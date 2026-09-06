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Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

VÍDEO: Ben Chilwell manda mensagem brutal de "aceite a derrota" para torcedor do Fulham que chamou o autor do gol da vitória do Crystal Palace de "dispensa do Chelsea"

B. Chilwell
Fulham x Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier League

Ben Chilwell causou impacto imediato em seu retorno ao Crystal Palace, ao marcar um espetacular gol da vitória no fim na vitória por 3 a 2 sobre o Fulham. O ex-defensor do Chelsea foi depois alvo de provocações de um torcedor mandante após o apito final, mas rapidamente silenciou a provocação ao fazer um gesto provocador para celebrar o triunfo no clássico.

  • Zagueiro silencia torcedor da casa que provocava

    Enquanto saía de campo após o apito final, um torcedor do Fulham gritou "refugo do Chelsea" para Chilwell a poucos metros de distância. O lateral-esquerdo de 29 anos, que concluiu no último dia da janela um retorno ao Palace, respondeu na mesma hora ao fazer um 'L' com os dedos e dizer ao provocador para "aceitar a derrota". A resposta atrevida do defensor coroou uma tarde memorável para o Palace depois de garantir os três pontos na casa dos rivais londrinos.

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  • Crystal Palace consegue virada espetacular

    O Fulham, mandante, esteve duas vezes à frente no placar com um chute desviado de Joshua King e o primeiro gol de Cesar Palacios pelo clube. No entanto, o Crystal Palace se recusou a ceder, e Tyrick Mitchell teve atuação de destaque ao marcar dois gols de empate cruciais em Craven Cottage. Apenas três minutos depois de substituir Mitchell, Chilwell aproveitou uma bola solta e acertou um voleio fulminante aos 77 minutos para selar uma enfática vitória de virada por 3 a 2 para o time de Pierre Sage.

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  • imago-sport-1082405974.jpgEvery Second Media

    Maratona de jogos em casa se aproxima

    Os comandados de Sage agora se preparam para uma exigente três frentes de desafios no Selhurst Park, começando com um duelo no meio de semana pela Carabao Cup contra o Middlesbrough. O Crystal Palace volta rapidamente à ação na Premier League contra o Ipswich Town antes de iniciar sua fase de liga da Liga Europa da UEFA diante do gigante polonês Lech Poznan. Conciliar as exigências do mata-mata da copa, o embalo na liga e as ambições continentais em rápida sucessão colocará imediatamente à prova a profundidade do elenco do Palace e seus reforços.

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