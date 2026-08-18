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Vídeo: Barcelona apresenta Rodri como 'O Mestre do espaço-tempo' enquanto ex-estrela do Manchester City inicia capítulo no Camp Nou
Barcelona vence a disputa por maestro espanhol
O Barcelona provocou ondas de choque no mundo do futebol ao concluir a contratação do meio-campista espanhol Rodri, do Manchester City. O clube catalão anunciou oficialmente o acordo na terça-feira, acompanhando a notícia com um vídeo de apresentação impactante em suas plataformas nas redes sociais.
O clube celebrou sua chegada com o slogan: "O mestre do espaço-tempo chega a Barcelona", marcando o fim de uma das novelas de transferência mais aguardadas da janela de verão.
A investida pelo astro do Manchester City esteve longe de ser simples, já que o Barcelona precisou lidar com uma intensa guerra de transferências com o arquirrival Real Madrid. A transferência representa um retorno para o vencedor da Copa do Mundo de 2026, que já havia se destacado na capital com o Atlético de Madrid antes de sua ida para a Premier League.
Assista ao vídeo-clipe
O Barcelona apresentou oficialmente Rodri com um estiloso vídeo de 47 segundos, apresentando sua nova contratação como "O Mestre do espaço-tempo". O elegante vídeo mostra Rodri vestido com um terno refinado e uma camisa do Barcelona por baixo, enquanto seu troféu da Bola de Ouro também aparece em destaque. O meio-campista é então visto segurando uma bola com o escudo do Barcelona na cena final.
A narração capta o tema do vídeo ao dizer: "Cada passe. Cada pausa. Cada aceleração. Começa com uma escolha. O futebol não é só sobre velocidade. É sobre ritmo. Saber ... quando esperar, quando se mover e quando um toque ... muda tudo. Alguns seguem o ritmo. Um o dita."
Os detalhes financeiros do acordo bombástico
O pacote financeiro necessário para tirar Rodri do Etihad Stadium é significativo, refletindo seu status de vencedor da Bola de Ouro. Relatos indicam que o acordo total fechado entre City e Barcelona vale €76,5 milhões. A estrutura do negócio inclui uma taxa fixa garantida de €60 milhões, que foi aceita depois que duas ofertas anteriores, mais baixas, foram rejeitadas pelo clube inglês.
O acordo com o Manchester City inclui uma taxa inicial de €60 milhões, mais €11,5 milhões em bônus que ambos os clubes consideram facilmente alcançáveis. Outros €5 milhões estão vinculados a métricas de desempenho individual e a troféus coletivos conquistados durante seu período na Catalunha.
- Getty
Um herói condecorado retorna à La Liga
Rodri chega ao Barcelona com um currículo que poucos na história do futebol conseguem igualar. Além do sucesso pelo clube na Inglaterra, ele tem sido a figura central de um período dominante da seleção espanhola. Depois de vencer a Euro 2024 e a Bola de Ouro na sequência, ele atingiu o auge do esporte ao erguer a Copa do Mundo de 2026.
Suas atuações no cenário global na América do Norte foram tão impressionantes que ele recebeu a Bola de Ouro como melhor jogador do torneio, liderando uma equipe que contava com oito de seus novos companheiros de Barcelona.
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