Apesar da sombra da lesão de Fernandes, Carrick fez questão de focar nos pontos positivos de uma noite em que sua equipe mostrou eficiência diante do gol. O Manchester United foi clínico, com Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Lisandro Martinez balançando as redes, além do próprio Fernandes.

Falando após a partida, Carrick expressou seu desejo por uma melhora constante, ao declarar: "Estamos sempre buscando mais. Em termos de resultados, não foi o início que queríamos. Queríamos ter mais pontos na liga, mas, em termos de desempenho, há muitas coisas ali que estávamos procurando e com as quais ficamos satisfeitos. E certamente há coisas para melhorar, sabe. Acho que não sofrer gols esta noite foi importante para nós."

Uma das principais conclusões da vitória sobre o Sabah foi a resiliência demonstrada pela linha defensiva do United, algo que Carrick acredita ser vital para os desafios que estão por vir. O treinador observou que o elenco está desenvolvendo um perfil tático diferente em relação às temporadas anteriores, o que, na avaliação dele, trará benefícios à medida que os jogos forem se acumulando.

Ao abordar o esforço defensivo, Carrick acrescentou: "Certamente há coisas para melhorar, sabe. Acho que não sofrer gols esta noite foi importante para nós. Acho que, coletivamente como equipe, fizemos muitas coisas boas, e é por isso que estamos meio empolgados com o que a temporada nos reserva, sem nos deixar levar demais de jogo para jogo. Queremos seguir evoluindo ao longo da temporada, queremos continuar pressionando.

"Há coisas um pouco diferentes acontecendo no time agora que provavelmente não tínhamos na temporada passada, de uma boa maneira, que estamos tentando extrair dos jogadores, e eles estão mostrando isso de uma boa forma, então isso é realmente encorajador para mim."