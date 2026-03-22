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VÍDEO: Briga irrompe após Mason Greenwood ser derrubado e estrela do Marselha ser forçada a sair de campo lesionada contra o Lille
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A recuperação tardia do Lille surpreende o Marselha
Após três vitórias consecutivas na Ligue 1, o Marselha sofreu um revés em casa contra o Lille. Apesar de ter aberto o placar com Ethan Nwaneri aos 43 minutos, indo para o intervalo na frente, o Marselha desmoronou no segundo tempo, quando o Lille reagiu rapidamente, com Thomas Meunier empatando aos 49 minutos. O experiente atacante francês Olivier Giroud marcou então o dramático gol da vitória para os visitantes aos 86 minutos.
A vitória leva o Lille a 47 pontos, na quinta colocação, reacendendo suas esperanças de garantir uma vaga na Liga dos Campeões, já que a diferença entre eles e o terceiro colocado, o Marselha, foi reduzida para apenas dois pontos, faltando sete rodadas para o fim da temporada da Ligue 1.
O caos se instala quando Greenwood é arrasado
O confronto entre Marselha e Lille tomou um rumo explosivo logo no início da partida, quando uma briga eclodiu depois que Greenwood foi derrubado durante um contra-ataque veloz. O atacante inglês havia conseguido passar pelo seu marcador e buscava explorar o espaço no terço final do campo antes de ser interrompido por uma entrada tardia e violenta de Casper Verdonk, do Lille.
A severidade da entrada e a velocidade com que Greenwood se movia fizeram com que o ex-jogador do Manchester United fosse derrubado, uma ação que imediatamente enfureceu o banco do Marselha e seus companheiros de equipe em campo.
O árbitro Benoit Bastien foi forçado a intervir quando jogadores de ambos os times se enfrentaram em uma briga generalizada, com Verdonk recebendo, por fim, um cartão amarelo por seu papel no incidente.
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Problemas disciplinares no início do jogo afetam ambas as equipes
O árbitro teve muito trabalho desde o primeiro apito, em uma partida que se revelou bastante acirrada entre duas equipes em busca de uma vaga na Liga dos Campeões. A disciplina foi uma grande preocupação para o Lille logo no primeiro minuto, quando Nathan Ngoy recebeu um cartão. O zagueiro foi advertido por jogo perigoso depois que sua entrada alta acertou Igor Paixão na cabeça, deixando-o em uma situação delicada pelo resto da partida.
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