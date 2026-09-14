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imago-sport-1083188705.jpgANP
Adhe Makayasa

Traduzido por

VÍDEO: artilheiro da Eredivisie, Artem Stepanov deixa repórter atônito ao não reconhecer a lenda da Holanda Rafael van der Vaart

A. Stepanov
R. van der Vaart
Excelsior x Utrecht
Excelsior
Utrecht
Eredivisie
Ajax
Eredivisie

O atacante do FC Utrecht Artem Stepanov deixou um entrevistador atônito ao admitir que nunca tinha ouvido falar do ex-meia de Real Madrid e Holanda Rafael van der Vaart. O jogador de 19 anos, emprestado pelo Bayer Leverkusen, fez a confissão sincera pouco depois de marcar pela quinta partida seguida na Eredivisie, na vitória de sua equipe por 2 a 1 fora de casa sobre o Excelsior, no domingo.

  • Stepanov não tem conhecimento da lenda

    Stepanov igualou um antigo recorde da Eredivisie no domingo, ao repetir o feito de Van der Vaart em 2001, marcando em cinco jogos consecutivos da liga. O jogador emprestado pelo Leverkusen balançou as redes contra AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, PSV Eindhoven e Go Ahead Eagles antes de seu gol da vitória no fim de semana diante do Excelsior colocá-lo isolado no topo da artilharia. Ainda assim, o jovem de 19 anos admitiu rapidamente após a partida que não fazia ideia de quem era o ex-meia da Holanda.

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  • Em busca de um marco histórico da Holanda

    Uma troca divertida aconteceu após a partida, quando um repórter da ESPNperguntou se o atacante sabia quem era o jogador mais jovem anterior a marcar em cinco jogos seguidos. Quando o jornalista mencionou Van der Vaart, Stepanov respondeu: "Eu não conheço essas pessoas. Não, não, não, não, não. Eu não sei."

    O entrevistador, surpreso, explicou que o ex-astro do Ajax havia marcado em sete partidas consecutivas quando era adolescente, o que imediatamente despertou a ambição de Stepanov: "Então eu vou tentar quebrar esse recorde."

    Lembrado de que precisaria marcar contra o Feyenoord na sequência e aconselhado a estudar vídeos do ícone holandês, Stepanov disse: "Tenho, preciso, sim. Então hoje vou para a cama e vou assistir."

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    Difícil teste em Roterdã aguarda

    O time de Anthony Correia, atualmente em 14º lugar na tabela com cinco pontos nas seis primeiras partidas, terá uma difícil viagem para enfrentar o Feyenoord no domingo, 20 de setembro. O confronto da sétima rodada, em Roterdã, oferece a Stepanov a plataforma ideal para ampliar sua sequência de gols e se aproximar do marco histórico de Van der Vaart. O Utrecht dependerá muito de seu atacante em grande fase para ter mais uma atuação decisiva e ajudar o clube a subir na classificação da Eredivisie.