleção brasileira Hulk, que ainda está em grande forma aos 39 anos, estava entre aqueles que queriam mostrar sua força.

  • Cartões vermelhos retrospectivos: 23 indivíduos enfrentam suspensões

    De acordo com o canal de notícias brasileiro Globo, Hulk é um dos 23 indivíduos que receberam um cartão vermelho retrospectivo. Eles detalham como o árbitro da partida, Matheus Delgado Candancan, não conseguiu confirmar oficialmente as expulsões na hora devido à natureza caótica dos procedimentos.

    Seu relatório da partida teria incluído a seguinte anotação sobre Everson: “Após sofrer uma falta, ele derrubou seu adversário, avançou contra ele e golpeou brutalmente seu adversário, número 88, no rosto com o joelho. Esclareço que, após essa ação, uma briga geral começou, impossibilitando a aplicação do cartão vermelho”.

    Ele acrescentou sobre Christian: “Por golpear seu adversário, o número 22, na cabeça com a canela, usando força excessiva e alta intensidade, quando a bola já estava na posse do goleiro. Esclareço que, após essa ação, uma briga generalizada começou, impossibilitando a exibição do cartão vermelho.”

    Candancan continuou dizendo sobre aqueles que teriam recebido cartão vermelho: “Expulsos por socar e chutar seus adversários durante a briga após o término da partida, e não foi possível mostrar o cartão vermelho devido ao caos.”

    A Globo informa que 12 membros do Cruzeiro estão enfrentando suspensões, juntamente com 11 do Atlético Mineiro - com o ex-lateral-esquerdo do Atlético de Madrid e Nottingham Forest, Renan Lodi, figurando nessa lista.

  • Tite comemorou, enquanto Hulk se desculpou pelas cenas desagradáveis.

    Hulk disse aos repórteres depois: “É lamentável, nunca vi violência como essa em nenhum jogo de futebol. Não podemos dar esse exemplo, porque acaba tendo repercussões em todo o mundo. Temos a responsabilidade de proteger nossa imagem e a imagem da instituição.”

    Enquanto o atacante do Atlético-MG estava arrependido, refletindo sobre o que poderia ter acontecido, o ex-técnico da seleção brasileira Tite comemorava a conquista do tão esperado troféu. Ele falou sobre entregar um sucesso tangível para uma torcida apaixonada: “Quero transmitir aos torcedores do Cruzeiro o carinho e o respeito que tenho por eles. Posso não ter competência em alguns momentos, mas o respeito pelos torcedores, pelo trabalho, pela dignidade, pela honestidade, é isso que importa.”

    Agora, medidas disciplinares serão tomadas contra o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, pois eles não conseguiram controlar seus jogadores e equipes técnicas. Caberá às autoridades esportivas competentes determinar que tipo de sanções devem ser aplicadas.

