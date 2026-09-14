Uma troca divertida aconteceu após a partida, quando um repórter da ESPNperguntou se o atacante sabia quem era o jogador mais jovem anterior a marcar em cinco jogos seguidos. Quando o jornalista mencionou Van der Vaart, Stepanov respondeu: "Eu não conheço essas pessoas. Não, não, não, não, não. Eu não sei."

O entrevistador, surpreso, explicou que o ex-astro do Ajax havia marcado em sete partidas consecutivas quando era adolescente, o que imediatamente despertou a ambição de Stepanov: "Então eu vou tentar quebrar esse recorde."

Lembrado de que precisaria marcar contra o Feyenoord na sequência e aconselhado a estudar vídeos do ícone holandês, Stepanov disse: "Tenho, preciso, sim. Então hoje vou para a cama e vou assistir."