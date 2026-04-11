FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Vídeo: Barcelona goleia o Espanyol... e abre vantagem sobre o Real Madrid

O Barcelona cumpre sua missão contra o Espanyol antes do confronto com o Atlético

O Barcelona ampliou a vantagem sobre o Real Madrid, seu mais próximo perseguidor, após uma goleada por 4 a 1 sobre o vizinho Espanyol, no estádio Spotify Camp Nou, na 31ª rodada da La Liga.

O Barcelona não deu muito tempo ao Espanyol e marcou um gol logo aos nove minutos, com Ferran Torres.

Torres voltou a marcar seu segundo gol pessoal aos 25 minutos.

O Espanyol diminuiu a diferença ao marcar seu único gol aos 56 minutos, com Paul Lozano.

Lamine Yamal marcou o terceiro gol do Barcelona aos 87 minutos, antes de Marcus Rashford fechar o placar aos 89.

O Barcelona chegou a 79 pontos na liderança, com 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid.

Já o Espanyol permaneceu com 38 pontos, na décima posição da tabela da La Liga.

  • A genialidade de Yamal e o fim do jejum de Torres

    O Barcelona pressionou desde os primeiros minutos e conseguiu abrir o placar rapidamente, com um cabeceio de Ferran Torres, após um escanteio cobrado por Lamine Yamal.

    Graças a um passe magistral de Yamal, Torres conseguiu ampliar a vantagem do Barça com o segundo gol.

    Ferran Torres recuperou seu faro de gol, depois de estar sem marcar desde 31 de janeiro passado.

    Yamal quase marcou, em uma cobrança de falta executada com grande habilidade, mas a bola passou por cima do travessão aos 30 minutos.

    • Publicidade
    A marca de De Jong e Rashford

    Eric Garcia disparou um chute forte da entrada da área aos 40 minutos, mas o goleiro Marko Dmitrović defendeu com sucesso. 

    As duas equipes trocaram ataques no segundo tempo, até que Paul Lozano conseguiu marcar o primeiro gol para o Espanyol aos 56 minutos.

    Aos 84 minutos, o técnico do Barça, Hans Flick, colocou em campo o holandês Frenkie de Jong, substituindo Fermin López.

    Três minutos depois, Yamal marcou o terceiro gol, após um passe magnífico do substituto Casado, aproveitando a saída do goleiro do Espanyol.

    Rashford, que entrou em campo aos 64 minutos, deixou sua marca ao marcar o quarto gol aos 89 minutos, após um passe espetacular de De Jong.