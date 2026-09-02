VÍDEO: caos no Uruguai quando torcedores do Danubio invadem o gramado para atacar os próprios jogadores durante derrota na copa

Os dois gols de Nahuel Da Silva no segundo tempo condenaram o Danubio a uma derrota por 2 a 0, deixando a equipe em terceiro lugar no Grupo A da Copa Uruguay, com três pontos em dois jogos. A explosão violenta reflete a crescente fúria da torcida em meio a uma campanha desastrosa do tetracampeão da Primera Division, que ocupa a 11ª colocação na tabela nacional com apenas 18 pontos em 15 partidas. A pressão sobre o elenco está aumentando após atuações decepcionantes tanto na liga quanto na copa.