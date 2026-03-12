VÍDEO: Câmera captura a reação surpresa de Jude Bellingham ao hat-trick de Federico Valverde na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City

O Real Madrid teve uma excelente atuação europeia na noite de quarta-feira, goleando o Manchester City por 3 a 0 no Santiago Bernabeu. Apesar de não contar com jogadores importantes como Kylian Mbappe e Bellingham devido a lesões, a equipe de Álvaro Arbeloa assumiu uma vantagem confortável antes do intervalo.

Foi a noite de Federico Valverde. O meio-campista de 27 anos abriu o placar ao converter um passe longo de Thibaut Courtois e, apenas sete minutos depois, dobrou a vantagem. Ele então marcou seu terceiro gol da partida três minutos antes do intervalo, garantindo que o Los Blancos levasse uma vantagem de três gols para o segundo tempo.

Durante o intervalo, Bellingham foi visto assistindo ao gol em um telão de seu lugar na arquibancada. O meio-campista inglês parecia completamente chocado, com a boca aberta enquanto revia o gol. Não só Bellingham, Mbappé, que também assistia da arquibancada, reagiu com entusiasmo após Valverde marcar um hat-trick na partida.