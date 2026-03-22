VÍDEO: Briga irrompe após Mason Greenwood ser derrubado e estrela do Marselha ser forçada a sair de campo lesionada contra o Lille

Após três vitórias consecutivas na Ligue 1, o Marselha sofreu um revés em casa contra o Lille. Apesar de ter aberto o placar com Ethan Nwaneri aos 43 minutos, indo para o intervalo na frente, o Marselha desmoronou no segundo tempo, quando o Lille reagiu rapidamente, com Thomas Meunier empatando aos 49 minutos. O experiente atacante francês Olivier Giroud marcou então o dramático gol da vitória para os visitantes aos 86 minutos.

A vitória leva o Lille a 47 pontos, na quinta colocação, reacendendo suas esperanças de garantir uma vaga na Liga dos Campeões, já que a diferença entre eles e o terceiro colocado, o Marselha, foi reduzida para apenas dois pontos, faltando sete rodadas para o fim da temporada da Ligue 1.