Vídeo: Barcelona goleia o Espanyol... e abre vantagem sobre o Real Madrid

O Barcelona ampliou a vantagem sobre o Real Madrid, seu mais próximo perseguidor, após uma goleada por 4 a 1 sobre o vizinho Espanyol, no estádio Spotify Camp Nou, na 31ª rodada da La Liga.
O Barcelona não deu muito tempo ao Espanyol e marcou um gol logo aos nove minutos, com Ferran Torres.
Torres voltou a marcar seu segundo gol pessoal aos 25 minutos.
O Espanyol diminuiu a diferença ao marcar seu único gol aos 56 minutos, com Paul Lozano.
Lamine Yamal marcou o terceiro gol do Barcelona aos 87 minutos, antes de Marcus Rashford fechar o placar aos 89.
O Barcelona chegou a 79 pontos na liderança, com 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid.
Já o Espanyol permaneceu com 38 pontos, na décima posição da tabela da La Liga.