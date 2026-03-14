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VÍDEO: Ashley Cole considera Kyle Walker um dos melhores laterais da história da Premier League, enquanto a lenda do Chelsea afirma com humildade que Andy Robertson é melhor do que ele
Cole considera Robertson melhor do que ele próprio
Na entrevista concedida ao GOAL durante o London Football Awards, em parceria com a Willow Foundation, Cole teve que escolher entre vários zagueiros para avançar ou eliminar em um formato de chave eliminatória. Quando seu próprio nome foi sorteado contra Andy Robertson, Cole escolheu o jogador do Liverpool, enquanto Walker foi escolhido em detrimento do ex-zagueiro do Manchester United Gary Neville. Nomes como Patrice Evra, John Arne Riise e Branislav Ivanovic também participaram, com Walker sendo, por fim, coroado vencedor.
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Uma bênção disfarçada para o Burnley
Walker tomou a decisão de encerrar sua carreira na seleção inglesa, terminando com 96 partidas disputadas. Enquanto o mundo do futebol em geral celebra seu legado, o técnico do Burnley, Scott Parker, teve que assimilar a notícia de que seu zagueiro estrela está se afastando da seleção nacional. Parker não hesitou em destacar o impacto que Walker teve no cenário internacional, observando que sua ausência representará uma mudança significativa para o país. “Sua contribuição para a Premier League ainda é válida”, disse Parker, conforme citado pelo Burnley Express. “Mas o que ele deu à Inglaterra também foi simplesmente notável. O número de partidas que disputou, o nível de qualidade em que jogou, os torneios em que participou… ele tem sido um ponto de referência importante para nós como nação, de verdade.”
O técnico do Burnley acredita que essa decisão, com sorte, será uma bênção disfarçada para as esperanças de sobrevivência do Burnley, já que permite que Walker preserve sua energia durante as exaustivas janelas de jogos internacionais. Ao discutir a escolha do jogador de se afastar, Parker acrescentou: “A qualidade que ele possui, nós vimos ao longo de muitos e muitos anos, mas ele decidiu, obviamente, tomar essa decisão e o faz com toda a nossa bênção. Ele sentiu que essa era a decisão que queria tomar e isso lhe dá algum tempo agora, obviamente, durante as janelas internacionais e, esperamos, possa nos ajudar também nisso.”
- Getty
O futuro de Walker continua sendo uma incógnita
O contrato de Walker no Turf Moor vai até o verão de 2027, o que significa que ele ainda tem muita energia para ajudar a conduzir o clube nos desafios atuais. Com as especulações crescendo sobre o que poderia acontecer caso o Burnley não consiga evitar o rebaixamento, Parker insiste que “teria imaginado” que o ex-lateral do Tottenham permaneceria no clube, mesmo em caso de rebaixamento.