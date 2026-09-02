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VÍDEO: caos no Uruguai quando torcedores do Danubio invadem o gramado para atacar os próprios jogadores durante derrota na copa
Torcedores provocam invasão de campo
O tumulto começou no minuto final, quando um invasor mascarado entrou em campo e confrontou fisicamente vários jogadores do Danubio. A arbitragem paralisou a partida por três minutos antes de encerrar o jogo antes do previsto para garantir a segurança dos jogadores. Imagens amadoras feitas das arquibancadas registraram uma resposta nitidamente lenta da polícia, enquanto os jogadores foram deixados para se defender da multidão que avançava.
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Derrota na copa agrava o sofrimento
Os dois gols de Nahuel Da Silva no segundo tempo condenaram o Danubio a uma derrota por 2 a 0, deixando a equipe em terceiro lugar no Grupo A da Copa Uruguay, com três pontos em dois jogos. A explosão violenta reflete a crescente fúria da torcida em meio a uma campanha desastrosa do tetracampeão da Primera Division, que ocupa a 11ª colocação na tabela nacional com apenas 18 pontos em 15 partidas. A pressão sobre o elenco está aumentando após atuações decepcionantes tanto na liga quanto na copa.
- AFP
Teste contra o Peñarol ganha enorme importância
O Danubio precisa se reorganizar rapidamente para a disputa da liga, enquanto se prepara para as consequências disciplinares da Federação Uruguaia de Futebol. Um desafio formidável o aguarda no sábado, 5 de setembro, quando receberá o peso-pesado do futebol nacional Penarol. Enfrentar um dos gigantes tradicionais representa uma oportunidade crucial para restaurar a moral abalada e frear uma queda alarmante de rendimento.
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