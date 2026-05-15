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Yosua Arya

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VÍDEO: Assobios ensurdecedores da torcida do Real Madrid mostram a Kylian Mbappé o que pensam, enquanto o “Galáctico” francês enfrenta perguntas incômodas sobre o futuro no Santiago Bernabéu

K. Mbappe
Real Madrid
Real Madrid x Real Oviedo
Real Oviedo
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Kylian Mbappé foi recebido de forma hostil no Santiago Bernabéu, enquanto a torcida do Real Madrid expressava sua indignação. O atacante francês foi vaiado ruidosamente ao entrar em campo como reserva, em meio à polêmica em torno de uma recente viagem à Sardenha durante sua recuperação de lesão.

  • A torcida do Bernabéu vai contra Mbappé após uma falta polêmica

    O clima ficou tenso no Santiago Bernabéu na noite de quinta-feira, quando Mbappé foi alvo de vaias estrondosas por parte de parte da torcida do Real Madrid. O capitão francês estava afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão, mas voltou em campo como reserva aos 68 minutos. Em vez de uma recepção calorosa, o atacante foi recebido com uma enxurrada de vaias e gritos de reprovação vindos das arquibancadas.

    A reação veio na sequência da polêmica em torno das recentes férias de Mbappé na Sardenha, enquanto ele deveria estar se recuperando. A viagem gerou ainda mais críticas, pois coincidiu com a derrota do Real Madrid por 2 a 0 para o Barcelona no El Clásico.

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  • Mbappé reage com calma à recepção hostil

    Em declarações após a partida, Mbappé insistiu que compreendia a reação dos torcedores e sugeriu que essa pressão faz parte de jogar pelo Real Madrid.

    “Acho que a vida é assim, não podemos mudar a opinião das pessoas quando elas estão irritadas. É uma forma que elas têm de se manifestar, de se expressar, e acho que não se deve levar para o lado pessoal”, disse ele aos repórteres. “É a vida de um jogador do Real Madrid e a vida de um jogador famoso como eu.”

  • arbeloaGetty Images

    E agora?

    Com a certeza de que o Real Madrid terminará a temporada sem conquistar nenhum título, o foco do clube está agora no planejamento para a janela de transferências de verão. O técnico estará no centro das atenções, com José Mourinho sendo apontado como um dos principais candidatos. Enquanto isso, o futuro de jogadores como Dani Carvajal, Dani Ceballos, David Alaba e Antonio Rüdiger também permanece incerto.

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