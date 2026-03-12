Goal.com
VÍDEO: Câmera captura a reação surpresa de Jude Bellingham ao hat-trick de Federico Valverde na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City

Jude Bellingham foi flagrado pelas câmeras completamente atônito enquanto Federico Valverde destruía o Manchester City com um hat-trick cirúrgico. O jogador da seleção inglesa, que assistia da arquibancada devido a uma lesão, não conseguiu esconder seu choque com a aula magistral do uruguaio na Liga dos Campeões.

    O Real Madrid teve uma excelente atuação europeia na noite de quarta-feira, goleando o Manchester City por 3 a 0 no Santiago Bernabeu. Apesar de não contar com jogadores importantes como Kylian Mbappe e Bellingham devido a lesões, a equipe de Álvaro Arbeloa assumiu uma vantagem confortável antes do intervalo.

    Foi a noite de Federico Valverde. O meio-campista de 27 anos abriu o placar ao converter um passe longo de Thibaut Courtois e, apenas sete minutos depois, dobrou a vantagem. Ele então marcou seu terceiro gol da partida três minutos antes do intervalo, garantindo que o Los Blancos levasse uma vantagem de três gols para o segundo tempo.

    Durante o intervalo, Bellingham foi visto assistindo ao gol em um telão de seu lugar na arquibancada. O meio-campista inglês parecia completamente chocado, com a boca aberta enquanto revia o gol. Não só Bellingham, Mbappé, que também assistia da arquibancada, reagiu com entusiasmo após Valverde marcar um hat-trick na partida.

    Bellingham está se recuperando de uma lesão no tendão e deve retornar aos gramados na partida de volta, no Etihad Stadium, na próxima semana. Mbappé também está se recuperando a tempo para essa partida devido a um problema no joelho. Os dois astros do Real Madrid passaram por uma série de programas de reabilitação, incluindo tratamento no exterior. No início desta semana, foi divulgado que o astro francês havia retornado aos treinos. No entanto, ele não completou uma sessão de treino completa com o grupo principal, mas sim fez corridas contínuas com o preparador físico Sebastien Devillaz.

    Grande vantagem antes da segunda mão

    Esta vitória enfática é certamente um trunfo valioso para os Blancos antes da segunda mão no Etihad Stadium na próxima semana. No entanto, antes de voarem para Manchester, os homens de Arbeloa receberão primeiro o Elche na La Liga. O Madrid ocupa atualmente o segundo lugar na tabela da primeira divisão espanhola, com 63 pontos em 27 jogos, quatro pontos atrás do líder Barcelona. Enquanto isso, Mbappé e Bellingham devem continuar fora da partida contra o Elche, pois continuam se recuperando de lesões.

