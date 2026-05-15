VÍDEO: Assobios ensurdecedores da torcida do Real Madrid mostram a Kylian Mbappé o que pensam, enquanto o “Galáctico” francês enfrenta perguntas incômodas sobre o futuro no Santiago Bernabéu

O clima ficou tenso no Santiago Bernabéu na noite de quinta-feira, quando Mbappé foi alvo de vaias estrondosas por parte de parte da torcida do Real Madrid. O capitão francês estava afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão, mas voltou em campo como reserva aos 68 minutos. Em vez de uma recepção calorosa, o atacante foi recebido com uma enxurrada de vaias e gritos de reprovação vindos das arquibancadas.

A reação veio na sequência da polêmica em torno das recentes férias de Mbappé na Sardenha, enquanto ele deveria estar se recuperando. A viagem gerou ainda mais críticas, pois coincidiu com a derrota do Real Madrid por 2 a 0 para o Barcelona no El Clásico.