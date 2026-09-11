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VÍDEO: Baque por lesão no Manchester United! Bruno Fernandes é visto mancando após vitória na Liga dos Campeões antes do crucial dérbi de Manchester contra o City
Desastre no dia do clássico se aproxima para Carrick
O retorno do United ao palco de elite do futebol europeu deveria ser uma noite de pura celebração, mas uma possível preocupação por lesão em Fernandes deixou os torcedores apreensivos. Apesar da vitória dominante por 4 a 0 sobre o time azeri Sabah FK, a imagem do capitão do clube com dificuldades ao deixar Old Trafford dominou o debate após a partida.
O meia português foi visto por torcedores mais atentos deixando o estádio ao lado da equipe médica do United, aparentando se mover com considerável desconforto. Imagens nas redes sociais rapidamente viralizaram, mostrando o jogador de 32 anos acenando para os fãs enquanto claramente poupava um dos lados das pernas.
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Carrick reage à impressionante vitória europeia
Apesar da sombra da lesão de Fernandes, Carrick fez questão de focar nos pontos positivos de uma noite em que sua equipe mostrou eficiência diante do gol. O Manchester United foi clínico, com Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Lisandro Martinez balançando as redes, além do próprio Fernandes.
Falando após a partida, Carrick expressou seu desejo por uma melhora constante, ao declarar: "Estamos sempre buscando mais. Em termos de resultados, não foi o início que queríamos. Queríamos ter mais pontos na liga, mas, em termos de desempenho, há muitas coisas ali que estávamos procurando e com as quais ficamos satisfeitos. E certamente há coisas para melhorar, sabe. Acho que não sofrer gols esta noite foi importante para nós."
Uma das principais conclusões da vitória sobre o Sabah foi a resiliência demonstrada pela linha defensiva do United, algo que Carrick acredita ser vital para os desafios que estão por vir. O treinador observou que o elenco está desenvolvendo um perfil tático diferente em relação às temporadas anteriores, o que, na avaliação dele, trará benefícios à medida que os jogos forem se acumulando.
Ao abordar o esforço defensivo, Carrick acrescentou: "Certamente há coisas para melhorar, sabe. Acho que não sofrer gols esta noite foi importante para nós. Acho que, coletivamente como equipe, fizemos muitas coisas boas, e é por isso que estamos meio empolgados com o que a temporada nos reserva, sem nos deixar levar demais de jogo para jogo. Queremos seguir evoluindo ao longo da temporada, queremos continuar pressionando.
"Há coisas um pouco diferentes acontecendo no time agora que provavelmente não tínhamos na temporada passada, de uma boa maneira, que estamos tentando extrair dos jogadores, e eles estão mostrando isso de uma boa forma, então isso é realmente encorajador para mim."
- AFP
O foco se volta para o dérbi de Manchester
As atenções agora se voltam totalmente para o grande confronto do fim de semana em Old Trafford, onde o orgulho local e pontos cruciais na liga estarão em jogo. Fernandes completou os 90 minutos contra o Sabah e não pareceu ter dificuldades durante a própria partida, o que oferece um vislumbre de esperança de que a mancada possa ser apenas uma pancada leve, e não um problema de longo prazo.
O United conseguiu somar apenas quatro pontos nas três primeiras partidas da liga, o que faz do dérbi um momento decisivo em sua temporada. Se Fernandes ficar fora, a responsabilidade criativa vai recair sobre jogadores como Kobbie Mainoo e Youri Tielemans, que ambos impressionaram no duelo da Liga dos Campeões.
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